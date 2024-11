Le Cadillac Vistiq 2026 est un VUS électrique avec 615 chevaux et sept places

Le Vistiq sera le pendant électrique du XT6 en termes de taille.

Cadillac affirme que le Vistiq bouclera le 0 à 60 mph en 3,7 secondes.

La production commencera au début de l’année prochaine dans le Tennessee.

Après le compact Lyriq, le sous-compact Optiq et l’Escalade IQ pleine grandeur, Cadillac lance son quatrième VUS électrique, le Vistiq 2026 de taille moyenne.

En plus d’être un nouveau venu sur le marché relativement petit des VUS électriques à trois rangées, le Vistiq complétera la gamme de Cadillac, faisant d’elle la seule marque de luxe en Amérique du Nord à proposer des modèles à moteur thermique et électrique dans chaque catégorie de taille de VUS.

615 chevaux, 650 lb-pi de couple et 483 kilomètres d’autonomie

Comme tous les autres véhicules électriques récents de General Motors, le Vistiq a été développé autour de l’architecture Ultium, qui a permis à Cadillac de devenir la première marque de luxe à vendre 20 000 unités d’un véhicule électrique dans le monde, avec le Lyriq.

Si les véhicules basés sur l’architecture Ultium partagent de nombreux composants, leur large éventail de tailles et d’utilisations prévues signifie que de nombreux éléments doivent encore être adaptés à chaque modèle.

Pour le Vistiq, cela signifie une batterie lithium-ion d’une capacité utilisable de 102 kWh et deux moteurs électriques d’une puissance combinée de 615 chevaux et d’un couple de 650 lb-pi dans une configuration standard à traction intégrale. Malgré le poids important du VUS (6 326 livres), cela signifie un sprint de 0 à 60 mph (96 km/h) en seulement 3,7 secondes.

Si les conducteurs sont moins agressifs avec l’accélérateur, Cadillac annonce une autonomie d’environ 483 kilomètres sur une pleine charge.

Une fois la batterie épuisée, la recharge à une station CC de niveau 3 compatible devrait ajouter 127 kilomètres d’autonomie en 10 minutes, tandis que la recharge à domicile sur 240 volts est censée ajouter jusqu’à 46 kilomètres par heure avec le chargeur embarqué standard de 11,5 kW ou 75 kilomètres d’autonomie par heure avec le chargeur disponible de 19,2 kW.

Pour gérer toute cette puissance, le Vistiq est équipé de série de roues de 21 pouces, d’un système semi-actif de contrôle de l’amortissement du châssis et de freins à disque de 18 pouces à l’avant et à l’arrière.

Les options comprennent un système de direction arrière active qui réduit le rayon de braquage, une suspension pneumatique adaptative, ainsi que des jantes de 22 et 23 pouces.

Un fort air de famille

Pour ceux qui connaissent les autres modèles électriques de Cadillac, le Vistiq 2026 ne réserve pas de grandes surprises au chapitre de l’apparence. En effet, le dernier VUS de la marque présente une forte ressemblance avec ses cousins tels que le Lyriq et l’Escalade IQ, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Pour commencer par l’extérieur, le Vistiq est doté d’une calandre éclairée en « bouclier de cristal », de motifs Mondrian sur les vitres de custode, d’un pilier « D » qui s’inspirerait de la familiale CTS-V de deuxième génération, ainsi que d’éléments d’éclairage verticaux.

Comme d’autres modèles Cadillac, le Vistiq sera disponible en versions Luxury et Sport, qui se distingueront par leur apparence, les modèles Sport remplaçant la plupart des chromes des versions Luxury par des touches de noir ou de gris foncé.

Une version Platinum rejoindra la gamme l’été prochain, avec des caractéristiques de performance supplémentaires et des garnitures intérieures et extérieures différentes.

Technologies en tous genres

Cadillac n’hésite pas à mettre en avant ses technologies dans le Vistiq 2026, en dotant le nouveau VUS de tout son arsenal. Cela signifie un grand écran de 33 pouces qui comprend les informations destinées au conducteur ainsi que le système d’infodivertissement dans un affichage ininterrompu, un toit ouvrant panoramique pour les deux premières rangées et un panneau vitré pour les passagers de la troisième rangée, un système audio AKG à 23 haut-parleurs, le système d’infodivertissement Google Built-in, le système d’aide à la conduite Super Cruise et une foule de dispositifs de sécurité active, tous de série.

Bien que nous ne sachions pas encore exactement ce que chaque niveau de finition comprendra, le modèle Sport que nous avons pu voir en avant-première comprenait également des caractéristiques telles que des portes à fermeture douce, des sièges chauffants, ventilés et massants aux première et deuxième rangées, un système de climatisation automatique à cinq zones, ainsi que la configuration six passagers avec des sièges baquets à la deuxième rangée.

Cadillac ne s’arrête pas là, avec des éléments tels qu’un affichage tête haute à réalité augmentée et une caméra de vision nocturne à infrarouge, inclus dans la version Premium Luxury de niveau supérieur.

Comme l’extérieur, l’intérieur du Cadillac Vistiq 2026 présente de nombreuses similitudes avec le Lyriq et l’Escalade IQ, et les acheteurs auront le choix entre plusieurs options de sellerie en cuir et en laine recyclée.

Alors que le constructeur affirme que ce modèle offre un bon confort pour les adultes dans les trois rangées, nous aurions aimé voir un peu plus d’espace dans les deux rangées arrière. Néanmoins, le Vistiq sera en mesure d’accueillir des familles avec facilité, et ses sièges baquets centraux peuvent se replier pour donner accès aux places les plus éloignées, même lorsqu’un siège d’enfant est installé.

Conclusion

Nous n’avons pas encore pu conduire le nouveau Cadillac Vistiq 2026, mais sur papier et en personne, ce nouveau VUS électrique semble très prometteur. Les prix canadiens seront annoncés ultérieurement, mais le Vistiq débutera à 78 790 $ aux États-Unis. Ce prix le place en compétition directe avec le Volvo EX90 et le Rivian R1S de taille comparable, mais qui offrent tous deux moins de puissance et d’autonomie de série.

La production débutera au début de l’année 2025 à l’usine de Spring Hills, dans le Tennessee, et les premières livraisons canadiennes sont attendues au printemps.