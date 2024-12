Devriez-vous acheter une Mercedes-Benz EQB 300 4MATIC 2025 ?

La Mercedes-Benz EQB est sans conteste l’un des véhicules électriques préférés. C’est certainement un véhicule digne d’intérêt en raison de son style, de sa taille, de sa construction et de sa qualité de conduite. Cependant, en tant que VE, il n’est rien de plus que moyen, dans le meilleur des cas. Et malgré cela, elle est vendue au même prix qu’une Mercedes-Benz.

Les véhicules électriques et leurs fabricants sont dans le pétrin en ce moment. La présidence Trump « Part Deux” est imminente, ce qui pourrait annoncer des temps plus difficiles pour les véhicules électriques. En bref, les ventes sont beaucoup plus faibles que prévu, les constructeurs automobiles ont investi des milliards de dollars et les retours sur investissement sont introuvables. La concurrence chinoise mondiale est écrasante et il est peu probable que la situation s’améliore à court et à moyen terme. Malgré cela, les VE ont un présent et un avenir.

Lancé pour l’année modèle 2022, le Mercedes-Benz EQB est un membre discret du segment des VUS électriques haut de gamme de petite à moyenne taille. La concurrence vient en partie de Genesis, Volvo, Audi et Polestar, mais surtout de Tesla. Le modèle Y de ce dernier reste une cible mouvante que les autres constructeurs automobiles n’arrivent pas encore à atteindre. D’ici peu, Cadillac, Rivian, Porsche et d’autres se joindront à la compétition. Tout cela pour dire que l’EQB, déjà en retard sur la technologie des véhicules électriques, le sera bientôt encore plus. Et pourtant, je l’aime beaucoup.

La Mercedes-Benz EQB allie le luxe caractéristique de la marque à des performances écologiques. Reprenant le design de la GLB, l’EQB offre un intérieur spacieux et des technologies de pointe. Son style carré et vertical rend hommage à l’emblématique G-Wagen en lui conférant à la fois élégance et caractère ludique.

L’EQB 300 4MATIC 2025 est dotée d’une configuration à deux moteurs développant une puissance combinée de 225 chevaux et un couple de 288 lb-pi, permettant une accélération de 0 à 100 km/h en 8,0 secondes. Équipée d’une batterie de 70,5 kWh, elle offre une autonomie estimée à 330 km, même si les conditions réelles, en particulier dans les climats froids, réduiront ce chiffre. L’intérieur se caractérise par des matériaux de haute qualité et un ensemble d’équipements modernes, garantissant une expérience de conduite confortable et connectée.

Les avantages et les inconvénients de la Mercedes-Benz EQB sont nombreux. Voici donc les raisons pour lesquelles vous devriez ou ne devriez pas l’acheter.

Pourquoi vous devriez l’acheter :

Un style attrayant : Le design de l’EQB, qui rappelle celui de la G-Wagen, se distingue par son profil droit et carré, mêlant élégance et jeunesse.

Bien que les spécifications semblent modestes et malgré le poids à vide de 4 800 livres, les performances de l'EQB sont étonnamment satisfaisantes. En mode sport, la poussée du couple fait sourire.

Confort de conduite : C'est peut-être le meilleur atout de l'EQB. Grâce à sa suspension indulgente et à ses pneus de 18 pouces aux flancs généreux, elle se conduit comme un VUS confortable.

Intérieur haute technologie : Les deux écrans de 10,25 pouces sont très nets (bien que petits par rapport à d'autres), tandis que le système MBUX de Benz est généralement convivial. Et je ne saurais trop insister sur l'éclairage d'ambiance multicolore de l'habitacle.

Cabine spacieuse : Le profil vertical noté génère de vastes quantités de volume intérieur. À l'arrière, c'est remarquable, car la 3e rangée optionnelle du GLB (non disponible dans l'EQB) permet à la deuxième de se déplacer vers l'avant et vers l'arrière.

Modes de freinage à récupération variable : Grâce aux palettes au volant, le conducteur peut sélectionner l'une des trois intensités.

Pourquoi vous ne devriez pas l’acheter :

Autonomie limitée : L’autonomie estimée à 330 km est très inférieure à la moyenne. Même avec une charge complète, l’autonomie indiquée n’a pas dépassé le chiffre estimé par temps frais. Les températures froides peuvent réduire de 10 à 20 % (ou plus) l’autonomie estimée, ce qui laisse très peu de marge de manœuvre.

Vitesse de charge : la capacité maximale de charge rapide en courant continu de 100 kW se traduit par des temps de charge plus longs que ceux de la plupart des concurrents. Si vous combinez ces deux éléments, vous vous retrouverez avec un véhicule électrique qui ne fera pas beaucoup, voire pas du tout, de trajets en voiture.

Un prix élevé par rapport aux caractéristiques et à la technologie : À 65 000 $, le prix de l'EQB 300 est comparable à celui d'autres, multisegments, et VUS électriques offrant de meilleures performances ou davantage de caractéristiques. Bien qu'il soit habituel de payer plus cher pour un produit haut de gamme, il est difficile de le justifier dans le cas présent.

Longue course de la pédale de frein : La course est beaucoup trop longue et la sensation de la pédale est spongieuse.

La Mercedes-Benz EQB 300 4MATIC 2025 testée était également équipée du groupe Exclusif (MBUX Entertainment, KEYLESS-GO et plus encore) et de deux autres options pour 68 210 $. Pour moins de 200 $ de plus, le concessionnaire Audi d’en face propose une Q4 e-tron 55 quattro avec 335 ch et une autonomie de 414 km.

Enfin, il y a la Hyundai Ioniq 5 Preferred Long Range AWD, qui démarre à 56 999 $ et offre 320 ch, 446 lb-pi de couple, 414 km d’autonomie et une recharge rapide de 350 kW. Elle offre également des équipements équivalents ou supérieurs. La qualité de construction et les matériaux de l’EQB sont plus nobles, mais pas suffisamment.

L’EQB est un véhicule familial électrique secondaire, surtout en raison de ses performances médiocres. En revanche, l’EQB est fantastique en tant que véhicule de promenade sûr, confortable et élégant. Enfin, comme c’est le cas pour tous les nouveaux véhicules électriques, il faut louer pour une période de 48 mois et rendre le véhicule à la fin.