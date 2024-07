L’Odyssey 2025 de Honda est équipée d’un écran arrière standard plus grand

La nouvelle Odyssey offre un meilleur divertissement à l’arrière.

Le conducteur et le passager avant bénéficient également d’un écran plus grand

Honda lance une nouvelle Odyssey dans le transport familial. La minifourgonnette Honda Odyssey 2025 bénéficie de changements stylistiques très légers à l’extérieur, mais de changements importants dans l’habitacle, la partie la plus importante d’une fourgonnette.

Les changements à l’extérieur sont une nouvelle calandre et de nouveaux pare-chocs avec des garnitures noires. Honda aimerait beaucoup que vous sachiez que les réflecteurs arrière sont les mêmes que ceux utilisés sur la NSX, mais nous savons que vous avez déjà défilé jusqu’au paragraphe suivant.

Toutes les Odyssey 2025 sont équipées d’un nouvel écran tactile de 9 pouces, plus grand. Plus important que l’espace supplémentaire, c’est le processeur plus puissant, qui améliore les performances lors de l’utilisation de fonctions telles que le système de communication Cabin Talk, les caméras de l’habitacle ou le changement de musique dès que les enfants sortent de la voiture.

L’écran du tableau de bord est également nouveau. Un affichage de 7,0 pouces comporte un tachymètre numérique sur la gauche, pour que vous puissiez voir le fourgon enclencher le système VTEC, et un véritable compteur de vitesse sur la droite. Il est possible de personnaliser l’écran numérique.

Les passagers arrière disposent d’un écran encore plus grand de 12,8 pouces et le système de divertissement arrière est de série. Honda a déplacé la prise HDMI dans un espace de la console et ajouté plus de ports USB-C pour que tout le monde puisse se recharger rapidement.

L’Odyssey de base est le modèle Sport à 49 920 $, qui comprend des sièges avant chauffants et un volant chauffant. Le modèle Sport-L est doté de garnitures noires et de surpiqûres rouges dans l’habitacle. Le modèle Touring ajoute la navigation, le système Cabin Watch et un système audio haut de gamme pour 58 320 $, et l’Édition Noire comprend des sièges en cuir perforé. La Honda Odyssey 2025 arrivera chez les concessionnaires cet été, les versions Touring étant reportées à l’hiver.