Cadillac XT5 2023 : écolo ou pas?

Le Cadillac XT5 2023 se détaille à partir de 48 298 $ incluant les frais de transport et de préparation.

Consommation mixte ville/route du moteur quatre cylindres turbo de 2,0 litres : 10,1 L/100 km.

Consommation mixte ville/route du moteur V6 de 3,6 litres : 11,3 L/100 km.

La marque Cadillac s’étant engagée à ne commercialiser que des véhicules électriques d’ici 2030 en Amérique du Nord, on verra arriver une panoplie de nouveaux modèles qui s’entrecroiseront avec la gamme actuelle munie de moteurs à combustion. C’est actuellement le cas du Cadillac XT5 2023, et du Cadillac Lyriq tout électrique.

Non seulement doivent-ils partagent le plancher chez le concessionnaire, mais ils sont assemblés à la même usine à Spring Hill, au Tennessee, aux côtés du Cadillac XT6 également. Plus le Lyriq gagnera en popularité au fil du temps, plus la production des XT5 et XT6 diminuera.

En attendant cette graduelle transition, le Cadillac XT5 2023 poursuit sa carrière chez nous avec peu de changements cette année. On note quelques changements de couleurs de carrosserie, quelques accessoires rayés du catalogue, alors que les variantes Luxe haut de gamme et Sport obtiennent le système de navigation, la chaîne audio Bose Performance Series à 14 haut-parleurs ainsi que l’éclairage d’ambiance de série, des caractéristiques préalablement disponibles en option.

De conception, le XT5 est un modèle de taille intermédiaire, avec deux rangées de sièges, mais avec le temps, les utilitaires compacts ont gagné en proportion et leurs prix ont augmenté, alors ce Cadillac, introduit en 2017 et rafraîchi en 2020, se mesure désormais aux multisegments compacts de luxe.

Sous le capot du XT5 Luxe de base, disponible avec un rouage à traction ou intégral, on retrouve un quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres produisant 235 chevaux et un couple de 258 livres-pied, jumelé à une boîte automatique à neuf rapports. Une mécanique honnête, suffisamment musclée pour le train quotidien, mais qui n’a pas la fougue ou la puissance des cylindrées similaires chez certains rivaux comme l’Audi Q5, le BMW X3, le Mercedes-Benz GLC, le Infiniti QX50, le Range Rover Evoque, l’Acura RDX et le Genesis GV70.

La cotes ville/route/mixte du Cadillac XT5 2023 avec le moteur de 2,0 litres et le rouage intégral se chiffrent à 11,2 / 8,7 / 10,1 L/100 km. La grande majorité de ses concurrents affichent une cote mixte sous la barre des 10,0 L/100 km, alors le XT5 se trouve au-dessus de la moyenne, et cette mécanique exige de l’essence super.

Le XT5 Luxe haut de gamme est aussi muni du moteur de base, mais on peut également opter pour le V6 de 3,6 litres, lui qui figure de série dans la variante Sport. Fort de 310 chevaux et d’un couple de 271 livres-pied, le six cylindres apporte performances, raffinement et sonorité à l’expérience de conduite du XT5, alors que l’industrie se tourne vers les blocs turbo à quatre cylindres. Sa consommation ville/route/mixte s’élève à 12,9 / 9,3 / 11,3 L/100 km, des cotes peu reluisantes, mais au moins, on peut utiliser de l’essence régulière avec le moteur V6, alors au final, il ne coûtera pas plus cher à la pompe que le XT5 muni du bloc de 2,0 litres. Lors de notre essai, incluant un voyage aller-retour de Montréal à Québec, nous avons observé une moyenne tout de même raisonnable de 9,5 L/100 km. À noter que son réservoir de 83 litres permet une bonne autonomie entre les arrêts aux stations-service.

Hélas, GM n’offre pas de motorisations hybrides, rechargeables ou non, dans ses produits nord-américains, exception faite de la nouvelle Chevrolet Corvette E-Ray 2024. Le Cadillac XT5 2023 doit donc s’avouer vaincu sur le plan écologique, alors que le Q5, le X3, le Lincoln Corsair, le Lexus NX et le Volvo XC60 proposent des variantes hybrides et hybrides rechargeables.

Bien qu’il ait reçu une mise à jour technologique, dynamique et esthétique pour le millésime 2020, le XT5 n’a presque pas changé depuis, et peine à cacher son âge. Sa plate-forme partagée avec le Cadillac XT6, mais avec un empattement raccourci, est rigide et sa conception permet un bon diamètre de braquage, pratique pour les manœuvres de stationnement au centre commercial.

Par contre, les amortisseurs dans la version Sport essayée sont fermes au point que les occupants ressentiront toutes les imperfections de la route, surtout ceux assis en arrière. L’assistance de la direction est convenable, mais des fois, le volant ne se redresse pas par lui-même dans les légères courbes sur l’autoroute. Rien de majeur et on s’y acclimate, mais côté comportement routier, plusieurs concurrents font mieux, et les gens, disons, plus âgés s’attendent généralement à une qualité de roulement passablement plus doux dans un Cadillac.

Dans l’habitacle, la qualité de finition est appréciable, sans être époustouflante, et l’on aime la convivialité du système multimédia, avec ses grandes zones de boutons et son écran tactile réactif au toucher. Certains réglages de climatisation font toujours appel à des commandes physiques, alors que d’autres ont été relégués dans l’interface à l’écran. Le bouton de volume et bien placé sur la console centrale, tout juste à côté d’une molette multifonction que l’on n’utilise jamais, puisque c’est plus rapide d’utiliser l’écran tactile. Au moins, on a le choix entre les deux.

Plusieurs agencements de couleurs et deux types de sellerie en cuir sont disponibles pour habiller l’habitacle du Cadillac XT5 2023, du moins, dans les variantes Luxe haut de gamme et Sport. Les sièges sont convenables pour des trajets de courte ou de moyenne durée, mais manquent un peu de soutien latéral. La banquette arrière loge deux occupants sans problème, trois s’il le faut, mais les gens de plus grande taille se frotteront la tête au plafond. Au moins on peut incliner les dossiers un peu. L’aire de chargement avec son volume de 850 litres avec la banquette en place et de 1 784 litres avec les dossiers rabattus se compare avec celle des utilitaires de luxe compacts, et non intermédiaires.

Se détaillant à partir de 48 298 $ en incluant les frais de transport et de préparation, le Cadillac XT5 2023 est relativement abordable. Il faut ajouter 2 500 $ pour le rouage intégral, chaudement recommandé pour affronter les hivers au Canada et conserver une bonne valeur de revente. La version Sport essayée avec une panoplie d’options dont la sellerie Brun Kona sauvage, le groupe technologie et la peinture blanche à trois couches frise les 70 000 $. Une somme élevée, mais facilement atteignable sans cocher trop d’options chez plusieurs concurrents.

Au final, le Cadillac XT5 2023 est logeable, mais pas trop. Il est luxueux sans être somptueux. Il parcourt de longues distances sans effort, bien que le confort de roulement et l’insonorisation de l’habitacle soient perfectibles. Et il est performant au détriment d’une consommation plus élevée. Bref, dans le segment des utilitaires de luxe compacts, le XT5 n’est pas un choix très écolo. Au moins, son prix demeure raisonnable, mais le millésime 2024 risque fort d’être le dernier en Amérique pour ce vieillissant multisegment, alors que le marché chinois aura droit à une éventuelle deuxième génération.