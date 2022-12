Escalade et Camaro pourraient devenir les prochaines sous-marques de GM

Escalade s’occupera des multisegments et des VUS.

Camaro fera de même, mais pour les véhicules physiquement plus petit ainsi que les voitures sportives.

La nouvelle habitude de General Motors de transformer des noms de modèles en sous-marque n’est pas nouvelle. En effet, lorsqu’elle a racheté le Humvee à AM General en 1999, elle a effectivement créé une nouvelle marque en y ajoutant les camions H2 et H3. Et maintenant, il semble que l’Escalade et la Camaro soient les prochaines marques à se développer.

En fait, il y a seulement deux semaines, il a été révélé que GM allait prendre le nom de Corvette et faire exactement cela. Les VUS et les voitures de sport devraient finalement porter le nom de « Corvette », qu’il s’agisse de VUS ou de berlines.

GM envisagerait maintenant de faire la même chose avec l’Escalade, le véhicule le plus connu de la marque Cadillac, et la Camaro. Selon Car and Driver, un nouveau VUS 7 places à trois rangées de sièges, ainsi qu’une voiture tout-terrain de type multisegment, pourraient être en préparation. De plus, et c’est intéressant, une minifourgonnette Escalade haut de gamme est également envisagée.

La Camaro, plus que la Silverado et la Suburban, est aussi sur la liste de nom pour être transformée en une sous-marque. En raison de son nom, les véhicules seront plus sportifs et pourraient inclure un coupé 2+2, une berline et un multisegment.

Comme GM s’est engagé dans la voie des véhicules électriques, tous ces nouveaux modèles seront électriques s’ils arrivent un jour au bout d’une chaîne de montage.