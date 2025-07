Bentley EXP 15 : un coupé futuriste et électrique enraciné dans l’héritage britannique

Bentley vient de lever le voile sur le concept EXP 15, une étude de design audacieuse qui marque à la fois l’ouverture officielle de son tout nouveau studio de design et une vision créative de la mobilité de luxe du futur. Même si ce modèle ne verra jamais la production, il annonce clairement les lignes directrices en matière de design et de technologie qui influenceront les futurs véhicules de la marque, notamment la toute première Bentley 100 % électrique.

• L’EXP 15 est une étude à la fois esthétique et philosophique

• Le modèle n’est pas destiné à entrer en production

• Il aurait été un redoutable rival à la Rolls-Royce Spectre

Inspiré du riche passé de la marque en matière de grands routiers – en particulier le coupé Bentley Speed Six Gurney Nutting « Blue Train » de 1930 – le concept EXP 15 transpose ces proportions emblématiques dans une silhouette résolument moderne. On y retrouve une calandre verticale, un long capot étiré à l’extrême, et une cabine reculée, mais intégrés à des éléments de pointe comme l’aérodynamique active, des phares DEL ultra-fins et des surfaces sculptées avec une grande précision.

Même si l’ADN Bentley est évident, on sent des influences de Volvo, de Rolls-Royce et même de Lincoln. On pense à la forme de la calandre (Lincoln), à la silhouette qui rappelle la Spectre de Rolls-Royce, ou encore aux feux arrière, dignes de n’importe quelle Volvo contemporaine.

L’EXP 15 est un concept grandeur nature, qui dépasse les cinq mètres, et qui repose sur cinq grands principes de design extérieur qui orienteront les futurs modèles de la marque. Parmi eux : « l’Élégance Redressée » qui célèbre le profil vertical du devant ; la « Calandre Iconique » qui, grâce à l’éclairage, demeure un élément clé même à l’ère électrique ; et la « Ligne de capot infinie » qui crée une signature visuelle continue d’un bout à l’autre du véhicule.

On note aussi la posture dite du « Repos du fauve », avec des hanches arrière musclées et une prestance à la fois décontractée et athlétique. Finalement, le « Bouclier Prestigieux » définit l’arrière épuré et élégant, incluant des feux arrière en losanges et un emblème Bentley bien en vue.

Sur le plan sculptural, le concept repose sur trois piliers : « Présence Monolithique », « Forme Musclée » et « Précision Sculptée ». Cela se traduit par des lignes tendues, des surfaces ciselées et des proportions sportives qui donnent au modèle une allure dominante sans compromettre le raffinement.

Quand l’EXP 15 prend vie

Les éléments d’éclairage et d’aérodynamisme ne sont pas que décoratifs. Les phares verticaux à DEL encadrent une calandre emblématique, elle-même dotée d’une colonne lumineuse centrale et d’un motif en losange inspiré des intérieurs Bentley. À l’arrière, un aileron actif et un diffuseur rétractable soulignent les ambitions sportives du modèle.

Repenser la façon de voyager

L’habitacle marie le numérique et le physique pour anticiper les préférences du luxe de demain. La configuration étonne : trois sièges, trois portes. Une seule porte côté conducteur donne accès à un siège de type cockpit, alors que deux portes antagonistes côté passager — accompagnées d’un toit panoramique partiellement ouvrant — dévoilent un fauteuil pivotant pour une entrée et sortie tout en élégance.

Inspiré des anciennes Bentley et du cérémonial qui entoure l’arrivée, l’aménagement met l’accent sur « l’art d’arriver ». Le siège passager peut se transformer selon les besoins : copilote, détente ou mode lounge. On y retrouve même un ingénieux rangement escamotable sous le plancher, capable d’accueillir un petit bagage ou un animal de compagnie.

L’habitacle s’articule autour de cinq principes : le « Geste Ailé » en clin d’œil à la planche de bord typique de Bentley ; la « Gravité Majestueuse » avec des matériaux nobles et des surfaces généreuses ; le « Cocon Réconfortant » pour l’intimité ; les « Détails Iconiques » comme les buses d’aération métalliques et les coutures en losange ; et la « Fusion Magique » entre technologie et matière.

Le cœur technologique du tableau de bord est un écran numérique sur toute la largeur qui peut disparaître selon les besoins grâce à une superposition de verre et de placage de bois. En son centre trône le « Mécanisme Merveilleux », une sorte de montre futuriste qui mêle esthétique analogique et intelligence numérique.

Un hommage matériel à l’histoire

L’innovation matérielle est au cœur de ce concept. On retrouve un textile dégradé en laine 100 % naturelle signé Fox Brothers, un moulin anglais actif depuis plus de 250 ans. Ce tissu est associé à du titane imprimé en 3D et à une soie jacquard de Gainsborough, fournisseur de la famille royale. Le tout est mis en valeur par un maillage métallique rétroéclairé nommé Acrylic Couture.

À l’extérieur, la carrosserie est peinte en Pallas Gold satiné, une couleur inspirée des détails en nickel des Bentley d’époque, mais modernisée avec des pigments d’aluminium ultrafins compatibles avec les systèmes autonomes (radar et lidar).

Une rivale qui n’en sera pas une

Même si Bentley ne donne aucune précision sur la motorisation, l’EXP 15 est imaginée comme une GT électrique à traction intégrale, jumelant performance écoresponsable et confort grand luxe à la Bentley.

Au final, l’EXP 15 n’annonce pas un modèle spécifique, mais trace plutôt la voie à suivre sur le plan du design, de la technologie et de la philosophie de marque. Sans aucun doute, elle aurait été une rivale exceptionnelle à la Rolls-Royce Spectre. Elle incarne à la fois le respect du passé et la volonté d’être un leader du luxe durable dans les décennies à venir.