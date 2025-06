Acura Integra 2025 : écolo ou pas?

L’Acura Integra 2025 est disponible à partir de 42 470 $, frais de transport et de préparation inclus.

Conduite sportive, peu gourmande, belle réputation de fiabilité et de valeur de revente.

Peu de choix de couleurs de carrosserie et de finitions dans l’habitacle, suspension ferme sur la Type S, un rouage intégral serait souhaitable.

On est à la recherche d’une nouvelle voiture. Une bagnole plus séduisante qu’une simple berline ou cinq-portes compacte, mais qui ne coûte pas un bras et une jambe à acheter et à entretenir. La réponse pourrait bien être l’Acura Integra 2025.

Elle est plus substantielle qu’une Honda Civic, avec qui elle partage architecture et composants mécaniques, sans être un véhicule luxueux comme ce que l’on retrouve chez BMW et Mercedes-Benz. Elle propose de belles performances, sans toutefois provoquer des montées d’adrénaline — à moins d’opter pour l’Integra Type S. Elle affiche aussi un prix en conséquence.

La concurrence inclut l’Audi A3, la BMW Série 2, la Cadillac CT4, la Mercedes-Benz CLA et la MINI Cooper. On peut aussi considérer les versions les mieux équipées de la Honda Civic et de la Mazda3 ainsi que la Hyundai Elantra N, la Subaru WRX et les Volkswagen Golf GTI et Golf R.

Au Canada, l’Acura Integra 2025 est disponible en variantes A-Spec, Elite A-Spec et Type S. Les deux premières sont équipées d’un quatre cylindres turbocompressé de 1,5 L, développant 200 chevaux ainsi qu’un couple de 192 livres-pied entre 1 800 et 5 000 tr/min. Une boîte automatique à variation continue figure de série, alors qu’une boîte manuelle à six rapports est livrable sur la version Elite A-Spec. Une déclinaison de base de l’Integra était disponible, mais n’a été offerte au Canada que lors du millésime 2023 de la génération actuelle. Chaque Integra est munie d’un rouage à traction.

Entre-temps, l’Integra Type S mise sur un bloc turbo de 2,0 L générant 320 chevaux ainsi qu’un couple de 310 livres-pied entre 2 600 et 4 000 tr/min, géré exclusivement par une manuelle à six rapports. La Type S s’avère évidemment la variante de performances de la gamme, profitant de freins avant à étriers Brembo, de barres stabilisatrices surdimensionnées, d’une suspension sport, de pneus P265/30ZR19 entourant des roues de 19 pouces et d’un mode de conduite Sport+, entre autres.

L’essence super est exigée pour les deux motorisations, et même un taux d’octane de 93 est recommandé pour la Type S. Les cotes de consommation s’établissent comme suit :

Déclinaison Ville/route/mixte L/100 km A-Spec, Elite A-Spec avec boîte automatique 8,1 / 6,5 / 7,4 Elite A-Spec avec boîte manuelle 8,9 / 6,5 / 7,8 Type S 11,1 / 8,3 / 9,9

Lors de notre essai de la version Elite A-Spec munie de la boîte automatique, nous avons observé une moyenne de 7,5 L/100 km, à peine au-dessus de la cote mixte officielle. L’Acura est la moins énergivore dans son segment, nez à nez avec la MINI Cooper.

L’Integra propose un bon agrément de conduite, et pour ceux préférant une boîte manuelle, celle de l’Acura est excellente, dotée d’une course courte et d’un maniement mécanique du levier très raffiné. Pour le reste, la boîte à variation continue effectue un bon boulot également, comprenant un mode manuel et des sélecteurs montés au volant.

Si 200 chevaux sont suffisants pour rendre une voiture compacte intéressante à piloter, la plupart de ses rivales font mieux avec des moteurs plus riches en couple. La BMW Série 2 est livrée de série avec 255 chevaux, la Mercedes-Benz CLA en offre au moins 221 et la Cadillac CT4, au moins 237. L’Acura n’est pas une championne des accélérations en ligne droite, mais compense avec un bon comportement routier. Autre lacune comparative : l’Integra n’est pas disponible avec un rouage intégral pour faciliter la conduite hivernale, caractéristique livrable ou incluse dans les modèles mentionnés ci-haut.

On apprécie la finition de l’habitacle, du moins, compte tenu du prix demandé. Toutefois, le marché canadien est limité à peu de choix de coloris, c’est-à-dire Ébène dans toutes les déclinaisons, Rouge en option dans la version Elite A-Spec à boîte automatique et Type S, et Orchidée (blanc) dans la Type S. De plus, seulement quatre couleurs de carrosserie sont proposées — quatre tons de gris, en fait — et trois d’entre eux coûtent un supplément de 900 $. La Type S offre aussi le Bleu ultime nacré. Aux États-Unis, on a aussi droit à une peinture rouge, et pourquoi n’est-elle pas disponible au Canada? Chez la concurrence, la BMW Série 2 offre un choix de 10 couleurs de carrosserie ainsi que huit coloris et six options de finition dans l’habitacle. Un peu plus de personnalisation serait souhaitable.

L’équipement de série de l’Acura Integra 2025 comprend des roues de 18 pouces, un éclairage extérieur à DEL, des rétroviseurs extérieurs chauffants, une sellerie en similicuir, un siège du conducteur à huit réglages électriques, des sièges avant chauffants, un volant chauffant, un toit ouvrant (sauf sur la Type S), un climatiseur automatique à deux zones, une instrumentation numérique de 10,2 pouces pour le conducteur, une chaîne audio à huit haut-parleurs, un système multimédia à écran tactile de sept pouces ainsi qu’une intégration Apple CarPlay/Android Auto avec fil. L’équipement de sécurité avancé figure également de série, dont le freinage autonome d’urgence, le régulateur de vitesse adaptatif, la prévention de sortie de voie, la surveillance des angles morts, l’alerte de trafic transversal arrière et les feux de routes automatiques.

La version Elite A-Spec ajoute un mode de conduite personnalisable (nommé Individual), des amortisseurs variables, un sonar de stationnement, un affichage à tête haute, des essuie-glaces à capteur de pluie, un revêtement de sièges en similicuir et microsuède, un siège du conducteur à 12 réglages électriques et un siège du passager avant à quatre réglages électriques, une fonction de mémoire à deux positions pour le conducteur, des sièges arrière chauffants, un système d’atténuation active du bruit, une chaîne ELS Studio 3D à 16 haut-parleurs, un écran tactile de neuf pouces, une compatibilité de radio satellite SiriusXM, une recharge de téléphones par induction et CarPlay/Auto sans fil.

Le prix de l’Acura Integra 2025 débute à 42 470 $, incluant les frais de transport et de préparation, alors que la version Elite A-Spec est disponible à partir de 47 980 $ et la version Type S, à partir de 59 695 $. Acura Canada mentionne également des frais de concessionnaire de 999 $ sur son site web.

En tant que tel, l’Integra dispose de belles qualités rationnelles ainsi que d’une réputation de fiabilité et de valeur de revente. C’est le type de voiture haut de gamme pouvant être louée ou achetée et conservée à long terme, et ses frais d’entretien seront plus bas que ceux des marques allemandes. C’est aussi une voiture amusante à conduire au quotidien, bien que la version Type S avec sa suspension rigide soit moins confortable en général.

On obtient donc une compacte à hayon pratique, avec un volume de chargement de 688 litres et un habitacle somme toute logeable. L’Integra est aussi moins cher que ses rivales principales, mais en la comparant à la Golf GTI, on se rend compte que cette dernière offre un peu plus d’agrément au volant et une polyvalence légèrement plus grande, à prix sensiblement égal. De plus, et sans être un défaut comme tel, mais les propriétaires de l’Acura risquent de devoir fréquemment justifier pourquoi ils l’ont choisi au lieu d’une Civic. En effet, les deux modèles ne sont peut-être pas assez distincts, et pourtant, les trois premières générations de l’Integra ne l’étaient pas plus, et ces voitures sont en voie de devenir des objets de collection.

Une chose est certaine : l’Acura Integra 2025 est une voiture écolo, du moins, parmi les non-hybrides ou électriques.