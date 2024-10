Circuit électrique: un Ford E-Transit se déplace pour recharger votre véhicule électrique

Et si un Ford E-Transit sillonnait les rues de la ville pour recharger d’autres véhicules électriques? Voilà l’audacieux banc d’essai que le Circuit électrique d’Hydro-Québec met actuellement de l’avant.

La recharge mobile est effectuée à l’aide d’un Ford E-Transit doté d’une borne de 50 kW.

Le projet se concentre dans les arrondissements de Rosemont–La Petite-Patrie et du Plateau-Mont-Royal.

La tarification horaire habituelle s’applique.

Dans certains arrondissements de la ville de Montréal, le Circuit électrique d’Hydro-Québec mène un projet pilote dans lequel un Ford E-Transit a le mandat d’effectuer la recharge de véhicules électriques depuis juillet dernier.

Le Ford E-Transit est muni d’une borne de recharge de 50 kW. Il s’agit d’une innovation rendue possible grâce à CAFU, une entreprise spécialisée dans la recharge mobile pour les flottes de véhicules électriques.

Cette initiative vise à désengorger certaines zones très achalandées et à faciliter la recharge dans certains secteurs actuellement moins bien desservis par le réseau de bornes.

Le service est offert de 18h à 22h les lundi, mercredi et vendredi à Rosemont–La Petite-Patrie (terrain #191 – Saint-André, situé sur la rue Saint-André, entre Jean-Talon Est et Bélanger) et les mardi et jeudi sur le Plateau-Mont-Royal (terrain #142 – Calixa-Lavallée, au parc La Fontaine).

Tout comme dans le cas d’une borne publique située en bordure de rue, la recharge à l’aide du Ford E-Transit est démarrée via l’application du Circuit électrique.