Essai routier Buick Envista 2024 : Un peu de tout, mais pas assez

– Un design élégant et des caractéristiques haut de gamme, mais il manque la traction intégrale et les performances.

– Prix compétitif avec de nombreux équipements de série, offrant un bon rapport qualité-prix.

– Qualité de conduite moins raffinée que celle des modèles similaires ; l’espace intérieur est adéquat pour les petites familles.

Je l’admets d’emblée : j’ai commencé ma semaine avec la Buick Envista 2024 en m’attendant à mieux. Ayant récemment conduit le Buick Encore GX, je me suis dit que l’Envista serait sa contrepartie de niveau supérieur. Mais plus je passais de temps avec lui, plus je me rendais compte que Buick avait quelque chose d’autre en tête avec ce multisegment compact. L’Envista n’est pas la suite du Encore GX ; c’est une proposition tout à fait différente. Et après avoir vécu avec lui pendant un certain temps, je ne suis pas convaincu que ce soit la bonne.

Qu’est-ce que l’Envista ?

Commençons par ce qu’est réellement la Buick Envista 2024. Malgré les apparences, l’Envista n’est pas un multisegment typique comme le Encore GX. Il s’agit plutôt d’une berline à hayon déguisée en multisegment, ce qui n’est pas nécessairement une mauvaise chose. Buick a clairement conçu l’Envista pour combler le vide laissé par les berlines dans sa gamme. C’est une voiture pour ceux qui ne veulent pas tout à fait un VUS, mais qui ont abandonné les berlines traditionnelles, ne serait-ce que parce qu’il n’en reste plus beaucoup.

Visuellement, l’Envista a ses bons côtés. Elle est élégante, avec une face avant tranchante et pleine de caractère, même si elle s’éloigne un peu plus que je ne l’aurais souhaité de la notion de « poisson ». Le look noir sur noir de mon modèle d’essai, avec ses jantes noires et sa peinture noire, est tout simplement fatigué — à tout le moins, c’est une combinaison de couleurs qui a fait son temps. Elle ne correspond pas à la personnalité que Buick essaie de vendre avec ce véhicule. Mais dans l’ensemble, elle a un certain charme.

Prix et équipement

L’un des principaux arguments de vente de la Buick Envista 2024 est son prix. Au Canada, il faut compter 26 999 $ pour la Preferred et 31 899 $ pour l’Avenir. Mon modèle d’essai était le Sport Touring (ST), qui commence à 28 299 $, et avec quelques options supplémentaires comme des roues de 19 pouces, un hayon électrique et un toit ouvrant, la facture finale s’élevait à un peu moins de 31 000 $.

Pour ce prix, vous bénéficiez d’un équipement très complet. Le modèle de base est équipé d’un écran tactile de 11 pouces, d’Apple CarPlay et d’Android Auto sans fil, de sièges avant chauffants, d’un volant chauffant, d’un siège conducteur à réglage électrique, d’un démarrage à distance, et bien plus encore. Il est bien équipé et on ne se sent pas lésé par rapport au prix. Mon modèle ST a ajouté des garnitures noires, des jantes de 18 pouces et des sièges en cuir.

Comment est l’intérieur ?

L’intérieur de l’Envista est… bien. Les designers de Buick ont fait un bon travail en créant un espace qui projette une expérience plus haut de gamme que ne le suggère son prix. La texture du tableau de bord est agréable, avec des surpiqûres contrastantes et des matériaux doux au toucher aux bons endroits. Les sièges sont assez confortables, même si je les ai trouvés un peu moins bien soutenus que ceux de l’Encore GX, bien qu’ils soient essentiellement les mêmes.

L’écran conducteur de 8 pouces et l’écran d’infodivertissement de 11 pouces sont solides, avec des menus faciles à naviguer et les boutons physiques très importants pour le volume et les commandes de chauffage, de ventilation et de climatisation. Buick a fait du bon travail à ce niveau, et la présentation est moderne et épurée.

En termes d’espace, l’Envista s’en sort bien pour un petit multisegment. Le coffre est de taille décente avec 586 litres, avec suffisamment d’espace pour y glisser quelques sacs de golf. L’espace aux places arrière est également satisfaisant, bien qu’il soit difficile d’y faire entrer un adulte de grande taille. Mais dans l’ensemble, il est assez spacieux pour une petite famille ou un couple d’adultes avec quelques bagages de fin de semaine.

Conduire l’Envista : les inconvénients

C’est ici que les choses se gâtent, surtout que mes attentes étaient beaucoup trop grandes. Sous le capot, l’Envista est propulsé par un moteur turbocompressé à trois cylindres de 1,2 litre qui produit 137 chevaux et 162 lb-pi de couple. Bien que ce couple semble prometteur, il ne se traduit pas par une conduite énergique. La boîte de vitesses automatique à six rapports est parfois lente, et le moteur ne semble jamais vouloir s’animer. Comparativement à l’Encore GX, qui possède un groupe motopropulseur similaire, mais plus de chevaux et une meilleure boîte automatique à neuf rapports, l’Envista est plutôt léthargique.

Et puis il y a le fait que l’Envista n’offre pas de transmission intégrale. Dans un multisegment, surtout s’il est commercialisé comme un véhicule polyvalent, cela semble être un oubli important. En conduisant, j’ai découvert une qualité de roulement qui n’est pas non plus à la hauteur. Elle est plus dure que ce à quoi je m’attendais, manquant du raffinement du Encore GX, même si les deux véhicules partagent la même configuration de base de la suspension.

Économie de carburant et réflexions finales

L’économie de carburant est décente, Buick annonçant environ 8,0 L/100 km dans des conditions de conduite mixtes. J’ai vu environ 8,5 L/100 km lors de mon essai de l’Envista, ce qui est conforme aux attentes. Il ne s’agit pas d’un véhicule gourmand en essence, mais il ne se démarque pas non plus dans cette catégorie.

En fin de compte, l’Envista est un pont entre les berlines d’antan et les multisegments, mais même lui semble confus quant à son objectif. Buick mise clairement sur le design pour vendre ce véhicule, et bien qu’il soit élégant, cela ne suffit pas à compenser les lacunes en matière de puissance, d’options de transmission et de qualité de roulement. Le Encore GX, avec son moteur plus puissant et sa transmission intégrale en option, est de loin une meilleure option pour à peine plus d’argent.

Si l’on recherche avant tout une berline, peu de modèles, voire aucun, ne surpassent la nouvelle Toyota Camry 2025. Pour une option plus coûteuse, ne cherchez pas plus loin que Lexus.