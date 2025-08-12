Après des milliers de kilomètres, des escapades routières, des virées chez Costco et une boucle interminable de Bruno Mars et Rosé, mon EV9 continue de me surprendre.

Mon Kia EV9 2025 m’a offert plus de confort, de technologies et d’autonomie que je ne l’aurais cru.

Pour moins de 75 000 $, ce VUS à trois rangées est pratique, raffiné et vraiment utilisable au quotidien.

Même après avoir testé la concurrence, l’EV9 reste, selon moi, le meilleur rapport qualité-prix parmi les VÉ.

Le voici, enfin. J’ai trouvé le temps de parler d’un sujet que j’ai abordé dans une tonne de vidéos : mon propre Kia EV9 2025. Ce n’est pas un simple essai routier ou une première impression. C’est le premier de plusieurs comptes rendus sur la vie avec ce VUS qui occupe mon entrée… et qui, peu à peu, vole mon cœur. Ou c’est peut-être mon paiement mensuel qui fait ça. Peu importe. On se lance.

Honnêtement, je n’étais pas censé devenir propriétaire d’un EV9. Il y a un an et demi, si on m’avait dit que ma prochaine voiture serait électrique, j’aurais ri. Et que ce serait un VUS Kia ? Encore moins. Mais la vie change. Et parfois, pour le mieux. J’essaie beaucoup de véhicules, et l’EV9 a tranquillement occupé mes pensées. Puis je l’ai conduit. Puis je l’ai reconduit. Et finalement, je l’ai loué.

À bord de mon EV9 Land

Mon modèle, c’est un EV9 Land AWD avec le groupe Premium. Prix ? Juste sous la barre des 75 000 $ avant taxes et frais. Le modèle de base commence à 59 995 $ (les prix 2025 et 2026 sont à peu près identiques), mais je tenais aux fauteuils capitaines en deuxième rangée, ce qui exigeait de monter en gamme et d’ajouter l’ensemble Premium. Aucun regret.

Je n’ai pas choisi la version GT-Line en raison de sa suspension arrière pneumatique mal calibrée. Le groupe Premium ajoute de vrais plus : jantes de 20 pouces, vitrage feuilleté, calandre lumineuse numérique, double toit ouvrant, système audio Meridian amélioré, sièges ventilés en deuxième rangée et une touche de classe à bord. Le mien est bleu océan, une teinte exclusive aux versions Premium et GT-Line. J’aurais voulu rouge fusée, mais en bon Taureau, la patience n’est pas mon fort — et il aurait fallu attendre trois mois.

L’intérieur est idéal pour la famille. Les fauteuils capitaines évitent d’avoir à basculer les sièges pour accéder à la troisième rangée. Le coffre est honnête : 573 litres derrière la troisième rangée (pas génial pour un plein d’épicerie + le papier de toilette en spécial), 1 233 litres une fois les dossiers abaissés. Correct, mais loin d’un Suburban.

Puissant l’EV9

Sur la route, l’EV9 me fait toujours sourire. Pas une fusée, mais avec ses deux moteurs et sa batterie de 99,8 kWh, il développe 379 chevaux et 516 lb-pi de couple. Malgré ses 6 000 lb, il franchit le 0–100 km/h en un peu plus de cinq secondes. Même après avoir conduit des modèles bien plus rapides, je souris encore à chaque feu vert.

L’autonomie annoncée de mon modèle Land AWD est de 451 km (455 km pour 2026). En conditions réelles, surtout sur l’autoroute, je consomme entre 23 et 24 kWh/100 km, ce qui me donne entre 420 et 440 km. Je n’ai pas encore affronté l’hiver complet, mais je pense pouvoir tirer 350 km par temps froid. Ce printemps, avec une bonne chaleur, l’ordinateur indiquait plus de 550 km. Je ne l’ai pas encore vidé à fond, mais l’EV9 est très constant. Pour mes besoins, c’est amplement suffisant.

Je n’ai pas encore eu à le recharger rapidement, puisque je le recharge toujours à la maison ou au travail sur une borne de niveau 2. Théoriquement, l’EV9 peut accepter une puissance de 350 kW, permettant de passer de 20 à 80 % en moins de 25 minutes. Si je tombe sur une borne rapide pendant mes randonnées cet été, je vous en reparle.

Sur la route et au quotidien

Côté conduite, c’est silencieux, rassurant et bien adapté aux routes québécoises. L’Ioniq 9 est un brin plus raffiné, mais l’EV9 transmet juste assez de sensations. Mon seul bémol ? Une vibration au niveau de la console centrale que je ne peux plus ignorer — rien de majeur, mais ça me dérange.

Même sans la suspension arrière autonivelante, l’arrière de l’EV9 rebondit une ou deux fois de trop sur les imperfections de la chaussée. Moins que sur la GT-Line, mais assez pour nuire à la sensation d’équilibre. Certains y verront du confort, mais pour moi, c’est surtout un manque de rigueur du train arrière.

Le quotidien en mode EV9

Il y a une vraie différence entre essayer un véhicule et vivre avec lui. La nouveauté d’un VUS électrique ne s’est pas estompée, et l’EV9 a fait de moi un amateur de Kia contre toute attente. Même avec mes jantes Fast EV01 (style OEM) et mes barres de toit d’Amazon, il a toujours du style.

De la technologie (les deux écrans de 12,3 pouces et les boutons physiques!) aux sièges confortables, en passant par les pare-soleil arrière et les grandes poches de portière, Kia a visé juste. C’est un produit complet.

Bref, pour le prix, la taille, l’autonomie réelle et mon quotidien, l’EV9 2025 est imbattable. Et j’ai testé la compétition. Ce véhicule fonctionne. Et pour l’instant, je ne vois pas d’autre VUS électrique à trois rangées que je préférerais avoir dans ma vie.

Je reviendrai avec d’autres mises à jour. Pour l’instant, direction Costco. En espérant que le papier de toilette ne soit pas encore en rabais…