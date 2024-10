Hyundai N dévoile la RN24 au N Day 2024, l’avenir des VE haute performance

– La RN24 est dotée d’un système à deux moteurs de 650 PS dans un châssis compact inspiré du WRC.

– Le contrôle avancé de la conduite et les caractéristiques de style rallye améliorent l’agilité et la distribution de la puissance.

– Les débuts marquent l’engagement de Hyundai en faveur des expériences de conduite électrique haute performance de la prochaine génération.

La division N haute performance de Hyundai Motor Company a présenté le RN24 « Rolling Lab » lors de son événement annuel N Day, organisé en ligne, afin de présenter de nouvelles possibilités pour les véhicules électriques (VE) haute performance. Le prototype RN24 associe la technologie du sport automobile à l’électronique de puissance IONIQ 5 N de Hyundai, avec des améliorations du châssis et du logiciel influencées par le Championnat du monde de rallye (WRC).

Le N Day de Hyundai N sert de plateforme pour mettre en lumière les innovations de la division dans le domaine de la technologie des véhicules électriques axés sur la performance, en se concentrant sur ses trois piliers : la voiture de course, la voiture de compétition et la voiture de sport de tous les jours (Corner Rascal, Racetrack Capability, and Everyday Sportscar.).

La RN24 est la dernière-née de la série « Rolling Lab » de Hyundai N, une gamme de prototypes qui comblent le fossé entre l’ingénierie du sport automobile et les modèles de véhicules électriques prêts pour la route. Dernier né de la série, le RN24 s’appuie sur la plateforme EV de Hyundai pour faire progresser la conception de véhicules compacts et légers. Inspirée par la i20 N Rally de Hyundai, la RN24 intègre le système électronique de puissance à double moteur de 650 PS (641 ch) de la IONIQ 5 N dans un châssis haute performance conçu pour un contrôle de niveau WRC.

La technologie du groupe motopropulseur de la RN24 comprend un pack de batteries modifié de 84 kWh et un empattement raccourci, ce qui permet au prototype d’atteindre la taille d’un segment B. Cette configuration vise à accroître l’agilité et le contrôle du véhicule électrique. La logique de contrôle du groupe motopropulseur de Hyundai prend en charge le système de châssis de type WRC du véhicule, avec des amortisseurs de type rallye et des sous-châssis à haute rigidité. Cette fonction permet aux conducteurs d’ajuster les paramètres de performance tels que la puissance PE et la sensibilité à l’accélération à l’aide de boutons sur le volant, un système adapté des modèles WRC de Hyundai.

En outre, la RN24 intègre la technologie de refroidissement de la IONIQ 5 N et une direction plus rapide pour des manœuvres plus rapides de type rallye. Un système audio externe à haut rendement, complété par deux haut-parleurs latéraux et la fonctionnalité N Active Sound+, offre une expérience sonore immersive aux admirateurs, amplifiée par le design de l’aile arrière, qui sert de caisse de résonance.

Un autre élément clé est le contrôle électronique du couple moteur « Rally Mode », qui gère la répartition de la puissance entre les quatre roues. Ce système reflète la distribution mécanique du couple utilisée par Hyundai dans ses véhicules WRC, mais avec une approche simplifiée qui permet des applications futures dans les véhicules électriques de série.

RN24 présente également un e-Handbrake, qui s’inspire de l’expérience de Hyundai N en WRC pour éliminer le besoin de composants de freinage physiques, ce qui permet d’obtenir un système de freinage plus léger et plus efficace.

Visuellement, RN24 se distingue par son arceau de sécurité apparent de type exosquelette. Le prototype comprend un aileron inspiré du TCR et des goussets imprimés en 3D, qui réduisent le poids et améliorent la rigidité. Les jantes forgées de 19 pouces noir mat de l’Elantra N complètent l’esthétique performante de la RN24.

RN24 illustre l’engagement de Hyundai N à faire progresser la technologie des sports motorisés électriques en donnant la priorité à l’expérience de conduite plutôt qu’aux chiffres des spécifications », a noté Joon Park, vice-président du groupe de gestion de la marque N. »Ce Rolling Lab prouve que l’Elantra N est un modèle de performance et de sécurité. « Ce Rolling Lab prouve qu’il existe encore un potentiel inexploité pour les VE de haute performance, et avec les nouvelles technologies à venir, il y a beaucoup à attendre. »

Spécifications pour Hyundai RN24

– Puissance : 650 PS avec configuration à deux moteurs

– Batterie : Capacité de 84 kWh

– Empattement : 2 660 mm

– 0-100 km/h : Estimation ≤ 3,4 secondes

– Vitesse maximale : Estimation de 240 km/h

– Poids : 1 880 kg (estimation)

– Roues : Jantes forgées de 19 pouces