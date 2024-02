Le concept Chrysler Halcyon : Une vitrine de l’avenir de Chrysler

Chrysler a présenté le concept Halcyon, qui illustre l’orientation de la marque historique vers la mobilité durable et les technologies de pointe. Le nom Halcyon est censé incarner l’essence de ce que Chrysler appelle « Harmony in Motion » (l’harmonie dans le mouvement). Selon Chris Feuell, PDG de la marque Chrysler — Stellantis, il renvoie également à un souvenir de bonheur, de joie et de pureté, de design. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il est beau.

Cette présentation s’inscrit dans le cadre plus large du plan Stellantis « Dare Forward 2030 », qui prévoit que le constructeur s’oriente vers des systèmes de propulsion plus durables et plus efficaces, l’Halcyon étant entièrement électrique. Construit sur la grande plateforme STLA, le concept Halcyon intègre les technologies STLA Brain, STLA SmartCockpit et STLA AutoDrive qui, ensemble, créent une connectivité transparente et des capacités de conduite autonome.

Le design du véhicule est un équilibre entre l’aérodynamisme et l’esthétique, avec un profil bas et un passage aérodynamique distinctif des lames d’air à l’avant. Le pare-brise avant s’écoule dans le passage, créant une surface parfaitement lisse. Cette caractéristique de conception améliore non seulement ses performances, mais aussi l’autonomie des véhicules électriques à batterie (VE).

L’une des caractéristiques les plus frappantes du Halcyon Concept est son toit et ses portes latérales à ouverture papillon, qui donnent une impression d’ouverture et d’accessibilité inégalée. L’utilisation de 95 % de matériaux durables pour l’intérieur, y compris l’utilisation innovante de CD de musique recyclés pour les logos de l’aile Chrysler, est une approche novatrice qui souligne l’engagement de Chrysler en faveur de la gestion de l’environnement.

L’intérieur du concept Halcyon est un royaume de luxe futuriste, où la technologie et le confort se conjuguent. Le véhicule est doté de fonctionnalités avancées telles que le confort intelligent de l’habitacle, qui utilise l’intelligence artificielle pour optimiser l’environnement du véhicule, et un système d’identification biométrique qui personnalise l’accueil et l’entrée dans l’habitacle. La capacité du véhicule à s’adapter aux préférences de ses occupants s’étend à la cymatique, où les sons et les vibrations sont représentés visuellement pour améliorer l’ambiance de conduite.

La conduite autonome occupe une place de choix dans le Halcyon Concept grâce à l’intégration de la technologie STLA AutoDrive, qui permet des expériences autonomes de niveau 4. Cette technologie est complétée par des modes de conduite dynamiques qui peuvent être activés par reconnaissance vocale, offrant ainsi une expérience de conduite sur mesure.

L’un des aspects les plus avant-gardistes du Halcyon Concept est peut-être son adoption de la technologie DWPT (Dynamic Wireless Power Transfer), qui permet au véhicule de se recharger sans fil pendant qu’il roule, promettant ainsi une ère d’autonomie illimitée pour les véhicules électriques. Cette technologie, associée à l’utilisation de batteries au lithium-soufre de 800 V pour les véhicules électriques, fait du concept Halcyon un leader en matière de réduction de l’empreinte carbone des véhicules électriques.

Où va Chrysler ?

La présentation de l’Halcyon soulève un certain nombre de questions sur la direction que prend Chrysler en tant que marque. Il n’y a plus qu’un seul modèle, contre deux l’année dernière, et seule la Pacifica reste disponible à la vente. C’était prévu, car 2025 promet l’arrivée d’un tout nouveau VUS tout électrique et d’un monospace Pacifica rafraîchi.

Bien que le communiqué de presse indique que Chrysler passera à une gamme entièrement électrique d’ici 2028, les représentants ont évoqué, lors de la présentation du document d’information, une stratégie de propulsion mixte pour le constructeur. En d’autres termes, à l’instar de GM, nous pouvons nous attendre à davantage de véhicules hybrides rechargeables (VEHR) ainsi qu’à des véhicules électriques (EV). L’un de ces derniers devrait être un monospace entièrement électrique — il ressemble à l’ID de Volkswagen. Buzz ne sera pas seul très longtemps.

Même s’il est plus que probable que le concept Halcyon ne se transforme pas en modèle de production, il reste un exemple de ce que Chrysler doit faire à l’avenir. Espérons qu’il pourra retrouver une partie, voire la totalité de sa gloire passée avec une collection de nouveaux modèles électrifiés.