Chrysler confirme l’arrivée de la minifourgonnette électrique Pacifica

Chrysler a officiellement annoncé que sa future minifourgonnette électrique porterait le nom de Pacifica. Christine Feuell, PDG de Chrysler, a confirmé cette décision lors du salon de l’automobile de Los Angeles 2024, citant la forte reconnaissance des consommateurs et la valeur commerciale associée à la marque Pacifica.

Le design de la Pacifica électrique s’inspirera du concept Halcyon de Chrysler, dévoilé en début d’année, et s’éloignera des caractéristiques du concept de VUS électrique Airflow. Mme Feuell a qualifié la nouvelle approche du design de « moderne » et de « futuriste ».

L’un des points forts de la Pacifica électrique sera son intérieur flexible, que Chrysler souhaite rendre plus polyvalent que ses concurrents tels que le VW ID.Buzz. Mme Feuell a souligné les défis posés par les groupes motopropulseurs électriques pour repenser le système de sièges Stow ‘N Go breveté par le constructeur. Parmi les solutions envisagées, les sièges avant coulissent vers l’avant pour créer un espace de rangement sous les sièges de la deuxième rangée, et les sièges de la deuxième rangée se déplacent latéralement sur des rails.

Chrysler a impliqué ses fournisseurs dans des discussions visant à évaluer la faisabilité de ces innovations. Bien que les configurations finales n’aient pas encore été confirmées, l’entreprise est en train d’adapter le design pour répondre à différents cas d’utilisation, depuis les sorties en famille jusqu’au camping et au transport de marchandises.

Malgré cette révélation, certains détails concernant l’avenir de la gamme Pacifica restent flous. Mme Feuell a refusé de confirmer si le modèle hybride rechargeable de la Pacifica coexisterait avec la version entièrement électrique ou si une variante à autonomie étendue, comme le Ram Charger EREV, pourrait rejoindre la gamme.

« Il y a tellement d’équité sur le marché, les consommateurs ont une opinion favorable de la Pacifica et sont très sensibilisés. Je ne vois aucune raison, à ce stade, de changer de nom », a déclaré Mme Feuell. La Pacifica électrique suivra le rafraîchissement de la gamme existante, prévu pour 2026. Le design actualisé devrait être présenté avant la variante EV, dont le lancement est prévu en 2027.