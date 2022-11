Essai routier du Mercedes-Benz GLB 2022 : polyvalence et plaisir de conduite

Le Mercedes-Benz GLB 2022 se détaille à partir de 50 595 $ incluant les frais de transport et de préparation, alors que la version GLB 35 est offerte à partir de 62 895 $.

Habitacle logeable, belle polyvalence, maniable et performant.

Système multimédia compliqué, troisième banquette livrable peu spacieuse, pas de volant chauffant (GLB 35).

Le Mercedes-Benz GLB 250 4MATIC 2022 est drôlement intéressant, se trouvant à chevaucher deux segments de marché, soit ceux des utilitaires sous-compacts et celui des compacts. Son empreinte est petite, mais la carrure de sa carrosserie lui permet d’être très logeable. Pour ceux qui préfèrent le caractère plus prononcé de la division AMG, et ces gens sont nombreux au Québec et au Canada, selon le constructeur, on retrouve aussi le Mercedes-AMG GLB 35 4MATIC 2022.

Dans le cas de cette dernière, pourquoi se contenter d’un multisegment tout à fait rationnel quand on peut s’en procurer une qui nous fera vivres des sensations fortes sans compromettre la polyvalence du véhicule? Bon, le prix d’achat est plus élevé et les changements de pneus coûteront plus cher aussi, mais des fois, il faut se gâter dans la vie. Le GLB survitaminé est sans contredit sportif, mais est-il écolo aussi?

D’abord, le Mercedes-Benz GLB 250 4MATIC mise sur un quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres, produisant 221 chevaux et un couple de 258 livres-pied. Cette puissance est acheminée aux quatre roues par l’entremise d’une boîte automatique à neuf rapports, et la marque allemande estime qu’il faut 6,9 secondes pour atteindre les 100 km/h.

Le Mercedes-AMG GLB 35 4MATIC, lui est également pourvu d’un bloc de 2,0 litres, mais grâce à des composants internes spécifiquement mis au point par la division AMG, on lui soutire 302 chevaux et un couple de 295 livres-pied. La marque allemande avance un chrono 0-100 km/h de 5,2 secondes. Pas méchant du tout comme performances en ligne droite, mais le GLB 35 tient la route aussi, avec une suspension abaissée, ajustable en fermeté, ainsi que d’immenses roues de 21 pouces. Immenses pour un véhicule de cette taille, on s’entend. En activant le mode Sport ou Sport+, l’échappement devient légèrement plus sonore avec des bruits de ronflement (pour ne pas dire autre chose) à chaque montée en rapport lors des accélérations soutenues. Avec un peu de grognement artificiel, projeté à travers les haut-parleurs de la cabine, comme le veut la tendance.

Le Mercedes-Benz GLB 250 affiche des cotes ville/route/mixte de 10,9 / 7,9 / 9,5 L/100 km alors que le GLB 35 se permet des cotes de 12,7 / 9,4 / 11,2 L/100 km. Dans les deux cas, l’essence super est requise. Lors de notre essai du Mercedes-AMG GLB 35 2022, nous avons observé une moyenne de 9,3 L/100 km, très convenable compte tenu de notre envie d’exploiter le côté dynamique de la bagnole.

Si vous connaissez vos produits de la marque allemande, vous êtes déjà au courant qu’il existe le Mercedes-Benz GLA, plus petit, et le Mercedes-Benz GLC, plus gros. On retrouve aussi le Mercedes-AMG GLA 45 avec sa motorisation turbo de 2,0 litres, gonflée aux stéroïdes pour générer 382 chevaux et un couple de 354 livres-pied. Le GLB n’a pas droit à ce moteur, mais de toute façon, la vocation plus familiale du GLB en fait un achat plus ciblé aux parents de jeunes enfants ou d’un couple plus âgé dont la progéniture a quitté la maison, et qui courent les ventes-débarras durant les fins de semaine. Bref, 302 chevaux, c’est amplement suffisant, pas vrai?

Grâce à la ligne de toit élevée et la grande surface vitrée, l’espace ne manque pas dans l’habitacle, même avec cinq personnes à bord. Il faut dire que le toit vitré à l’arrière ajoute une belle luminosité, et par le fait même, le sentiment d’être dans un endroit plus vaste. Une troisième rangée de sièges en livrable, ajoutant deux places supplémentaires qui conviendront à des enfants, mais il sera difficile pour des adultes d’y prendre place et même d’y accéder sans se courbaturer. Sans cette troisième banquette, on libère plus d’espace dans le coffre, soit sous le plancher, pour ranger des objets pas trop gros que l’on ne veut pas laisser à la vue de tous.

La finition est soignée, alors que l’apparence est moderne, avec des buses d’aération rondes au design de turbines ainsi qu’une quantité tout juste suffisante de garnitures chromées et satinées. Le Mercedes-AMG GLB 35 2022 propose aussi des sièges recouverts de cuir et de similisuède, rehaussé de surpiqûres rouges, ou quatre teintes de cuir, alors que le similicuir ARTICO est aussi offert dans le GLB 250. On complète le look avec un éclairage d’ambiance proposant un choix de couleurs, pour s’agencer avec notre humeur du moment. Il manque toutefois un volant chauffant, du moins, dans la version GLB 35, alors qu’il est en option dans le GLB 250.

Le système multimédia MBUX dans le Mercedes-Benz GLB, comme dans tous les produits du constructeur, a été conçu pour maximiser l’expérience utilisateur, mais en réalité, ce n’est pas vraiment réussi. L’écran tactile et l’affichage numérique du conducteur, intégrés côte à côte dans le même panneau horizontal, présentent un côté résolument sophistiqué à l’habitacle. En revanche, le pavé tactile logé sur la console centrale est difficile à utiliser en conduisant, puisqu’il est très distrayant. On peut utiliser des boutons sur la branche droite du volant pour fureter les menus du système, ou procéder à des commandes vocales, mais la plupart du temps, nos directives sont mal comprises — en anglais ou en français, peu importe. Bref, un système très moderne qui pourrait profiter de quelques boutons physiques supplémentaires pour mieux fonctionner.

Enfin, l’aire de chargement est vaste pour un si petit véhicule, avec un volume de 765 litres derrière la banquette de deuxième rangée, et 1 755 litres avec cette rangée rabattue. En optant pour la troisième banquette, ce n’est pas aussi logeable avec seulement 144 litres d’espace avec tous les sièges en place, et un maximum de 1 606 litres avec tous les sièges arrière repliés.

Le Mercedes-Benz GLB a-t-il de la concurrence? On peut considérer l’Acura RDX, le Buick Envision, le Genesis GV70, l’Infiniti QX50, le Jaguar E-PACE, le Lexus NX, le MINI Countryman ainsi que les Volvo XC40 et XC60. Et peut-être le Tesla Model Y, bien que celui-ci soit beaucoup plus cher.

Le format du GLB est juste parfait, c’est-à-dire pas trop gros ni trop petit, conservant une maniabilité pour la circulation urbaine sans que ses occupants se sentent confinés. La version Mercedes-AMG GLB 35 2022 est la touche sportive qu’il lui faut pour rendre les trajets plus divertissants, sans toutefois compromettre le confort sur la route. De plus, son design extérieur racé attire les regards et l’admiration sans tomber dans l’excès.

Affichant un PDSF de 62 895 $, le GLB 35 4MATIC est cher, alors que le GLB 250 plus sage se détaille à partir de 50 595 $. Ces tarifs incluent les frais de transport et de préparation qui s’élèvent maintenant à 3 595 $, et qui ne sont pas clairement indiqués sur le site web du constructeur. On les comprend d’être gênés. Côté écolo, cette version AMG est peu énergivore en tenant compte des performances et de sa raison d’être. Quant au GLB 250 4MATIC, il est encore plus avare en carburant et tout aussi polyvalent, et fera l’affaire des familles moins pressées.