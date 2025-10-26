Essai Routier : Dodge Charger Daytona Scat Pack 2025 : Très cool, mais à qui s’adresse-t-elle?

La Dodge Charger Daytona Scat Pack 2025 est une voiture unique sur le marché, combinant le design des muscle cars d’antan avec une mécanique des plus modernes, mais la sauce ne prend pas.

Résumé de la Dodge Charger Daytona Scat Pack 2025

La Dodge Charger Daytona Scat Pack est alimentée par une batterie de 100,5 kWh et deux moteurs électriques, pour une puissance de 670 ch. et un couple de 627 lb-pi.

L’autonomie annoncée est de 388 kilomètres, mais elle semble facile à surpasser en conduite quotidienne.

La gamme des prix débute à 82 790 $, mais les options gonflent rapidement la facture.

Le succès n’est pas au rendez-vous puisque la Charger Daytona semble s’adresser à deux clientèles diamétralement opposées.

Points positifs

Performances qui ne déçoivent pas

Un caractère très fort

Plus pratique et confortable qu’il n’y parait

Points négatifs

Autonomie plus faible que la moyenne

Qualité d’assemblage douteuse et fiabilité inconnue

Options très dispendieuses dont plusieurs devraient être incluses

Près d’un an après les premières livraisons de la Dodge Charger Daytona, la mouture électrique du nouveau coupé de la marque, le succès se fait toujours attendre.

En effet, les concessionnaires ont peine à écouler les exemplaires en stock et doivent se résoudre à des rabais monstres pour attirer les acheteurs.

Qu’on se le dise tout de suite, cet insuccès ne reflète pas de majeures lacunes de la part de la Charger Daytona, mais plutôt du côté de la direction de Stellantis, qui semble avoir royalement surestimé la demande pour un muscle car électrique.

En effet, les têtes dirigeantes de l’entreprise fondée en 2021 par la fusion de Fiat Chrysler Automobiles (FCA) et du Groupe PSA (Peugeot, Citroën, Opel, Vauxhall…) ont voulu aller trop vite dans la modernisation de leur flotte Nord-Américaine, notamment en abandonnant les très populaires moteurs V8 et en lançant la nouvelle génération de la Charger en version électrique seulement.

Face à des ventes en dégringolade au cours des derniers mois, le PDG Carlos Tavares a été remplacé par Antonio Filosa, qui semble apporter une plus grande importance aux opérations Nord-Américaines du constructeur. Cela se manifeste notamment par le grand retour du V8 Hemi dans le RAM 1500, mais aussi par l’abandon de la future version tout électrique de cette camionnette ainsi que par l’arrivée imminente de versions munies d’un moteur à essence de la Charger pour 2026.

Qu’en est-il donc de la Charger Daytona 2025 dans tout cela?

Un look qui fait tourner les têtes

Il y a deux choses qui frappent immédiatement lorsqu’on voit la Dodge Charger Daytona Scat Pack 2025 en personne : son style à la fois nostalgique et moderne, et sa taille démesurée.

En effet, les designers de Dodge ont su combiner suffisamment d’éléments historiques et modernes pour rendre la nouvelle Charger immédiatement reconnaissable et tout à fait unique. La partie avant rectangulaire, les feux arrière en retrait et la ligne du toit élancée rappellent tous le modèle 1969 de la Charger, probablement le mieux connu d’entre tous.

Si les proportions du coupé sont un peu étranges sous certains angles, je trouve que l’ensemble est réussi, donnant à ce modèle un air menaçant et dynamique, sans avoir recours à des artifices superflus souvent associés aux voitures de haute performance.

Un élément intéressant du design de la Charger Daytona est le conduit qui fait passer l’air entre les phares et par-dessus le capot à des fins d’aérodynamisme. Cette caractéristique est l’une des rares différences visibles entre les modèles électriques et à essence, qui ont une partie avant plus conventionnelle.

Comme on l’a déjà mentionné, les dimensions de la Charger Daytona ont de quoi surprendre, car il s’agit ici d’un coupé qui est plus long et plus large que le Jeep Grand Cherokee L, un VUS intermédiaire à sept passagers.

En combinaison avec son style unique, cela donne à la Charger une présence immanquable sur la route et à l’arrêt. Aucun autre véhicule que j’ai mis à l’essai à ce jour n’a autant attiré les regards et les commentaires des passants.

Un intérieur moderne et accueillant

Si la Dodge Charger Daytona Scat Pack est un véhicule de performance, elle est aussi conçue pour la vie quotidienne. On s’en rend vite compte en prenant place à bord, car les dimensions généreuses de l’extérieur sont transposées à l’habitacle, qui peut facilement accueillir quatre adultes même sur de longs trajets. Incroyablement, la Charger Daytona coupé dispose de plus d’espace à la tête pour les passagers arrière que la berline qu’elle remplace. Les grandes vitres latérales réduisent aussi l’effet de claustrophobie souvent associé aux modèles sportifs, et seul l’accès à la banquette limite un tant soit peu son utilité. À l’avant, les occupants ont droit à des baquets à la fois enveloppant et bien rembourrés, améliorant d’autant plus le confort.

La Charger Daytona a été parmi les premières à bénéficier de la nouvelle génération des tableaux de bord de Stellantis, qu’on peut aussi voir dans les Jeep Wagoneer S et Cherokee 2026. Cela signifie que le conducteur fait face à deux écrans séparés, dont un de 10,25 pouces pour le groupe d’instruments numériques et un de 12,3 pouces qui abrite le système Uconnect 5. L’effet visuel est réussi, l’ensemble est décidément moderne et l’inclinaison de l’écran central vers le conducteur renforce l’aspect dynamique de l’habitacle. La combinaison du cuir, du suède et du carbone à bord de notre modèle d’essai ajoute une touche de luxe sportif, et l’éclairage ambiant « Attitude Adjustment » qui entoure les occupants avant rend l’habitacle plus intéressant une fois la nuit tombée.

Pour revenir à l’offre technologique, soulignons qu’elle est tellement complète que s’en devient un peu étourdissant, avec tellement de fonctions et de menus qu’il faut plusieurs jours afin de prendre ses repères. Pour ceux qui veulent amener leur Charger Daytona sur la piste, les « Performance Pages » disponibles dans l’écran central comportent une foule de gadgets tels que des chronomètres, des calculateurs de temps d’accélération, des indicateurs de forces G, et l’affichage de multiples capteurs, tels que la température de la batterie à haut voltage ainsi que la livraison de la puissance et du couple en temps réel.

Pour la première fois depuis plus de 30 ans, la Charger dispose d’un hayon plutôt que d’un coffre traditionnel. Cela bonifie énormément le côté pratique de ce modèle, qui peut contenir jusqu’à 644 litres de cargo derrière les sièges arrière et jusqu’à 1 059 litres avec la banquette rabattue. En guise de comparaison, le Dodge Hornet R/T n’offre que 6 litres d’espace supplémentaire avec les sièges relevés et 371 litres de plus lorsqu’ils sont repliés. La Charger Daytona Scat Pack peut aussi être équipée d’un petit coffre à l’avant qui augmente sa capacité totale de 42,5 litres.

Comme on peut le voir, la Charger Daytona 2025 est bien outillée pour remplir toutes les tâches de la conduite quotidienne sans demander de grands compromis à ses propriétaires, et elle est un compagnon très agréable pour les longs road trips entre amis.

Une mécanique sans complexe

Bien qu’il s’agisse de son premier modèle électrique, Dodge a bien fait les choses en développant la mécanique de la Charger Daytona. Tout commence avec la plateforme STLA Large, partagée notamment avec le Jeep Wagoneer S, qui accueille une batterie d’une capacité de 100,5 kWh, dont 93,9 kWh sont utilisables. Cette énergie fournit deux moteurs électriques, un sur chaque essieu, qui donnent à toutes les Charger Daytona la traction intégrale d’office.

Dans la version Scat Pack, cette mécanique livre une puissance de 630 chevaux et 627 lb-pi de couple. Une fonction PowerShot permet d’augmenter la puissance à 670 chevaux pendant quelques secondes pour des accélérations et des dépassements encore plus explosifs. Grâce et cette puissance, la traction intégrale, et les énormes pneus avant et arrière, la Charger Daytona Scat Pack agrippe la route et fonce vers les 60 mph (96 km/h) en seulement 3,3 secondes lorsqu’on enfonce l’accélérateur, ce qui est plus rapide que l’ancienne Challenger Hellcat Redeye widebody, qui pouvait compter sur un V8 de 797 chevaux.

Bien sûr, de telles performances se paient par une autonomie décevante, du moins sur papier. En effet, Ressources Naturelles Canada prétend que la Charger Daytona Scat Pack peut parcourir 388 kilomètres sur une charge complète, ce qui est considérablement moindre que la plupart des autres véhicules électriques de prix comparable.

Durant mon essai, j’ai toutefois pu constater que cette donnée semble plutôt pessimiste, puisque j’ai pu obtenir bien mieux sans faire d’efforts particuliers.

Par exemple, un trajet autoroutier d’environ 140 kilomètres s’est soldé par une consommation moyenne de seulement 17,0 kWh/100 km, rivalisant avec des modèles beaucoup plus légers et aérodynamiques.

Un calcul simpliste place donc l’autonomie à près de 550 kilomètres dans ces conditions, ce qui est plutôt bon pour un VÉ de performance.

Malgré plusieurs accélérations franches et beaucoup de plaisir eu au volant, mon essai de quelques jours s’est terminé avec une moyenne de 20,8 kWh/100 km, ici aussi, bien mieux que ce à quoi on peut s’attendre. Avec cette consommation plus réaliste, l’autonomie théorique est d’environ 450 kilomètres.

Une fois la batterie vidée, un arrêt à une borne de niveau 3 de 350 kW peut faire passer la charge de 20 à 80% en 24 minutes selon Dodge. Lors de mon essai, une borne de 180 kW m’a permis d’atteindre 80% en 25 minutes à partir de 37%. Bien que la Charger Daytona puisse charger à un taux maximal de 183 kW, les bornes plus rapides permettent une meilleure dissipation de la chaleur, ce qui donne une courbe de recharge plus plate et donc plus rapide.

Un détail curieux, la batterie et le métal qui l’entourent semblent s’étendre et se contracter rapidement sous l’effet de la température pendant les recharges rapides, occasionnant des craquements et des pétillements semblables à ceux qu’on entend après avoir arrêté un véhicule à essence après un long trajet. Ce n’est pas tellement rassurant quand on pense à toute l’énergie stockée sous le plancher…

Un aspect qui mérite amélioration : les transitions entre l’accélération et la régénération, qui sont parfois un peu brusques, surtout aux niveaux de régénération plus élevés. Cela rend d’ailleurs la conduite à une pédale difficile à maitriser, surtout dans la circulation.

Une expérience de conduite unique

La Dodge Charger Daytona 2025 est drôlement positionnée sur le marché, tentant de combiner à la fois l’efficacité et les performances électriques modernes avec le look et la personnalité des années 60 et 70. Cela se transmet à l’expérience de conduite, qui n’est ni celle d’un VÉ typique, ni celle d’un réel muscle car non plus. Tout d’abord, la Charger Daytona est très certainement le véhicule électrique ayant le plus fort caractère sur le marché, en raison de son style, mais aussi de son générateur de bruit « Fratzonic ».

Ce système a fait couler beaucoup d’encre et ne laisse personne indifférent; certains l’apprécient alors que d’autres le trouvent « quétaine » au possible. Consistant en une chambre de résonance sous le pare-chocs arrière, le « Fratzonic Chambered Exhaust » permet à la Charger Daytona d’imiter la sonorité d’un gros V8 à l’échappement libre, comme dans le bon vieux temps. À mon avis, l’effet est mitigé. Ainsi, c’est plutôt convaincant à basse vitesse et au ralenti, mais le fait qu’il n’y ait pas de changements de rapports simulés brise l’illusion durant les accélérations. De plus , les modes Sport et Track augmentent le volume du système à un niveau tel qu’on s’en lasse rapidement. Néanmoins, le fait qu’il y ait un grondement qu’on associe aux grosses cylindrées rend l’expérience beaucoup plus engageante que dans la plupart des autres véhicules électriques.

En parallèle, la livraison de la puissance est extrêmement rapide et très linéaire, ce qui est exactement ce que l’on attend d’un VÉ. La souplesse de la mécanique contribue encore à rendre la Charger Daytona bien adaptée à la conduite de tous les jours, mais elle aseptise un peu l’expérience par rapport aux anciens muscle cars.

Sur le plan de la tenue de route, la Dodge Charger Daytona réagit comme il se doit pour un véhicule de ce type, c’est-à-dire que le poids se fait sentir dans les courbes, mais les larges pneus agrippent la route avec férocité. Lorsque la suspension adaptative est placée en mode Sport ou Track, les mouvements de caisse sont mieux contrôlés et le comportement routier est à la hauteur des performances de la voiture, sans être aussi incisif qu’une BMW, par exemple. Même avec la suspension à son réglage le plus ferme, le confort demeure tout à fait acceptable. Incluant sur les mauvaises routes.

À surveiller

Étant le premier modèle électrique d’un constructeur dont la réputation de fiabilité n’est pas toujours positive, la prudence est de mise avant de choisir la Charger Daytona. En effet, bien qu’on ne puisse prédire avec certitude la fiabilité de ce modèle à long terme, les premiers signes ne sont pas très encourageants, avec plusieurs problèmes rapportés sur les premiers modèles sortis d’usine. Par exemple, plusieurs propriétaires se plaignent de sièges avant qui reculent d’eux même lorsque des passagers tentent d’entrer ou sortir de la banquette arrière (un problème que j’ai rencontré), de problèmes avec la batterie 12 volts, et même quelques pannes qui empêchent de conduire la voiture. Heureusement, les forums en ligne semblent être une bonne source d’information et la solution à plusieurs problèmes communs peut y être trouvée.

La qualité d’assemblage n’est pas au niveau attendu d’un véhicule de ce prix, car si les matériaux sont pour la plupart de belle facture, certains plastiques de notre véhicule d’essai étaient mal alignés et un craquement provenait du hayon.

Pour le reste, Transport Canada recense deux rappels pour les Charger Daytona 2024 et 2025, un portant sur le mécanisme de verrouillage de la transmission qui pourrait ne pas s’engager correctement sur 10 véhicules, et l’autre au sujet de l’avertisseur sonore pour piétons qui pourrait ne pas se faire entendre sur 891 véhicules.

Comme l’offre semble plus forte que la demande pour les Charger électriques en ce moment et que les concessionnaires offrent d’énormes rabais (nous y reviendrons), la valeur de revente ne sera probablement pas très élevée, et les propriétaires qui ont payé le plein pris ne sont pas près de revoir leur argent.

Prix de la Dodge Charger Daytona Scat Pack 2025

En regardant le prix de la Dodge Charger Daytona Scat Pack 2025, on constate qu’il y a deux réalités parallèles sur le marché.

En effet, il y a celle du PDSF et du prix de vente officiel, qui est passablement élevé, et celle du prix chez le concessionnaire, souvent beaucoup plus abordable.

Pour commencer, la gamme des prix officielle du modèle Scat Pack débute avec un PDSF de 89 790 $, mais une remise de 7 000 $ est automatiquement appliquée, pour un prix de vente de 82 790 $.

Ce supplément apporte bien sûr une augmentation de la puissance, mais aussi quelques éléments supplémentaires tels que les modes drag et dérapage, des pédales en métal brillant, une alarme antivol améliorée et un affichage tête haute.

Bien que l’équipement de base soit relativement complet, certaines options devraient être incluses dans un véhicule dont le prix dépasse les 80 000 $.

Par exemple, il faut ajouter le groupe Plus à 9 495 $ pour bénéficier des feux de route automatiques, de l’éclairage ambiant, de la mémorisation pour les rétroviseurs et la colonne de direction, le coffre avant, l’éclairage de la boite à gant et des vides poches, les essuie-glace automatiques, la clé numérique, le tapis de recharge sans fil, et le système de caméras périphériques (par ailleurs très complet).

Même avec cet ensemble, on doit ajouter un autre 3 695 $ pour le groupe Son et Soleil si l’on veut obtenir le toit vitré et le système de son Alpine à 18 haut-parleurs, et 3 995 $ pour l’ensemble Suède et Carbone, qui comprend une sellerie en cuir et suède ainsi qu’une foule d’accents en fibre de carbone à l’intérieur et à l’extérieur, en plus de jantes de 20 pouces uniques.

Mon véhicule d’essai était équipé de tous ces ensembles, raison pour laquelle la facture s’élevait à tout près de 108 000 $.

Cela ne dit pas tout, par contre, car comme mentionné, le prix chez le concessionnaire est beaucoup moins élevé, ceux-ci ayant plus de mal que prévu à se départir de leur inventaire.

À titre d’exemple, plusieurs unités de la Charger Daytona Scat Pack équipées de façon comparable au modèle que nous avons mis à l’essai sont actuellement affichées en ligne pour moins de 70 000$, et quelques-unes sont même sous la barre des 60 000 $. Plusieurs d’entre elles sont des modèles 2024, mais la version 2025 est pratiquement identique.

Conclusion

La Dodge Charger Daytona Scat Pack 2025 semble répondre à un besoin inexistant, ce qui explique en bonne partie ses ventes décevantes. D’un côté, elle s’adresse à la clientèle typique des muscle cars avec son look, ses performances et son bruit de moteur simulé, de l’autre, elle vise les acheteurs en quête d’un véhicule électrique avec sa mécanique. Le problème, c’est que ces deux clientèles se chevauchent très peu. Cela n’enlève rien à la Charger Daytona en soi et si vous êtes l’un des rares intéressés, vous pourrez faire une bonne affaire.

En effet, au prix demandé par certains concessionnaires, très peu d’autres modèles peuvent se targuer d’offrir autant de performance et de prestance.

Modèle Dodge Charger Daytona Scat Pack BMW i4 M50 xDrive Ford Mustang Dark Horse Prix de vente 82 790 $ 83 983 $ 82 045 $ Motorisation 2 moteurs électriques (AV/AR) 2 moteurs électriques (AV/AR) V8 5.0 L DOHC / auto. 10 rapports Rouage Traction intégrale Traction intégrale Propulsion Puissance 630 ch (670 ch Powershot) 536 ch 500 ch Couple 627 lb-pi 586 lb-pi 418 lb-pi 0 à 100 km/h 3.4 s (est.) 3.9 s 4.2 s (est.) Consommation Moyenne (RNCan) 27.0 kWh / 100 km 22.3 kWh / 100 km 14.0 L / 100 km Autonomie élect. 388 km 430 km ND Poids 5 767 lbs (2 616 kg) 5 049 lbs (2 290 kg) 3 993 lbs (1 811 kg) Espace à la tête (AV/AR) 992 mm / 938 mm 970 mm / 930 mm 955 mm / 884 mm Espace aux jambes (AV/AR) 1 081 mm / 945 mm 1 054 mm / 869 mm 1 130 mm / 737 mm Volume cargo (AV/AR) 42 L / 644 L ND / 470 L ND / 382 L