Cadillac Optiq 2025: on connaît maintenant son autonomie officielle

Plus tôt cette année, Cadillac a levé le voile sur un nouveau VUS électrique: l’Optiq 2025. On connaît maintenant son autonomie officielle.

L’autonomie du Cadillac Optiq 2025 est de 486 kilomètres.

Rappelons que son PDSF est de 59 999 $.

Ce nouveau modèle est positionné comme véhicule électrique d’entrée de gamme chez Cadillac.

Quelques mois après que le Cadillac Optiq ait été dévoilé au grand jour et que l’on connaisse son échelle de prix pour le Canada, voilà que Ressources naturelles Canada partage l’autonomie officielle de ce nouveau VUS 100% électrique.

Lors de la présentation initiale du Cadillac Optiq 2025, General Motors estimait une autonomie de 482 kilomètres. Or, d’après les données officielles fournies par l’organisation gouvernementale responsable de l’efficacité énergétique pour les transports, on apprend que l’autonomie officielle du Cadillac Optiq 2025 est de 486 kilomètres.

On se rappellera que plus tôt cet automne, Cadillac a rendu public le prix de l’Optiq 2025. Le PDSF des versions Luxury 1 AWD et Sport 1 AWD est de 59 999 $. Quant aux versions Luxury 2 AWD et Sport 2 AWD, leur prix est de 63 999 $. À ce moment, la marque américaine laissait savoir que les premières unités arriveraient chez les concessionnaires Cadillac dès la fin de l’année 2024.