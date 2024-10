Costco fait son entrée sur le marché de la recharge des VE avec des chargeurs rapides de sa marque

– Costco inaugure des chargeurs pour VE dans son entrepôt de Ridgefield, dans l’État de Washington.

– Les deux chargeurs rapides de marque Costco ont une puissance de 200 kW et une batterie de stockage intégrée.

– Le plan 2023 de Costco vise à ajouter des chargeurs dans 20 sites en Amérique du Nord.

Costco est entré de manière réfléchie sur le marché de la recharge des véhicules électriques (VE) en installant ses premiers chargeurs rapides à courant continu de marque dans un magasin de Ridgefield, dans l’État de Washington. Cette installation s’inscrit dans le cadre des mesures stratégiques prises par Costco pour renforcer l’infrastructure des VE, alors que la société lance ses chargeurs à double distributeur, capables d’alimenter jusqu’à quatre VE à la fois.

Développé par la société Electric Era, basée à Seattle, chaque chargeur de la marque Costco fournit 200 kilowatts d’énergie avec un système de stockage de batterie intégré. Ce système de stockage permet aux chargeurs de bénéficier des tarifs d’électricité les plus bas pendant les heures creuses et de maintenir le service pendant les éventuelles interruptions du réseau. Les stations disposent également d’un écran de 32 pouces pour l’information des clients et sont compatibles avec les systèmes de paiement sans contact.

Electric Era a mis sept semaines entre la signature du contrat et l’activation pour installer les chargeurs de Ridgefield, ce qui, selon les rapports, est plus rapide que le délai standard pour les stations Supercharger de Tesla. Costco et Electric Era seraient en « discussions continues » concernant l’extension potentielle de ces stations à d’autres sites, bien qu’aucun autre site n’ait été confirmé.

Costco, connu pour son essence abordable, pourrait bientôt être également reconnu pour son électricité « bon marché ». Son plan d’action climatique 2023 mentionne l’installation de chargeurs rapides sur 20 sites, bien que les calendriers de déploiement spécifiques n’aient pas été annoncés. Auparavant, Costco a expérimenté des stations de recharge de niveau 2 en Californie, au Canada, en Corée du Sud, en Espagne et au Royaume-Uni, depuis la fin des années 1990. Le détaillant a récemment lancé un site pilote de recharge rapide à Denver, comprenant six stations Electrify America de 350 kW.