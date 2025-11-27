Essai de la Mini John Cooper Works 2025: réellement ce qu’il y a de plus près d’un « go-kart »

On me demande souvent quelle est la voiture la plus agréable à conduire. Évidemment, il y a les exotiques qui me viennent en tête, mais si l’on veut un véhicule avec un prix décent, la Mazda MX-5 est souvent en tête de liste. Cependant, la MX-5, a toujours été limitée en puissance. Selon moi, si l’on veut agrément de conduite, prix décent et puissance, il y a une adresse, John Cooper Works. Et c’est exactement le bolide que je vous présente.

Sommaire de la Mini John Cooper Works 2025:

Le moteur développe 228 ch. et 280 ft-pi

Il vient uniquement avec une boîte automatique

Le bolide demeure l’incarnation du plaisir de conduire

2025 Mini John Cooper Works Pours:

Agrément de conduite

Puissance bien adaptée

Tenue de route sans faute

2025 Mini John Cooper Works Contres:

Volume intérieur arrière et coffre limité

Aptitude hivernale restreinte

Options limitées

Si l’on aime conduire, une semaine au volant d’une MINI équivaut généralement a beaucoup de bonheur. C’est encore plus enlevant lorsque la version à l’essai porte les lettres de noblesse britannique JCW qui tiennent pour le légendaires atelier John Cooper Works. Ce bon vieux John, sait comment faire pour rendre un bolide le plus proche possible de l’expérience que l’on éprouve au volant d’un go-kart.

Style puriste, très, trop? épuré

Pour ce quatrième opus de l’ère moderne, post-prise de possession par BMW, la Cooper conserve ses attribues qui ont fait d’elle une légende. Bien que j’aimerais qu’elle soit plus petite, plus proche de l’original des années 1960, elle conserve ses proportions et elles sont parfaites comme telles.

Cette nouvelle génération lancée en 2025, arrive des lignes passablement plus épurées que précédemment. Du moins, c’est le cas pour les versions C et S. Personnellement, j’aimais bien cette approche décorée de la MINI. Avec des accents et des détails un peu partout sur la carrosserie.

Pour conserver le spectacle « à la MINI », il est préférable de se tourner vers le modèle à l’essai la JCW. Dans son cas, elle propose une grille de calandre entière revue et avec plus de personnalité. Le cadrage noir lustré et les nombreux accents de rouge sur la carrosserie puis donne un tempérament aux allures dynamiques. Sur ma voiture d’un ton gris légende à 700$. Histoire de lui donner une personnalité plus affirmée, il y avait aussi des bandes décoratives à 250$ également disponible en rouge pour un effet plus marqué. Les pare-chocs qui adoptent une allure réellement sportive, notamment avec une prise d’air à droite.

Les jantes de 18 pouces optionnelles lui donnent une apparence dynamique quoique je préfère de design des roues de 17 pouces surtout quelles sont peintes en noir. À l’arrière, c’est purement MINI, notamment avec la configuration interne des feux qui reconduise, sous un nouvel angle, l’Union Jack britannique. La JCW est chapeauté par un gros aileron. Plus bas, le diffuseur intègre un pot d’échappement central très simple. J’aimerais au moins un pot double, mais c’est déjà mieux que les C et S où l’on ne voit même pas de sortie d’échappement!

Cabine simple, moderne et épuré

L’opération d’épuration s’est également produite dans la cabine. Alors que les dernières générations adoptaient une allure de cockpit avec une collection de boutons, dans le modèle 2025, on réalise vite que les légendaires interrupteurs ont tous quitté la scène au profit d’un seul écran central de 9,4 pouces.

Cet écran regroupe toute les commandes présentes dans la MINI. Étant avec la technologie OLED, sa définition est la meilleure de l’industrie automobile. De plus, il est possible de jouer dans une collection de menus. Les ingénieurs de BMW/MINI sont parvenus a simplifié les opérations. De ce fait, l’ergonomie est supérieure aux modèles précédents. Les propriétaires de MINI vont s’y retrouver.

Cependant, mon ami André, propriétaire d’une Cooper S d’ancienne génération a critiqué la présentation trop épurée. Tout comme moi, il a apprécié le style général, mais lui-aussi trouve que les interrupteurs manquent. La finition est sans reproche tout comme la qualité générale des matériaux. Il y a encore quelques appliques de plastique, mais elles ne sont pas aux endroits les plus fréquentés par nos contacts.

Les sièges sont tout simplement superbes. Étant dans une voiture sport, c’est nécessaire et ils ne déçoivent pas. Les appuis sont bons pour toutes les parties du corps. Devant le conducteur, un petit affichage tête-haute se cache derrière le volant si jamais l’information dans le disque central vous distrait. Le volant offre une bonne prise en main avec un gros boudin. J’adore l’accent de tissu à la base. C’est original et distinctif.

Parlant d’original, une bonne partie de la planche de bord est recouverte de tissu. Pour pimenter le look, la nuit il y a une projection. C’est très cool et surtout différent. Bien que les dégagements à l’avant soient très bons, il n’est pas surprenant de lire que l’accès à l’arrière est difficile et que l’espace est très limité. Cette MINI doit être vu comme un 2+2. Si vous avez des visées « familiales », vous devrez vous tourner vers le modèle à 5 portes. Au coffre, c’est aussi restreint à 252 litres.

Incarnation du plaisir de conduire, même sans manuelle

Si l’on achète une JCW, c’est que l’on aime la conduite. Pas que l’on aime la conduite, on adore conduire. Prendre le volant est un plaisir de la vie. Et comme toujours avec JCW, on est très bien servi avec cette nouvelle génération. Le tout commence avec le 4-cylindres biturbocompressé de 2.0 litres qui nous donne maintenant une puissance 228 chevaux et un couple très généreux de 280 lb-pi dès 1 500 tr/min.

Une fois lancée, la puissance ne fait défaut. Cependant en accélération vive, le délai de la turbocompression est souvent ennuyant. Ce qui est le plus dérangeant, et là je crie à l’hérésie pure et simple, MINI n’offre plus de boite manuelle dans sa gamme. On a beau avoir une boite automatique à double embrayage à 7 rapports, elle n’est pas toujours exactement où on aimerait qu’elle soit pour le dynamisme de la conduite. Il faut donc prendre les palettes au volant, c’est un moindre mal, mais cela n’équivaut certainement pas au plaisir d’une troisième pédale et d’un levier de transmission.

Il y a une collection de modes de conduite dont le « Go-Kart » qui est essentiellement le mode Sport. C’est lui que l’on doit favoriser pour optimiser l’ensemble de la voiture. C’est bien, mais je le répète, cela ne remplacera jamais une vraie boite manuelle.

Parfaite calibration des composants du châssis

Les autres composants du châssis ne peuvent pas être pris en défaut. La direction est très précise, sinon pointue. C’est exactement ce que l’on désire. Le fait que la MINI soit ultra compacte, la rend très maniable. On a constamment envie de se faufiler entre les voitures dans le trafic simplement pour jouer.

Très basse et équipée de suspensions fermes, on est connecté à la route. À l’exception de la Mazda MX-5, aucune autre voiture de grande série n’offre un tel comportement sur la route. Les suspensions font un travail remarquable et comme la JCW n’est pas très lourde, les mouvements de caisse en virages sont pratiquement inexistants. Ajoute à cela des freins très puissants qui demandent une période d’ajustement tant ils sont efficaces. La conduite de cette voiture n’est que pure plaisir.

Pour ce qui est de la consommation. Évidemment, il est possible d’aller à la baisse en utilisant le mode « Vert », mais c’est castrer son plaisir. En jouant amplement avec la JCW, j’ai obenu une moyenne de 7,8L/100km. C’est très bien considérant l’ensemble de l’œuvre de cette MINI pimentée.

À surveiller

Depuis près de 10 ans, les nouvelles MINI ont démontré une fiabilité en progression. Avant 2015, les problèmes d’électroniques étaient légion. Aujourd’hui, c’est beaucoup moins fréquent. Avec cette JCW, certains trouveront que les suspensions sont un peu trop fermes, mais selon moi, cela fait partie de l’équation avec cette version de performance.

L’autre point que l’acheteur devra être conscient, le prix. La voiture à l’essai était tout juste sous les 65 000$. C’est beaucoup d’argent pour une si petite voiture. Je comprends que la dépréciation est lents dû à la rareté, mais cela demeure une voiture onéreuse. Cependant, dans une optique financière, les couts d’entretien sont généralement acceptables chez MINI quoi qu’il y ait nécessairement supplément dû au fait qu’il s’agit de la version de performance. Dernier bon point, cette MINI offre pour le moment une bonne fiabilité à la fois en matière d’électronique et de mécanique.

Conclusion

Cette nouvelle JCW s’inscrit presque à la perfection dans la lignée du légendaire préparateur depuis les débuts de la collaboration dans les années 1960. Évidemment, j’en reviens à l’absence d’une boite manuelle. Comment un constructeur comme BMW qui se défini par le plaisir de conduire peut faire une telle erreur, surtout dans la JCW. Ce n’est pas comme si les ingénieurs devraient faire une nouvelle boite, l’ancienne était très bien adapté.