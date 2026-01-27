Donald Trump fait passer de 15 % à 25 % les tarifs sur les importations sud-coréennes

Autre journée, autre menace du président américain Donald Trump. Cette fois, c’est la Corée du Sud qui est visée. Concrètement, le locataire de la Maison-Blanche a annoncé qu’il faisait passer de 15 % à 25 % les tarifs sur les biens sud-coréens, une décision qui a grandement fait réagir.

La raison ? Le Parlement coréen n’a pas encore approuvé l’accord commercial qui a été conclu en juillet avec les États-Unis pour établir les droits de douane à 15 %.

« Parce que l’Assemblée législative coréenne n’a pas adopté notre accord commercial historique, ce qui est leur prérogative, j’augmente par la présente les DROITS DE DOUANE sud-coréens sur les automobiles, le bois d’œuvre, les produits pharmaceutiques et tous les autres DROITS DE DOUANE réciproques, de 15 % à 25 % », a écrit Trump.

Bien sûr, Hyundai et Kia se trouvent grandement affectés par cette nouvelle mesure. General Motors (GM) s’en trouve également touchée, elle qui importe de la Corée du Sud le Chevrolet Trax et deux VUS portant le logo de Buick.

Cette décision place Hyundai et Kia dans une position désavantageuse vis-à-vis de leurs rivaux japonais, dont les tarifs sont de 15 %. En fait, pour la Corée du Sud entière, on parle de 19 % de ses exportations qui prennent le chemin des États-Unis.

Réaction de la Corée du Sud

Le gouvernement sud-coréen n’a pas tardé à réagir en annonçant qu’il enverrait son ministre du Commerce et son ministre de l’Industrie à Washington pour discuter de l’application de l’accord de juillet dernier.

On voudra, bien sûr, régler le dossier rapidement pour éviter que les tarifs de 25 % perdurent. Le Parlement a annoncé qu’il allait délibérer sur ce dossier le mois prochain, soit en février.

Ce genre de joute politique est courant, mais en temps normal, les discussions se déroulent derrière des portes closes, pas sur les réseaux sociaux à coups de menaces.

Donald Trump a également brandi une menace tarifaire contre l’Union européenne concernant son opposition à son ambition vis-à-vis du Groenland. Cette semaine, c’est le Canada qui était menacé de tarifs de 100 % en raison de l’accord survenu entre le pays et la Chine concernant, entre autres, l’arrivée de 49 000 véhicules électriques au pays.

Fait amusant, le site Bloomberg, qui rapporte cette nouvelle, vient de publier le résultat d’une analyse qui explique que dans 73 % du temps, Donald Trump recule devant ses propres menaces de tarifs.

Nous verrons bien ce qui va se produire dans le présent dossier.