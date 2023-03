Essai routier Genesis G90 Prestige 2023: Lincoln et Cadillac ont bien fait de se retirer du marché des berlines haut de gamme

Points forts de la Genesis G90 2023

– La G90 est sans équivoque ultra luxueuse.

– À 115 000 $, elle écrase la concurrence avec plus de caractéristiques et une qualité de fabrication égale ou supérieure.

– L’expérience de conduite est aussi apaisante qu’engageante.

Points faibles de la Genesis G90 2023

– La reconnaissance de la marque Genesis est encore faible, mais elle ne le sera plus pour longtemps.

– Le coffre est petit – seuls deux sacs de golf pourront y entrer.

Si vous envisagez de vous offrir une nouvelle berline haut de gamme Genesis G90 2023, arrêtez de lire cet article et mettez votre nom sur un bon de commande. Les points forts et les points faibles ci-dessus résument parfaitement ce qu’est cette voiture. Cependant, si vous voulez plus d’informations, autrement dit, des éloges, venez avec nous.

J’ai écrit dans ma première critique de la Genesis G90, un modèle Prestige AWD 2021, que plusieurs d’entre nous avaient oublié la définition de « confortable ». Et bien que j’aie été agréablement impressionné par les niveaux de luxe, de confort et de performance de cette voiture, la nouvelle G90 mise à jour pour 2023 est encore meilleure.

Une puissance et un comportement douillet

Je dois mentionner que, bien que très puissant, le nouveau moteur V6 biturbo n’est pas aussi somptueux, émotionnellement parlant, que le précédent V8 5.0 L atmosphérique. Le moteur de 3,5 litres est doté de la technologie MHEV 48V avec un e-Supercharger qui produit une puissance combinée de 409 ch à 5 800 tr/min et un couple de 405 lb-pi de 1 300 à 4 500 tr/min. Malgré son poids de 5 200 livres, la Genesis G90 est rapide. Elle franchira la barre des 100 km/h en 5 secondes environ. En ce qui concerne l’e-Supercharger, il supprime le décalage, améliore la réponse de l’accélérateur et est responsable des 34 ch supplémentaires par rapport au V6 3,5 L TT ordinaire.

Les chiffres de puissance correspondent aux attentes pour une voiture de cette stature et de ce standing, mais c’est la façon dont tous les composants mécaniques s’assemblent qui, en partie, suscite tant d’éloges. Le groupe motopropulseur de la G90 comprend également une transmission automatique à 8 rapports couplée à un système de traction intégrale. Dès le départ, la grande berline Genesis dégage une impression de substance, de qualité et de raffinement qui n’a rien à envier à ce qui se fait de mieux dans le segment. Les poignées de porte extérieures sont les seuls éléments qui provoquent un bruit déplaisant lorsqu’elles se rétractent dans les portes.

Une fois en route, la Genesis G90 isole ses occupants de la dureté du monde extérieur. La suspension pneumatique multichambres à commande électronique de série avec un aperçu de la route garantit presque un raffinement absolu. En général, les grandes roues nuisent à la capacité d’une suspension à absorber les routes accidentées, mais les roues de 21 pouces de la G90 pourraient être agrandies et le niveau de confort ne serait pas affecté. L’annulation active du bruit et le verre acoustique, qui confèrent à l’habitacle une allure de cercueil, ne font qu’accentuer la sophistication.

La Genesis G90 2023 est également dotée de quatre roues directrices, ce qui permet de réduire la taille de ce véhicule de près de 5,3 mètres de long (à peu près la même taille qu’un Toyota Sequoia 2023) tout en augmentant sa maniabilité. Avec la réponse de la pédale de frein réglée sur le confort, en fait, tous les réglages et modes de conduite dans les programmes de confort, l’expérience de conduite de la berline est exceptionnelle.

Un style unique

Comme toujours, le style est très personnel et subjectif. Cependant, quelques commentaires objectifs peuvent être faits sur le design de Genesis et ils sont que leurs véhicules sont vraiment uniques, distinctifs et reconnaissables.

Je dois admettre qu’au départ, je n’aimais pas la calandre 3D G-Matrix du constructeur et le traitement des phares minces à deux lignes, mais j’ai fini par apprécier le look. À ce propos, les roues de 21 pouces de série sont incroyablement belles et s’adaptent parfaitement à la voiture.

Il n’y a pas d’options

C’est parce que tout est déjà inclus. Qu’il s’agisse des hectares de cuir Nappa matelassé, des garnitures en fibre de carbone, des jolis bois et de la séduisante garniture de tête en daim microfibre, il est bien plus difficile de sortir de l’habitacle de la G90 que d’y entrer, et les portes sont à commande électrique.

Le niveau de l’équipement est immense. Il est plus facile d’énumérer ce qui n’est pas inclus : Pas de jacuzzi ou de lit king-size. Mais sérieusement, à partir des deux écrans de 12,3 pouces, de la chaîne audio Bang & Olufsen 3D à 23 haut-parleurs, des sièges avant massants à réglage électrique en 18 et 16 directions qui sont également chauffés et refroidis, de l’affichage tête haute, et ainsi de suite, la Genesis G90 2023 est CHARGÉE.

Une Mercedes-Benz Classe S équipée de manière équivalente est au moins 45 000 $ plus cher.

Payer pour du contenu et non pour un logo

La Genesis G90 2023 continue de s’attaquer avec audace à la Mercedes-Benz Classe S, à la BMW Série 7, à la Lexus LS et à l’Audi A8, et elle gagne sur presque tous les points. Avec plus d’équipements de luxe, un habitacle incroyablement bien aménagé, des performances, un design, et pour beaucoup moins d’argent, le seul argument contre la G90, une fois de plus, se résume à la reconnaissance de la marque.

À ce sujet, si les constructeurs américains avaient continué à vendre de grandes berlines haut de gamme, à ce stade, Genesis aurait déjà depuis longtemps éclipsé Chrysler et Lincoln, et probablement surpassé Cadillac. Et croyez-moi, dans moins de cinq ans, Genesis aura au moins atteint le statut d’Audi et de BMW, et sera sur les talons de Mercedes-Benz.