Essai routier Ford Maverick Lariat hybride 2025: plusieurs nouveautés appréciables

Introduit en 2022, le Ford Maverick reçoit plusieurs nouveautés pour 2025 et celles-ci sont bien accueillies.

Le Ford Maverick 2025 est une camionnette compacte bâtie sur une plateforme monocoque.

La motorisation hybride est livrable.

Le Maverick 2025 affiche un prix d’entrée de 36 995 $.

Peu de temps après que Hyundai ait finalement levé le voile sur le Santa Cruz en 2022, Ford est débarqué sans crier gare avec sa propre camionnette monocoque de format compact. Pour 2025, le Ford Maverick est légèrement revisité alors que nous avons atteint le palier de la mi-génération du produit.

Sur les routes du Québec, EcoloAuto a conduit le Ford Maverick Lariat hybride 2025 à quatre roues motrices. Voici en rafale quelques nouveautés appréciables du Ford Maverick 2025 mis à jour.

La motorisation hybride peut maintenant être combinée aux quatre roues motrices

Face aux autres camionnettes à structure monocoque, comme le Hyundai Santa Cruz et le Honda Ridgeline, Ford se démarque depuis le début avec sa motorisation hybride. En revanche, en optant pour le groupe motopropulseur moins énergivore, on devait se contenter des roues motrices avant.

Pour 2025, Ford a corrigé le tir et offre maintenant la possibilité de combiner la motorisation hybride avec les quatre roues motrices. Un détail à la fois, le Maverick se perfectionne. Précisons que la motorisation hybride peut être jumelée au système à quatre roues motrices sur les versions suivantes: XL, XLT et Lariat. Le système hybride continue d’être composé d’un moteur atmosphérique à quatre cylindres de 2,5 L, d’un moteur électrique et d’une batterie de 1,1 kWh. Le tout déploie une puissance de 191 chevaux.

Au terme de notre essai routier du Ford Maverick Lariat hybride 2025 à quatre roues motrices, nous avons été impressionnés par sa très faible consommation de carburant. En effet, le tableau de bord indiquait une consommation moyenne de 6 L/100 kilomètres. Le tout démontre la grande efficacité du système hybride.

La capacité de remorquage du Ford Maverick hybride 2025 est augmentée

Ajoutons aussi le fait que Ford a augmenté la capacité de sa camionnette compacte. Auparavant, le Maverick hybride ne pouvait remorquer une charge dépassant 2000 livres. Dorénavant, un ensemble de remorquage proposé avec la motorisation hybride permet de tirer jusqu’à 4000 livres. Cette amélioration rend le Maverick encore plus polyvalent. Sans souffrir et en toute sécurité, il est en mesure de tirer une remorque utilitaire ou encore une roulotte légère. Seul bémol au tableau: nous remettons en question le comportement de la transmission à variation continue du Maverick hybride en remorquage en plus de sa fiabilité à long terme.

Au passage, soulignons que Ford a également bonifié son offre en ajoutant des technologies facilitant le remorquage, dont l’assistance à l’attelage de remorque ainsi que l’assistance de remorquage en marche arrière. Le constructeur a innové en ce sens, sachant très bien que les utilisateurs de cette camionnette compacte exploitent, bien souvent, le Maverick à son plein potentiel.

L’ensemble hors route Tremor devient une version à part entière

Parmi les autres nouveautés marquantes du Maverick 2025, notons que l’ensemble hors route Tremor devient une version à part entière. Celle-ci se positionne au sommet de la gamme. Elle se distingue notamment par ses suspensions hors route et son différentiel arrière verrouillable. Cette déclinaison est uniquement livrable avec le moteur turbocompressé à quatre cylindres de 2,0 L. Cette motorisation génère une puissance de 250 chevaux. Plus performante, elle est aussi plus énergivore. À vous de choisir entre la puissance et l’économie de carburant.

L’habitacle du Ford Maverick 2025 est modernisé

Tant qu’à revisiter légèrement le Maverick pour 2025, Ford en a aussi profité pour moderniser l’habitacle de la camionnette compacte. Un écran tactile de 13,2 pouces remplace l’ancien écran de 8 pouces que l’on retrouvait auparavant au centre de la planche de bord. Le constructeur mentionne également que la reconnaissance vocale du système Sync 4 a été améliorée.

Nous avons trouvé que le système d’infodivertissement était clair et simple à utiliser.

La version Lobo s’ajoute au catalogue

Soulignons que le Ford Maverick a été légèrement redessiné pour 2025 et que le tout lui permet de demeurer actuel. Ses phares, sa calandre et son pare-chocs avant ont notamment été retouchés.

Cela étant dit, sur le plan stylistique, c’est l’ajout d’une version Lobo qui a retenu notre attention. Débordante de style, elle nous fait revivre la passion du mini-trucking des années 1980 et 1990. Tout comme la version Tremor, elle ne peut être animée que par le moteur turbocompressé. Le Maverick Lobo se distingue entre autres par sa suspension ajustée pour la performance, ses freins de même que sa direction qui ont été retravaillés. Le mode de conduite Lobo est aussi ajouté. On le reconnaît aisément grâce à ses roues de 19 pouces et sa calandre qui lui sont spécifiques. Est-ce que Ford connaîtra un succès commercial phénoménal avec le Maverick Lobo? Probablement pas. Or, on ne peut s’empêcher de souligner l’effort de se différencier de la concurrence et de rejoindre une clientèle passionnée.

Il demeure relativement abordable

Lorsque le Maverick a été lancé en 2022, on nous promettait un prix d’entrée sous la barre des 26 000 $. Malheureusement, le projet est rapidement tombé à l’eau. En 2025, le Maverick XL de base et sans option affiche un prix d’entrée de 36 995 $. Voilà une augmentation considérable de 11 000 $ en quelques années à peine. Au sommet de la gamme, la version Tremor est offerte à partir de 50 495 $. Malgré son prix relativement élevé, le Maverick demeure nettement plus abordable que les Hyundai Santa Cruz et Honda Ridgeline.

Cela étant dit, nous estimons que l’achat d’un Ford Maverick est intéressant si l’on s’en tient sous la barre des 45 000 $. En échange d’une telle somme, on peut obtenir, par exemple, une version XLT munie de la motorisation hybride et du système à quatre roues motrices.

En résumé, il est important de retenir que le Ford Maverick profite de plusieurs changements notables en 2025: la combinaison de la motorisation hybride et du système à quatre roues motrices, l’ajout des versions Tremor et Lobo et l’écran tactile de 13,2 pouces. À notre avis, le Maverick demeure un véhicule incontournable pour le consommateur désirant une camionnette pratique, accessible et polyvalente.