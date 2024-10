La technologie ABB aide Mazda à réduire sa consommation de peinture de 30 000 litres par an

Le partenariat entre Mazda et ABB permet de réduire la consommation de peinture et de soutenir les objectifs de neutralité carbone.

Mazda réduit sa consommation de peinture de 17 % en utilisant les atomiseurs RB1000i-S d’ABB, économisant ainsi 30 000 litres par an.

La technologie d’ABB permet d’atteindre une efficacité de transfert de 99 %, ce qui réduit les émissions et la consommation d’énergie.

La peinture représente 60 % des émissions de CO₂ de Mazda lors de la fabrication ; les nouveaux atomiseurs réduisent considérablement ce chiffre.

Mazda a installé les atomiseurs de peinture à haute efficacité de transfert RB1000i-S d’ABB dans son usine Ujina n° 1 à Hiroshima, au Japon, pour soutenir son objectif d’atteindre la neutralité carbone dans la production globale d’ici 2035.

Augmentation de l’efficacité du transfert de peinture

Les atomiseurs RB1000i-S, opérationnels depuis le début de l’année, réduisent considérablement l’utilisation de peinture en augmentant l’efficacité du transfert vers la carrosserie du véhicule. Mazda a constaté une réduction de 17 % de l’utilisation de peinture, ce qui équivaut à une économie d’environ 30 000 litres par an. Les nouveaux atomiseurs atteignent une efficacité de transfert de 95 à 99 %, ce qui minimise les éclaboussures et réduit les déchets.

La technologie d’ABB réduit également la consommation d’énergie et les besoins de maintenance. Les atomiseurs réduisent l’utilisation d’air comprimé et diminuent la fréquence de remplacement des masques de protection qui empêchent la surpulvérisation. Il en résulte une diminution des émissions dans le processus de peinture et les équipements connexes, ce qui contribue à réduire les composés organiques volatils (COV) et la consommation d’énergie pour le traitement des fluides résiduaires.

S’attaquer aux principales sources d’émissions

La peinture représente environ 60 % des émissions de CO₂ de Mazda. En mettant en œuvre les atomiseurs RB1000i-S d’ABB, Mazda cible cette importante source d’émissions. « Nos nouveaux atomiseurs RB1000i-S atteignent une efficacité de 95 à 99 %, tout en réduisant l’utilisation et les coûts de la peinture, les composés organiques volatils (COV) et la consommation d’énergie pour le traitement des fluides résiduels dans la cabine de peinture, ce qui favorise la réduction des émissions de CO₂ », a déclaré Joerg Reger, directeur général de la ligne d’activité automobile d’ABB Robotics.

Les atomiseurs peuvent être montés ultérieurement sur des robots existants, y compris ceux d’autres fabricants, ce qui permet de réduire les coûts d’intégration et de soutenir les pratiques d’économie circulaire. ABB propose des kits de mise à niveau permettant d’équiper les installations existantes de la dernière technologie, avec pour objectif de couvrir au moins 80 % de son portefeuille de produits avec son approche de circularité d’ici 2030.

Contexte et perspectives d’avenir

L’usine n°1 de Mazda à Ujina produit des modèles tels que le CX-5 et l’emblématique roadster MX-5. La collaboration avec ABB incarne les efforts déployés pour proposer des solutions intelligentes et durables dans l’industrie automobile. Les deux entreprises continuent d’explorer les moyens de réduire davantage les émissions et d’améliorer l’efficacité des opérations de peinture.