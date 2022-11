Genesis X Convertible Concept : qu’on le produise, maintenant

Malibu, Californie — La marque Genesis n’est vieille que de six ans, mais elle nous a déjà montré à quel point elle pouvait nous offrir des modèles de qualité. Avec le concept X Convertible qu’elle nous a dévoilé hier dans un cadre plutôt enchanteur, la firme sud-coréenne nous prouve qu’elle est aussi capable de nous sustenter en matière de design.

D’accord, elle l’avait déjà fait, mais elle en rajoute une épaisseur avec cette étude, un cabriolet 4-places spectaculaire. Et s’il est vrai que le décor dont profitait le véhicule aide à le trouver joli, soyez certains que vous trouveriez aussi cette voiture très belle sur le boulevard Taschereau, sur la Rive-Sud de Montréal.

Une voiture électrique cabriolet au style remarquable

Vraiment, on doit parler d’un exercice très réussi pour l’équipe de Luc Donckerwolke, le chef styliste (et de la création) chez Genesis. Maintenant, il serait intéressant qu’on entende parler de production, car voilà la troisième fois que la compagnie nous présente un véhicule du genre.

Si rien ne se passe, on va commencer à traiter l’entreprise de petite aguichante.

Et si l’on fait référence à une troisième fois, c’est qu’il faut savoir que l’étude dévoilée à Malibu tire ses origines du X Concept, un coupé GT qui mettait en valeur le langage stylistique Athletic Elegance de Genesis, puis du prototype X Speedium Coupe, une création de type fastback inspirée du circuit coréen Inje Speedium. Le concept X Convertible se veut donc la suite logique et il en remet à tous les niveaux.

Et, sans surprise, il profite de la même architecture que ses devanciers. Son mode de propulsion est bien sûr tout électrique, mais tristement, aucun détail n’a été partagé à propos de ce dernier. À travers les conversations entendues sur place, on a compris que le modèle montré pouvait se mouvoir à l’aide de la motorisation qui l’équipe en ce moment, mais qu’il ne s’agissait pas d’un ensemble finalisé. Voilà pourquoi aucune spécification n’a été livrée.

Concernant son design, on reconnaît évidemment la signature de la marque, notamment avec bandes doubles pour l’éclairage, ainsi que la touche très épurée à l’arrière. Le véhicule est toutefois présenté comme une étude stylistique avant tout. Il semble clair que Genesis teste les eaux afin de voir si une telle proposition pourrait être profitable sur le marché.

Ce qui est vraiment bien, c’est la configuration intérieure à quatre places. Voilà un segment qui a pratiquement disparu de l’industrie. Avec l’avènement de la voiture électrique, qui permet de concevoir des habitacles plus spacieux, voilà peut-être une fenêtre d’occasion intéressante pour les constructeurs… à condition que l’obsession de la rentabilité tous azimuts ne l’importe pas.

Toujours concernant l’intérieur, on note bien entendu une présentation moderne et un design où le conducteur est au centre des attentions. Le cocon propose aussi quantité de matériaux recyclés et écoresponsables ; c’est dans le vent.

Évidemment, on a tenté de tirer les vers du nez de certains dirigeants pour savoir si, à tout le moins, l’idée d’amener ce véhicule sur le marché avait été envisagée à quelques niveaux que ce soit, mais il aurait fallu leur faire enfiler plusieurs consommations alcoolisées pour espérer apprendre quoi que ce soit.

Certains ont de la graine de politicien dans l’art du patinage.

Ce qu’on a réussi à saisir à travers les murmures, c’est que la jeune entreprise en est toujours à l’étape de lancer des lignes à l’eau pour bien comprendre qui est et qui peut être sa clientèle.

On peut donc continuer d’espérer, mais après cette trilogie d’études attrayantes, on devra passer de la parole aux actes, ou simplement à un autre dossier.