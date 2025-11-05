Crewe produira le premier VUS électrique de Bentley alors que la marque revoit ses objectifs d’électrification

Bentley confirme son premier VUS électrique pour 2026 et prolonge la production de moteurs à combustion en raison de la forte demande pour les hybrides.

Le premier VUS entièrement électrique de Bentley entrera en production pré-série avant un lancement mondial en 2026.

Les modèles à moteur à combustion et hybrides resteront en production au moins jusqu’en 2035, repoussant le calendrier d’électrification de la marque.

Les travaux de modernisation de l’usine de Crewe se poursuivent avec de nouvelles installations soutenant la production de véhicules de nouvelle génération et les objectifs de durabilité.

Bentley a révisé sa stratégie Beyond100+ afin de permettre la poursuite de la production de modèles à moteur à combustion interne (ICE) et hybrides rechargeables (VEHR) au-delà des cibles précédentes, invoquant la demande mondiale soutenue. L’entreprise a confirmé que son tout premier véhicule entièrement électrique, un nouveau VUS urbain, entrera en production pré-série avant un lancement prévu à la fin de 2026.

Ce nouveau véhicule électrique, décrit comme le tout premier « VUS urbain de luxe » au monde, sera assemblé à Crewe et livré sur les marchés à partir de 2027. Le modèle, dont la longueur sera inférieure à cinq mètres, offrira une capacité de recharge permettant de parcourir 160 km (100 miles) en moins de sept minutes. Les prototypes ont déjà entamé leurs essais à l’échelle mondiale alors que le développement se poursuit.

Alors que Bentley visait initialement 2035 pour devenir une marque entièrement électrique, cet objectif est désormais réévalué. L’entreprise continuera d’offrir des modèles hybrides au moins jusqu’en 2035. En 2025, Bentley a ajouté le Bentayga Speed à moteur à essence à sa gamme et prévoit de dévoiler d’ici la fin de l’année un nouveau véhicule haute performance à moteur à combustion produit en série limitée. D’autres modèles à motorisation traditionnelle pourraient suivre.

« En prolongeant la production de modèles à moteur à combustion et en offrant des groupes motopropulseurs hybrides au moins jusqu’en 2035, nous nous assurons que chaque client Bentley puisse continuer à profiter pleinement de notre performance et de notre savoir-faire artisanal », a déclaré le président-directeur général, le Dr Frank-Steffen Walliser.

Bentley poursuit également la transformation de son site de Crewe en un centre de production de nouvelle génération neutre en carbone, baptisé « Dream Factory ». Le bâtiment A1, le plus ancien du site, est en cours de préparation pour l’assemblage du premier véhicule électrique de l’entreprise. Plus tôt en 2025, Bentley a inauguré un nouveau centre de design ainsi qu’un centre logistique intégré. Une nouvelle usine de peinture doit ouvrir ses portes en 2026 dans le cadre du plus important programme d’investissement autofinancé de l’entreprise.

Bentley précise que ces ajustements visent à refléter les tendances du marché et les préférences des clients, tout en préservant les valeurs fondamentales de la marque : performance, savoir-faire et luxe.