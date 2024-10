51 % de la génération Z au Canada s’intéresse aux véhicules hybrides rechargeables, selon une étude de Volvo

La génération Z se tournent vers les véhicules hybrides rechargeables en raison du coût élevé du carburant et des préoccupations écologiques.

51 % des Canadiens de la génération Z sont susceptibles d’envisager l’achat d’un véhicule hybride rechargeable pour leur prochain véhicule.

La hausse des prix du carburant et l’impact sur l’environnement suscitent l’intérêt pour les véhicules hybrides rechargeables.

Volvo offre des options électriques abordables et des prix transparents pour répondre à la demande.

La récente étude de Volvo Canada indique que 51 % des Canadiens de la génération Z sont susceptibles d’envisager l’achat de véhicules électriques hybrides rechargeables (VEHR) pour leur prochain véhicule, poussés par les préoccupations environnementales et l’augmentation des prix du carburant.

Selon le rapport 2024 Mobility Trend Report publié par Volvo Canada, il y a un changement notable dans les préférences des jeunes Canadiens en matière de véhicules. Alors que 91 % des Canadiens propriétaires d’un véhicule possèdent actuellement un véhicule à essence ou diesel, le rapport montre que 51 % des membres de la génération Z et 54 % des milléniaux sont très susceptibles d’envisager des groupes motopropulseurs électrifiés tels que les véhicules hybrides rechargeables (VEHR).

Plusieurs facteurs contribuent à cette tendance. Dans un contexte de prix de l’essence durablement élevés, 75 % des Canadiens estiment que la conduite d’un VHR permettrait de réduire les dépenses en carburant. L’impact sur l’environnement est également une préoccupation importante, 64 % des personnes interrogées prenant en compte les effets des moteurs à essence et diesel lorsqu’elles envisagent d’acheter un VEHR. En outre, 30 % sont attirés par la flexibilité qu’offrent les VEHR, qui combinent une batterie électrique et un moteur à essence.

« L’un des principaux obstacles auxquels se heurtent les Canadiens lorsqu’ils envisagent d’acheter un véhicule électrique est la question de l’autonomie et de la durée de vie de la batterie, a déclaré Matt Girgis, directeur général de Volvo Car Canada. « Nos véhicules hybrides rechargeables offrent la solution idéale, en combinant les avantages de la conduite électrique et de la conduite à essence.

Volvo répond à ces préférences des consommateurs en élargissant sa gamme de véhicules électrifiés. La société a mis sur le marché quatre voitures entièrement électriques dans le cadre de son engagement en faveur d’un avenir entièrement électrique. Répondant aux préoccupations concernant le prix et la transparence, Volvo a récemment lancé le Volvo EX30, un VUS entièrement électrique abordable. Pour améliorer l’expérience d’achat, Volvo Cars emploie une promesse de prix unique pour tous les véhicules entièrement électriques, offrant des prix fixes et sans négociation à la fois en ligne et en magasin.

L’étude met également en évidence les différences générationnelles dans les préférences d’achat. Alors que 44 % des baby-boomers préfèrent négocier les coûts des véhicules, 49 % des membres de la génération Z et des milléniaux privilégient les prix fixes, ce qui leur permet de mieux budgétiser et planifier les dépenses liées à leur véhicule.

« Nous essayons constamment de rencontrer les Canadiens là où ils se trouvent et de leur proposer des produits qui correspondent le mieux à leur style de vie », a déclaré M. Girgis. « Nous savons que la génération Z et les milléniaux recherchent la transparence avec les marques, et nous sommes heureux de pouvoir offrir un programme qui contribue à établir la confiance. »

Le rapport sur les tendances de la mobilité en 2024 est une étude exploratoire sur l’adoption et l’utilisation des véhicules électrifiés par les Canadiens dans un paysage automobile en pleine évolution.