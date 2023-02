Les Chevrolet Colorado et GMC Canyon débuteront à 37 197 $ et 48 487 $ respectivement au Canada

Les deux camionnettes intermédiaires partagent la même plateforme et la même mécanique.

Le Chevrolet est le seul à offrir une version Work Truck et une mécanique 2 roues motrices.

Les configurateurs en ligne des deux modèles sont maintenant disponibles.

General Motors a rafraîchi ses camionnettes de taille moyenne pour l’année modèle 2023 et leurs prix canadiens sont maintenant disponibles en ligne.

Le Chevrolet Colorado 2023 et le GMC Canyon 2023 arrivent tous deux avec des designs extérieur et intérieur modifiés ainsi qu’un nouveau groupe motopropulseur tiré des Silverado et Sierra plus grands.

Les nouveaux camions sont également proposés à un prix plus élevé, le Colorado commençant à 37 197 $ au lieu de 32 142 $ et le Canyon à 48 487 $ au lieu de 35 722 $.

La différence de prix entre les versions Chevrolet et GMC s’explique par la présence d’une version WT (Work Truck) dépouillée du Colorado, alors que le Canyon débute avec le niveau de finition Elevation, qui est comparable à la version Trail Boss du Colorado.

En outre, le Colorado WT peut être commandé en version 2×4 alors que le GMC est livré de série en 4×4, ce qui n’était pas le cas en 2023.

Le Chevrolet Colorado est proposé en cinq niveaux de finition dont le prix varie entre 37 197 et 58 897 dollars, tandis que le GMC Canyon a quatre niveaux de finition dont le prix varie entre 48 497 et 67 797 dollars.

Sous le capot, les deux camions partagent le même moteur quatre cylindres turbocompressé de 2,7 litres offert en trois niveaux de puissance.

Toutes les versions du Canyon sont équipées de la version la plus puissante qui développe 310 chevaux et 430 lb-pi de couple.

Chez Chevrolet, le Colorado peut être équipé soit d’une version développant 237 chevaux et 260 lb-pi de couple dans les versions WT et LT, soit d’une version développant 310 chevaux et 391 lb-pi de couple, de série dans tous les autres niveaux de finition et en option pour environ 1 500 dollars dans les versions WT et LT.

De nombreux ensembles optionnels sont proposés sur les deux camions, notamment des groupes remorquage et technologie identiques qui coûtent respectivement 1 150 et 1 095 dollars, ainsi que des ensembles spécifiques à la marque, comme le groupe Pro Essentials de 1 310 dollars de Chevrolet et le groupe Elevation Premium de 2 095 dollars de GMC.

Des configurateurs en ligne ont été mis en place sur les sites des deux entreprises afin de fournir de plus amples détails sur les prix et les caractéristiques des Colorado et Canyon 2023.