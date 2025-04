Devriez-vous acheter l’Acura MDX Type S 2025?

Conciliant les responsabilités familiales et la passion pour la conduite dynamique, l’Acura MDX Type S 2025 s’attaque à un paradoxe automobile que peu de véhicules réussissent à résoudre avec autant d’élégance. Durant l’une des semaines les plus glaciales de l’année, ce VUS haute performance est devenu à la fois le quartier général mobile de ma famille… et, à l’occasion, ma séance de thérapie personnelle. Acura promet une expérience de conduite exaltante avec ce modèle — une déclaration audacieuse pour un utilitaire à trois rangées frôlant les 2 045 kg.

Pour 2025, Acura affirme avoir corrigé plusieurs irritants des versions précédentes. L’interface tactile a été entièrement repensée, la partie avant redessinée, et des touches de luxe ont été ajoutées un peu partout. Mais la vraie question demeure : est-ce que ce VUS familial arborant l’écusson Type S livre vraiment la marchandise sur la route, ou n’est-ce qu’un coup marketing emballé dans une carrosserie haut de gamme?

Ce qu’il faut savoir sur l’Acura MDX Type S 2025

L’édition 2025 repose toujours sur la plateforme la plus récente d’Acura pour véhicules utilitaires, introduite avec la quatrième génération du MDX en 2022. Sous le capot, on retrouve un V6 turbo exclusif de 3,0 litres développant 355 chevaux et un couple de 354 lb-pi, jumelé à une boîte automatique à 10 rapports calibrée pour la performance. Toute cette puissance est transmise au système intégral Super Handling All-Wheel Drive (SH-AWD), doté d’un vecteur de couple pouvant acheminer jusqu’à 70 % de la puissance à l’essieu arrière — et 100 % de celle-ci à la roue arrière extérieure, au besoin.

Pensé pour la performance, ce VUS propose une suspension avant à double bras triangulaire, des ressorts pneumatiques adaptatifs et des freins avant Brembo. Pour 2025, la version Type S reçoit une nouvelle calandre Diamond Pentagon sans contour, des phares et feux arrière assombris, et des jantes redessinées de 21 pouces avec une finition usinée et des détails en noir Berlina. À l’intérieur, le changement le plus marquant : un nouvel écran tactile de 12,3 pouces avec l’intégration de Google, Apple CarPlay et Android Auto sans fil, offrant une expérience utilisateur nettement améliorée comparée à l’ancien système à deux écrans.

Le groupe Ultra pousse le luxe à son maximum avec l’ajout du meilleur système audio jamais offert par Acura : une chaîne Bang & Olufsen à 31 haut-parleurs avec tweeters à lentille acoustique et son 3D. Côté sécurité, AcuraWatch 360 ajoute des fonctions comme l’alerte de circulation transversale frontale, l’atténuation de collision lors de changements de voie et l’assistance active aux changements de voie, grâce à de nouveaux capteurs radar et une caméra frontale améliorée. Le prix de départ du MDX Type S 2025 est de 87 930 $.

Pourquoi acheter l’Acura MDX Type S 2025

Un VUS qui danse comme une voiture sport : Le MDX Type S défie les lois de la physique avec une tenue de route qui fait oublier qu’on conduit un utilitaire à sept places. Grâce à la suspension pneumatique adaptative, au système SH-AWD et à une direction réactive, on a droit à une conduite franchement amusante. Ce n’est pas seulement « bon pour un VUS » — c’est carrément divertissant, point final.

Pourquoi éviter l’Acura MDX Type S 2025

Une soif digne d’un marathonien dans le désert : Avec une consommation moyenne de 17,1 L/100 km par temps froid, le MDX Type S visite souvent la station-service. Même en tenant compte de l’hiver, le V6 turbo et l’orientation sportive du modèle rendent sa gourmandise difficile à ignorer au quotidien.

Avec une consommation moyenne de 17,1 L/100 km par temps froid, le MDX Type S visite souvent la station-service. Même en tenant compte de l’hiver, le V6 turbo et l’orientation sportive du modèle rendent sa gourmandise difficile à ignorer au quotidien. La troisième rangée, pour enfants seulement : Malgré ses dimensions généreuses, la troisième rangée est exiguë pour des adultes. L’accès est acrobatique, et au-delà de 5 pi 8, les genoux se rapprochent dangereusement du menton. Ce n’est pas unique dans le segment, mais ça limite l’aspect familial pour les grandes tribus.

Malgré ses dimensions généreuses, la troisième rangée est exiguë pour des adultes. L’accès est acrobatique, et au-delà de 5 pi 8, les genoux se rapprochent dangereusement du menton. Ce n’est pas unique dans le segment, mais ça limite l’aspect familial pour les grandes tribus. Un prix de luxe, une finition qui ne suit pas toujours : L’habitacle est confortable et bien pensé, mais certains matériaux ne correspondent pas à un prix avoisinant les 90 000 $. Certains éléments manquent de raffinement comparé à des concurrents allemands.

L’habitacle est confortable et bien pensé, mais certains matériaux ne correspondent pas à un prix avoisinant les 90 000 $. Certains éléments manquent de raffinement comparé à des concurrents allemands. Une marque encore dans l’ombre des européennes : Le logo Acura n’a pas le prestige d’une BMW ou d’une Mercedes dans le stationnement du club de golf. Si l’image de marque fait partie de votre achat de luxe, le MDX Type S pourrait vous sembler moins « statutaire », même s’il offre souvent plus d’équipement pour le prix.

Verdict

L’Acura MDX Type S 2025 réussit à marier utilité familiale et plaisir de conduite avec une aisance rare. La promesse de dynamisme est tenue — et même dépassée — pour un VUS à trois rangées. L’infodivertissement corrigé et le système audio spectaculaire transforment l’expérience du quotidien.

Pour les familles qui refusent d’abandonner le plaisir de conduire après l’arrivée des enfants, le MDX Type S est une option convaincante. Sa polyvalence, ses technologies et ses performances en font un excellent choix pour ceux qui veulent de l’espace… sans sacrifier leur côté pilote. Oui, l’économie d’essence et le prix imposent une réflexion, mais si vous aimez rentrer par le chemin le plus long et sinueux après avoir déposé les enfants, ce MDX-là est fait pour vous.

En somme, c’est un VUS familial conçu pour le conducteur avant tout, sans pour autant négliger les passagers. Un modèle polyvalent qui mérite pleinement l’écusson Type S — offrant ce rare mélange de performance et de fonctionnalité qui rend la vie de famille plus palpitante derrière le volant.