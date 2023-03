Hyundai dévoile un remaniement exhaustif de la Sonata pour 2024

La nouvelle Sonata affiche un style plus sportif, surtout pour la version N-Line.

Il s’agit du premier modèle Hyundai a avoir deux écrans de 12.3 pouces intégrés dans un panneau incurvé.

Les détails complets seront disponibles après le lancement officiel plus tard cette semaine.

Hyundai a dévoilé aujourd’hui les premières images de la Sonata 2024 redessinée, trois jours avant son lancement au salon de la mobilité de Séoul.

Après avoir été le segment le plus vendu en Amérique du Nord pendant de nombreuses années dans les années 80 et 90, les berlines de taille moyenne sont aujourd’hui très loin derrière les multisegments et les VUS en termes de ventes.

Cette situation a poussé de nombreux constructeurs automobiles à abandonner cette catégorie au cours des dernières années et Hyundai a annoncé l’année dernière que la Sonata atteindrait la fin de sa carrière en 2028, date à laquelle elle pourrait être remplacée par un modèle électrique.

Cela ne signifie pas pour autant que la Sonata ne sera pas mise à jour d’ici là. En effet, le constructeur a dévoilé les premières images d’une refonte en profondeur qui permettra à la berline de rester au goût du jour pendant encore quelques années.

Il ne s’agit pas d’une refonte complète puisque la plate-forme et la forme générale de la voiture restent les mêmes, mais les parties avant et arrière ont été modifiées à un point tel qu’elles ne peuvent être confondues avec l’ancien modèle.

À l’avant, la nouvelle Sonata est dotée d’une barre lumineuse à DEL surélevée qui suit le bord du capot et s’étend sur toute la face avant, un détail que l’on a également vu sur le nouveau Kona 2024.

Sous cette barre lumineuse, la calandre a été entièrement retravaillée et intègre désormais les phares cachés dans chaque coin supérieur.

A l’arrière, les blocs optiques conservent la même forme générale puisqu’ils sont toujours reliés en haut par une bande sombre qui court sur le bord du couvercle de coffre, mais le reste est très différent.

En effet, la nouvelle Sonata présente des feux en « H » composés de deux courts éléments verticaux de chaque côté et d’une fine ligne horizontale qui les relie, à l’instar de l’actuelle Elantra.

Comme d’autres modèles Hyundai récents, la Sonata semble disposer d’une variante des DEL Pixel où, au lieu de petits carrés, les éléments d’éclairage sont de plus grands rectangles.

Ces éléments donnent à la berline une allure plus agressive et dynamique qu’auparavant, en particulier sur le modèle N-Line, plus sportif, qui dispose également de quatre grandes sorties d’échappement montées dans un diffuseur arrière unique et d’un petit spoiler.

À l’intérieur, la nouvelle Sonata est le premier modèle Hyundai à être équipé d’un panneau incurvé qui intègre deux écrans de 12,3 pouces pour le combiné d’instruments numériques et le système d’info divertissement.

Ce détail est similaire aux écrans que l’on trouve dans les voitures électriques de la famille IONIQ, mais sa courbure le rapproche de la gamme Kia en termes de fonctionnalité et d’apparence.

Avec l’arrivée de ce nouveau panneau, le tableau de bord a été entièrement retravaillé et intègre désormais des commandes tactiles pour la plupart des fonctions du système de climatisation, à l’exception de deux boutons physiques pour la température.

Des boutons physiques ont également été conservés pour les fonctions clés du système d’info divertissement et sont placés entre la climatisation et l’écran central.

La console centrale est également nouvelle puisque le levier de vitesse électronique a été déplacé sur la colonne de direction, comme dans la IONIQ 5.

L’autre changement apparent à l’intérieur de la nouvelle Sonata est le volant à trois branches qui s’inspire également des modèles IONIQ.

Hyundai n’a pas encore annoncé de détails techniques sur la Sonata 2024 et ses groupes motopropulseurs, mais ces informations devraient être disponibles bientôt puisque le lancement officiel du modèle aura lieu le 30 mars au Salon de la mobilité de Séoul.