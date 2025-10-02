Essai de pneus Hankook iON evo AS SUV : Conclusion : les road trips d’été ne sont jamais assez longs

Silencieux, adhérents, efficaces : les pneus iON evo AS SUV de Hankook adorent l’asphalte et s’accordent parfaitement à mon Kia EV9

Plus de 11 000 km plus tard, le pneu iON evo AS SUV continu d’offrir toute la performance attendue

Malgré les défis, l’EV9 a affiché une impressionnante moyenne de 21 kWh/100 km lors de notre road trip estival

La vibration persiste malheureusement

La famille et moi étions excités à l’idée de prendre la route à bord de l’EV9 en direction de notre location située sur les rives du majestueux fleuve Saint-Laurent, en Gaspésie. Le coffre et la boîte de rangement étaient chargés, tout comme le coffre avant avec quelques petits articles. Avec la batterie pleinement rechargée, nous avons pris le départ.

D’après mes calculs, avec les passagers et les bagages, notre Kia EV9 Land AWD 2025 devait transporter environ 800 lb de plus que son poids à vide déjà imposant de 5 900 lb. Monté sur des pneus Hankook iON evo AS SUV, bien gonflés et installés sur de superbes roues légères Fast Wheels EV01, mes attentes pour l’expérience de conduite à venir étaient élevées.

J’adore le conduire

Comme je l’ai mentionné dans mes précédents articles sur les pneus iON evo, ils sont fabriqués à l’aide de technologies de pointe, dont la technologie EV Contour de Hankook. C’est ce qui permet aux énormes P275/50R20 de rendre la conduite intéressante. Et par là, je veux dire réactivité et stabilité. Certaines routes longeant le fleuve se transformaient en routes de montagne sinueuses avec de nombreux virages en épingle. À l’occasion, à trop m’amuser, on m’a gentiment demandé de calmer mes ardeurs…

Une grande partie du trajet s’est déroulée sur l’autoroute où le bruit de roulement peut parfois être agaçant. La Noise Guard Technology du iON evo AS SUV a parfaitement joué son rôle, lors des rares moments où les enfants faisaient la sieste et que les chasseurs de démons K-pop ne résonnaient pas dans le système audio.

D’une efficacité redoutable

Sans contredit, ce qui m’a le plus impressionné après ce voyage a été la consommation moyenne d’énergie. Avec 21 kWh/100 km, et ce, malgré mon coffre de toit Thule bien fixé à des barres transversales économiques, chargé à bloc, et malgré le retour de la fâcheuse vibration (réapparue quelques jours seulement après avoir fait équilibrer les roues), l’EV9 s’est montré remarquablement efficace.

La combinaison de la technologie EVolution de Hankook, qui réduit la résistance au roulement, et la construction légère à écoulement optimisé (flow formed) des EV01, associée à leur design aérodynamique avancé (prouvé pour augmenter l’autonomie de 4,4 %), a permis à Big Bluey (le petit surnom de l’EV9) de franchir régulièrement le cap des 450 km d’autonomie. Officiellement annoncé à 451 km (455 km pour l’année modèle 2026), je n’ai aucun doute que ces accessoires additionnels ont aidé le Kia à avancer plutôt qu’à rester immobile à engloutir des électrons.

En ce qui concerne la recharge rapide, notre Kia EV9 2025 n’a jamais bronché devant l’énergie qu’on lui fournissait. Comme on le sait, les bornes de 350 kW restent rares; toutefois, les bornes de 180 kW sont relativement courantes. Les recharges régulières de 40 à 85 % n’ont jamais pris plus de 16 à 17 minutes. J’ai laissé le Kia branché jusqu’à 91 % sur une borne rapide, et bien que la vitesse de recharge ait alors baissé, il tirait encore plus de 70 kWh au-delà de la barre des 90 %.

Petits ennuis de 12 V

Deux semaines avant le départ, nous avons eu une petite frayeur. Un matin, l’EV9 a tout simplement refusé de démarrer. J’ai rapidement compris que la batterie 12 V était morte, probablement à cause de bogues logiciels courants ou de problèmes matériels dans l’Integrated Charging Control Unit (ICCU). J’ai préféré contacter l’assistance routière pour un survoltage (plutôt que de le faire moi-même pour des raisons de garantie). Le survoltage a réglé le problème, et je circule désormais toujours avec un survolteur et un chargeur de maintien dans le coffre avant, au cas où.

Hâte à d’autres road trips

Pour nos besoins précis, l’EV9 est brillant. Côté format, j’aimerais bien avoir 5 cm de profondeur de coffre supplémentaire derrière la troisième rangée. Ou, à défaut, un espace de rangement plus profond sous le plancher arrière. Pour tout le reste, le Kia est difficile à battre.

Nous venons de franchir la barre des 9 mois de possession, ma seule inquiétude concernant le Kia EV9 2025 est que nous accumulons beaucoup plus de kilométrage que ce que mon bail permet annuellement. C’est dire à quel point nous sommes tombés sous le charme de notre Big Bluey.