La Czinger 21C établit un nouveau record de piste pour une voiture de production à Laguna Seca

Elle récupère le titre du tour le plus rapide à Laguna Seca, enregistrant un temps de 1:24,75

L’hypercar 21C de Czinger établit un nouveau record du tour de Laguna Seca en 1:24,75.

L’expertise de Joel Miller au volant a permis d’obtenir le tour le plus rapide, mettant en évidence les performances supérieures de la 21C.

Czinger Vehicles met l’accent sur l’innovation et l’excellence de l’ingénierie en redéfinissant les normes des hypercars.

Czinger Vehicles a établi un nouveau record du tour pour une voiture de série au WeatherTech Raceway Laguna Seca, récupérant ainsi le titre du tour le plus rapide. Le 26 août 2024, l’hypercar Czinger 21C, pilotée par Joel Miller, a bouclé le circuit en 1:24.75, établissant ainsi le troisième record de piste de l’entreprise cet été.

Le circuit de Laguna Seca, réputé pour son tracé difficile et ses dénivelés, dont le célèbre tire-bouchon, a permis de tester rigoureusement les performances de la 21C. Miller, qui a également piloté la voiture jusqu’à la victoire au Circuit of the Americas (COTA) en juillet, a réussi à négocier les virages complexes pour établir la nouvelle référence.

Cet exploit fait suite à deux autres records établis récemment par la 21C. Le 24 juillet 2024, elle a établi le premier record du tour officiel d’une voiture de série au COTA avec un temps de 2:10.7. Le véhicule a également battu le record de la course de côte de Goodwood lors du Goodwood Festival of Speed, en terminant le parcours en 48,82 secondes.

Lukas Czinger, président et directeur de l’exploitation de Czinger Vehicles, a déclaré : « Récupérer le tour le plus rapide à Laguna Seca témoigne de l’innovation incessante et de la passion qui animent Czinger Vehicles. La 21C continue de redéfinir ce qui est possible dans le monde des hypercars, non seulement en établissant des records, mais aussi en fixant la norme de ce qu’une voiture de série entièrement homologuée et homologuée pour la route peut réaliser sur les circuits les plus légendaires du monde. »

Kevin Czinger, fondateur et PDG, a ajouté : « Récupérer le titre du tour le plus rapide à Laguna Seca est incroyablement significatif pour toute notre équipe. La 21C est plus qu’une simple voiture, c’est un symbole de l’avenir de l’ingénierie automobile. Avec chaque record que nous établissons, nous repoussons les limites du possible, non seulement pour Czinger Vehicles, mais aussi pour l’ensemble de l’industrie. »

La Czinger 21C est dotée d’un châssis en fibre de carbone et en alliage Bio-Logic imprimé en 3D et d’un groupe motopropulseur hybride. Elle associe un moteur V8 biturbo de 950 ch à trois moteurs électriques, produisant une puissance totale de 1 350 chevaux. La voiture passe de 0 à 60 mph en 1,9 seconde.

Fondée en 2019, Czinger Vehicles a pour objectif de changer la conception et la fabrication des voitures grâce à l’utilisation d’une technologie propriétaire. L’entreprise se concentre sur la création de véhicules haute performance qui combinent une ingénierie de pointe et un design distinctif.

Les récentes réalisations de la 21C interviennent alors que Czinger se prépare à commencer les livraisons aux clients. L’entreprise continue de développer sa présence dans le segment des hypercars, avec la possibilité d’établir d’autres records de performance à l’avenir.