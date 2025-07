Essai routier Acura ADX 2025: comment se débrouille-t-il face à la compétition?

Dernier venu dans le segment des VUS sous-compacts de luxe, l’Acura ADX était fortement attendu depuis plusieurs années. Alors qu’il est sur le marché depuis que quelques mois à peine, on prend le temps de l’analyser face à la concurrence.

Avec l’Integra, l’ADX représente la porte d’entrée pour un acheteur chez Acura.

Il est animé par un moteur turbocompressé de 1,5 L.

Son prix de base est établi à 48 692 $.

D’emblée, mentionnons que nous avons conduit l’Acura ADX Platinum Elite A-Spec 2025 sur les routes du Québec plus tôt cet été. Pour cette comparaison de ce nouveau produit, nous le plaçons en confrontation avec les deux modèles les plus populaires dans le segment des VUS sous-compacts de luxe. Avec 2106 ventes au Québec l’année dernière, l’Audi Q3 est définitivement le plus populaire du lot. Par contre, nous l’écartons délibérément étant donné qu’une nouvelle génération du produit vient d’être dévoilée. Nous n’avons pas encore été en mesure de nous familiariser avec l’Audi Q3 de nouvelle génération. En combinant les ventes du X1 et du X2, BMW se place en deuxième position avec 1345 unités vendues. Non loin derrière, on retrouve le Volvo XC40 qui s’est vendu à 1309 exemplaires du Québec l’an dernier.

Répondons à la question suivante: comment l’Acura ADX 2025 se débrouille-t-il face à la compétition?

Les concurrents de l’Acura ADX 2025 sont plus puissants

Sur le plan mécanique, l’Acura ADX 2025 adopte une formule bien connue dans le giron de Honda et Acura. Son capot renferme un moteur turbocompressé à quatre cylindres de 1,5 L. C’est la plus petite cylindrée et aussi la moins puissante. Elle développe une puissance de 190 chevaux et un couple de 179 lb-pi, ce qui est nettement inférieur à l’offre de la concurrence. Autant chez BMW que chez Volvo, on retrouve un moteur turbocompressé à quatre cylindres de 2,0 L. Dans le premier cas, la version xDrive28i produit 241 chevaux et 295 lb-pi. Dans le second cas, le XC40 génère une puissance de 247 chevaux en plus d’un couple de 258 lb-pi. Il est le seul du trio à profiter d’une quelconque forme d’électrification, en l’occurrence, de l’hybridation légère.

Notons que BMW est le seul constructeur parmi les trois à proposer une déclinaison plus puissante que la version de base. Il s’agit du modèle M35i xDrive.

Parmi les points que l’on reproche à l’Acura ADX 2025, la transmission arrive en tête de liste. Il s’agit d’une boîte automatique à variation continue. Ce type de transmission est acceptable dans un véhicule d’entrée de gamme, mais n’est définitivement pas à sa place dans un véhicule qui prétend être haut de gamme. De leur côté, les X1 et XC40 reçoivent respectivement une boîte à double embrayage à sept rapports et une boîte traditionnelle à huit rapports.

L’Acura ADX 2025 est légèrement moins gourmand que la concurrence

Pour une raison qui nous échappe, Ressources naturelles Canada n’a pas publié les cotes officielles de consommation de l’Acura ADX 2025. Pourtant, ce VUS sous-compact de luxe est débarqué sur le marché il y a deçà quelques mois déjà. Qu’à cela ne tienne, l’ordinateur de bord du modèle que tu nous avons mis à l’essai a enregistré une cote de 8,3 L/100 kilomètres en conduite combinée. Cette donnée s’avère inférieure à celle de ses principaux rivaux.

L’organisation fédérale annonce une cote de 8,5 L/100 kilomètres pour le BMW X1 et de 9,1 L/100 kilomètres pour le Volvo XC40 en conduite combinée. Voilà qui est curieux étant donné que le VUS suédois profite de l’hybridation légère. Visiblement, ça ne lui profite pas tellement par rapport à la concurrence.

Un prix de base plus alléchant que les compétiteurs pour l’Acura ADX 2025

Bien que l’on puisse figer un instant en voyant la facture dépassant les 55 000 $ pour une version Platinum Elite A-Spec, il est important de noter qu’il s’agit de la déclinaison la plus cossue et la plus coûteuse. L’ADX est offert à partir de 48 692 $. Face aux deux rivaux européens, il affiche un prix de base plus intéressant. Sans option, le BMW X1 et le Volvo XC40 coûtent respectivement 51 533 $ et 50 588 $. Dans tous les cas, il est bien facile de faire grimper la facture de 10 000 $.

Un coffre de volume moyen pour l’Acura ADX 2025

Lorsque vient le temps d’analyser le volume cargo de l’Acura ADX, on réalise qu’il se positionne à mi-chemin face aux X1 et XC40. En effet, l’espace de chargement de l’ADX est de 690 L. En comparaison, il est de 728 L pour le BMW X1 et de 569 L pour le Volvo XC40.

Sachez également que BMW propose le X2 au sein de son catalogue. Ce dernier dérive directement du X1 et il est caractérisé par un style plus sportif, notamment en raison de sa portion arrière tronquée. Le tout lui confère une allure de coupé. On ne retrouve pas l’équivalent chez Acura. En revanche, Volvo offre une formule similaire avec l’EC40, entièrement électrique.

Pas de capacité de remorquage pour l’Acura ADX 2025

Le remorquage n’est pas recommandé par le constructeur dans le cas de l’ADX. La situation est différente pour ses deux rivaux. En effet, notons que le BMW X1 peut remorquer jusqu’à 1 588 kg. La même masse peut être tirée également par le XC40 à condition que la remorque dispose de freins.

Bien que l’on soit conscient que les VUS sous-compacts de luxe n’ont pas été conçus pour exécuter de lourdes tâches, force est de constater qu’il peut être fort pratique de tirer une roulotte légère ou encore une remorque utilitaire à l’occasion. Les XC40 et X1 font preuve d’une plus grande polyvalence à ce chapitre.

Un écran tactile dans la norme pour l’Acura ADX 2025

Au centre de la planche de bord de l’Acura ADX 2025, on retrouve un écran tactile de 9 pouces pour opérer le système d’infodivertissement. On a droit à un écran de la même dimension chez Volvo. Du côté de BMW, l’écran mesure plutôt 10,3 pouces. Simple et sans flafla, la technologie de l’ADX est sans doute la plus simple des trois à manipuler.

En bref

En résumé, l’Acura ADX est une bonne première incursion pour la marque japonaise de véhicules de luxe dans ce segment. Après tout, on devient rarement champion du premier coup. Son comportement routier n’a rien de bien épatant. La transmission automatique à variation continue y est certainement pour quelque chose. Nous sommes également d’avis que le petit dernier chez Acura aurait intérêt à se distancer davantage de son équivalent chez Honda, le HR-V. Qui plus est, l’offre de la motorisation hybride serait à notre avis incontournable.

Il est intéressant de noter qu’un représentant de la marque nous a confié que l’ADX était populaire auprès d’une clientèle majoritairement féminine et dont les enfants ont quitté le nid familial.

Au cours des mois et années à venir, nous serons à même de constater l’évolution du produit au sein de son segment. Rappelons que le Q3 est entièrement renouvelé pour 2026, que le Cadillac XT4 disparaît et que Lexus veut propulser le UX. Il ne manque pas d’action chez les sous-compacts de luxe.