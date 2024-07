Ford E-Transit 2024 : Autonomie accrue et économies importantes pour les clients commerciaux

La Ford E-Transit 2024 offre jusqu’à 50% d’économies opérationnelles quotidiennes par rapport aux équivalents à moteur à combustion interne.

Les modèles à autonomie accrue offrent jusqu’à 254 km sur une seule charge, ce qui représente une amélioration significative.

La recharge est plus rapide grâce à deux chargeurs embarqués et l’impact environnemental est réduit de 93 %.

Ford Canada met l’accent sur les avantages financiers et environnementaux à long terme de sa gamme de fourgonnettes électriques E-Transit pour les clients commerciaux. Le constructeur automobile indique que les propriétaires de fourgonnettes E-Transit peuvent potentiellement économiser plus de 50 000 $ par fourgonnette sur une période de 10 ans par rapport aux modèles conventionnels à moteur à combustion interne.

Cet avantage substantiel en termes de coûts comprend des économies opérationnelles quotidiennes allant jusqu’à 50 %. En outre, chaque E-Transit peut réduire les émissions de CO2 jusqu’à 93 % par rapport aux équivalents à moteur à combustion interne, ce qui se traduit par une réduction d’environ 78 000 kg de CO2 sur une décennie d’utilisation.

E-Transit 2024 : Autonomie accrue et recharge plus rapide

Ford a annoncé des améliorations significatives de l’E-Transit pour l’année modèle 2024, en mettant l’accent sur l’amélioration de l’autonomie et des capacités de recharge. Le nouveau E-Transit offre une autonomie estimée à 254 kilomètres sur les modèles de fourgonnettes cargo à toit bas, ce qui représente une augmentation de 26 % pour les modèles à toit bas et de 32 % pour les modèles à toit haut par rapport aux versions précédentes.

Le E-Transit 2024 conserve ses performances robustes avec 266 ch et 317 lb-pi de couple. L’une des principales améliorations est l’ajout de deux chargeurs embarqués, qui permettent des temps de charge plus rapides. Le nouveau modèle peut se charger à une puissance de pointe de 176 kilowatts, avec 15 minutes sur un chargeur rapide DC estimé pour ajouter jusqu’à 107 kilomètres d’autonomie pour les configurations à toit bas – une augmentation de 49% par rapport à la batterie précédente.

L’efficacité du chargement a également été améliorée, le 2024 E-Transit pouvant se charger de zéro à 100 % en un peu plus de six heures à l’aide de la station de chargement Ford Pro Series 2 80A. Le fourgon continue d’offrir Pro Power Onboard, qui fournit 2,4 kW de puissance pour les outils et les équipements.

Prix et gamme de modèles

La gamme E-Transit pour l’année-modèle 2024 comprend des variantes de gamme améliorées. Les prix du modèle Fourgon à toit surbaissé 148″ WB commencent à un PDSF de 71 695 $, réduits à 61 695 $ après application du rabais iMHZEV de 10 000 $. Des structures de prix similaires s’appliquent à toute la gamme, y compris les variantes à toit moyen, à toit haut et à longueur allongée (EL).

Pour mettre les choses en perspective, le fourgon E-Transit de l’année-modèle 2023 à toit bas 148″ WB avait un PDSF final de 61 695 $ après rabais et incitatifs, soit 8 745 $ de moins que les modèles comparables de Transit à moteur à combustion interne. Cette comparaison illustre la compétitivité du prix de l’E-Transit par rapport aux options conventionnelles.

Ford prévoit d’ouvrir les banques de commandes pour l’E-Transit 2024 ce printemps, avec des livraisons attendues plus tard dans l’année. Le PDSF de départ pour le modèle à autonomie améliorée est fixé à 73 690 $, avec une éligibilité potentielle à diverses mesures incitatives fédérales et provinciales en faveur des VE.

Performances commerciales et stratégie de marché

Ford Canada fait état d’une forte croissance des ventes de véhicules électriques, avec près de 13 000 VE vendus en 2023, soit une augmentation de 30 % d’une année sur l’autre. Au cours du premier semestre 2024, la société a déjà vendu plus de 10 000 VE.

Dans le cadre de son plan Ford+, l’entreprise vise à accroître l’accessibilité des VE. Pour ce faire, les prix des modèles E-Transit de la gamme standard sont inférieurs à ceux des modèles équivalents à moteur à combustion interne et la parité des prix est atteinte pour les modèles à plus grande autonomie.

Ford affirme que l’E-Transit est actuellement le fourgon électrique le plus vendu au Canada, ce qui renforce sa stratégie visant à maintenir sa position de leader sur les marchés des véhicules utilitaires et des véhicules électriques.