Scout Motors dévoile le VUS Traveler et le camion Terra entièrement électriques, dotés de capacités tout-terrain

– Le VUS Traveler et le camion Terra de Scout sont disponibles avec des systèmes d’alimentation entièrement électriques ou à autonomie étendue.

– Conçus dans le Michigan, construit en Caroline du Sud, leur production débutera en 2027.

– Les frais de réservation de 100 $ sont disponibles le 24 octobre ; le prix de départ est inférieur à 60 000 $.

Basé à Nashville, Scout Motors a finalement dévoilé le 24 octobre 2024 le VUS Scout Traveler et le camion Scout Terra. Ces véhicules entièrement électriques marquent un nouveau chapitre et le retour de la marque emblématique Scout. La production aura lieu en Caroline du Sud, créant plus de 4 000 emplois, et les premières unités devraient être livrées en 2027. Les clients peuvent réserver leur véhicule moyennant des frais remboursables de 100 dollars.

Les nouveaux véhicules Scout sont construits sur un châssis dédié à la carrosserie, qui comprend un essieu arrière solide et des freins mécaniques, afin de fournir la force et la performance que les admirateurs de Scout attendent. Le camion Terra devrait offrir une capacité de remorquage de plus de 10 000 livres, tandis que le VUS Traveler devrait supporter plus de 7 000 livres. Les deux modèles disposent d’une capacité de charge utile de près de 2 000 livres, ainsi que d’options de suspension avancées, de pneus allant jusqu’à 35 pouces et d’une garde au sol de plus d’un pied.

Scout Motors propose des options tout électriques et à autonomie étendue pour le Traveler et le Terra. Les modèles entièrement électriques ont une autonomie prévue de plus de 560 km, tandis que les variantes à autonomie étendue, alimentées par un petit moteur à gaz, peuvent parcourir plus de 800 km sur une seule charge. Les véhicules utiliseront la norme de recharge nord-américaine (NACS) et prendront en charge une architecture de 800 volts et une recharge allant jusqu’à 350 kW.

Le design extérieur robuste du Traveler et du Terra comprend des caractéristiques telles qu’un porte-à-faux avant court, des pare-chocs intégrés et des options de jantes et de pneus tout-terrain. Les deux véhicules ont des intérieurs spacieux avec des matériaux durables, des boutons mécaniques et le Scout Community UX, une interface numérique qui privilégie la simplicité et la convivialité. Le Traveler offre un hayon divisé et un porte-pneu de secours, tandis que le Terra comprend un lit de 5,5 pieds équipé de prises 120V et 240V pour alimenter les outils ou les appareils en déplacement.

Scout Motors a mis au point un modèle exclusif de vente directe au client pour le Traveler et le Terra, sans passer par les concessionnaires traditionnels. Cette approche permettra de rationaliser l’expérience d’achat et de service, et Scout soutiendra les clients avec des espaces de vente dédiés pour les essais de conduite et le service par l’intermédiaire de ses Scout Workshops.

Le modèle d’entrée de gamme Traveler est proposé à partir de 50 000 $ avec des incitations, tandis que les prix de détail sont fixés à moins de 60 000 $. Le modèle d’entrée de gamme Terra est proposé à partir de 51 500 $ avec des incitations, et son prix de détail est également inférieur à 60 000 $.