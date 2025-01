Devriez-vous acheter un Toyota Tacoma Hybride 2024 ?

Je dois admettre que le segment des camionnettes de taille moyenne est en pleine effervescence ces derniers temps. Depuis l’introduction du tout nouveau Canyon AT4X AEV Edition et du Colorado ZR2 Bison jusqu’au Ranger redessiné, la concurrence est féroce. Toyota, qui n’est pas étranger aux initiatives audacieuses, a présenté le Tacoma 2024 à moteur hybride. Construite sur la plate-forme mondiale TNGA-F — partagée avec le Tundra, le Land Cruiser et le Sequoia — et dotée du système i-FORCE MAX, elle promet une combinaison unique de performances et d’efficacité. La question est de savoir s’il tiendra ses promesses.

Faits saillants sur le Toyota Tacoma Hybride 2024

Le Tacoma hybride 2024 est propulsé par le système i-FORCE MAX de Toyota, qui associe un moteur turbocompressé de 2,4 litres à un moteur électrique de 48 chevaux pour une puissance combinée de 326 chevaux et un couple de 465 lb-pi. Il s’agit donc de la Tacoma la plus puissante jamais produite, offrant une accélération en douceur et un couple important à bas régime pour la conduite en ville et les aventures hors route. Malgré sa puissance, les gains en termes de consommation de carburant sont modestes, la version Limited affichant une cote combinée de 10,1 L/100 km.

Les amateurs de conduite tout-terrain apprécieront les capacités robustes de la Tacoma hybride. La version Trailhunter, par exemple, est équipée d’amortisseurs Old Man Emu, de plaques de protection et de rails de protection contre les rochers, ce qui en fait un véhicule de randonnée prêt à l’emploi. La version TRD Pro ajoute des sièges IsoDynamic Performance et des amortisseurs réglables FOX QS3 pour un meilleur contrôle sur les terrains difficiles, tandis que toutes les versions hybrides sont équipées de série d’un système à quatre roues motrices qui permet de rouler en toute confiance dans toutes sortes de conditions.

À l’intérieur, la Tacoma hybride bénéficie d’un habitacle redessiné qui allie praticité et technologie moderne. Un écran tactile d’infodivertissement de 14 pouces ancre le tableau de bord, offrant un accès transparent à Apple CarPlay et Android Auto sans fil. L’habitacle offre également des touches bien pensées comme des panneaux MOLLE pour plus de rangement et des matériaux de qualité supérieure qui lui confèrent une touche plus haut de gamme que les modèles précédents. Le Toyota Safety Sense 3.0 de série garantit des fonctions d’aide à la conduite avancées, ajoutant une couche supplémentaire de sécurité à chaque trajet.

Pourquoi vous devriez acheter le Toyota Tacoma Hybride 2024

Une puissance qui impressionne : Le groupe motopropulseur i-FORCE MAX offre une accélération en douceur et un couple substantiel à bas régime, ce qui le rend idéal pour les trajets urbains et les sentiers accidentés.

Capacité hors route : La version Trailhunter est prête pour l’aventure avec une prise d’air surélevée, des points de récupération et des barres sport modulaires, tandis que les autres versions offrent des réglages de suspension perfectionnés.

Caractéristiques techniques : Un écran d’infodivertissement de 14 pouces, Apple CarPlay et Android Auto sans fil, ainsi que le système convivial Safety Sense 3.0 de Toyota font du Tacoma un choix à la fine pointe de la technologie.

Fiabilité éprouvée : Les antécédents de Toyota en matière de durabilité des véhicules hybrides font de la Tacoma hybride un investissement fiable à long terme.

Divertissement portable : Le haut-parleur portable amovible JBL FLEX intégré au tableau de bord ajoute une touche amusante et pratique à la Tacoma hybride. Il est étonnamment polyvalent, offrant jusqu’à six heures d’écoute, s’associant parfaitement à d’autres haut-parleurs JBL FLEX et résistant même à une immersion dans une eau d’un mètre cinquante — c’est ce qu’affirme Toyota. N’oubliez pas de le remettre à sa place avant de sortir !

Pourquoi vous ne devriez pas acheter la Toyota Tacoma hybride 2024

Coût plus élevé : Le groupe motopropulseur hybride ajoute environ 5 000 $ au prix par rapport aux modèles à essence seulement, ce qui pourrait dissuader les acheteurs soucieux de leur budget.

Espace intérieur limité : L’espace à l’arrière est restreint, et le rangement sous les sièges est réduit en raison de l’emplacement de la batterie hybride, ce qui pourrait frustrer les familles ou les travailleurs qui ont besoin d’espace.

Gains modestes en termes de consommation de carburant : Bien que l’hybride améliore l’économie de carburant, les gains sont mineurs et peuvent décevoir ceux qui recherchent des économies importantes à la pompe.

Capacité de remorquage réduite : La capacité de remorquage maximale de 6 000 lb est inférieure à celle du modèle à essence, qui est de 6 400 lb.

Bruit du moteur : En cas de forte accélération, le moteur devient sensiblement bruyant, ce qui nuit au raffinement général.

Conclusion

Le Toyota Tacoma Hybride 2024 s’avère être un concurrent de taille dans l’arène férocement compétitive des camions de taille moyenne. Sa puissance, sa technologie de pointe et son aptitude au tout-terrain en font une option viable pour les acheteurs en quête de polyvalence et de fiabilité. Bien que le système hybride soit coûteux et offre des gains d’efficacité modestes, ses performances et ses caractéristiques en font une option solide pour les amateurs d’aventure comme pour les conducteurs de tous les jours.

Le Tacoma hybride mérite d’être considéré sérieusement si vous êtes à la recherche d’un camion de taille moyenne qui peut s’attaquer à des terrains accidentés tout en offrant le confort moderne. Elle reflète les efforts de Toyota pour repousser les limites tout en restant fidèle à ce qui fait la fiabilité de ses camions. Le Tacoma Hybride s’impose avec assurance dans un segment qui regorge d’options.