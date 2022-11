Corvette va devenir une marque avec des voitures sport, des VUS et une berline

GM va maximiser la reconnaissance du nom de la Corvette.

La famille Corvette sera composée de véhicules sportifs haut de gamme.

Les puristes ne seront pas d’accord, mais le nom Corvette ne sera plus appliqué uniquement à une voiture de sport. De plus, il y a trop d’argent à gagner en élargissant, certains diront en diluant le nom Corvette en une sous-marque. À l’heure où l’industrie automobile s’oriente vers les véhicules électriques, il faut saisir toutes les occasions de surpasser la concurrence.

Nous pouvons partiellement blâmer Ford pour ce résultat, car ils ont effrontément apposé le nom de Mustang sur un VUS électrique, avant de le faire quelques fois de plus à l’avenir. Ils ont essentiellement fait la même chose avec le Bronco, alors pourquoi General Motors et Chevrolet ne feraient-ils pas de même avec la Corvette ?

La Corvette C8 ne fait que commencer à transformer les perceptions du nom de Corvette. La nouvelle Z06 est folle et tout ce qui suivra sera encore plus hallucinant. Des rumeurs persistantes font état d’une E-Ray hybride, d’une ZR1 ressuscitée et d’une Zora hybride extrême. Et n’oublions pas la première Corvette entièrement électrique, également prévue.

Quel que soit le plan de développement de la voiture de sport, Car and Driver rapporte qu’en 2025, GM lancera officiellement la marque Corvette ainsi qu’une Vette quatre portes (qui ne sera pas une berline classique — pensez plutôt à la Porsche Taycan) et un multisegment. Les deux seront entièrement électriques et, avec la voiture de sport électrique, établiront la nouvelle collection américaine de VE de performance.