Le Cadillac OPTIQ 2025 dévoilé en tant que nouveau VUS électrique de luxe d’entrée de gamme de Cadillac

Le Cadillac OPTIQ 2025 arrivera sur le marché l’année prochaine, servant de point d’entrée dans la gamme de VUS électriques de Cadillac avec une autonomie estimée à 482 km.

Le nouveau Cadillac OPTIQ 2025 sera le VUS électrique le plus accessible de Cadillac

Le groupe motopropulseur électrique à double moteur et à traction intégrale de série est alimenté par une batterie de 85 kWh qui peut ajouter 112 km d’autonomie en environ 10 minutes.

L’intérieur comportera un écran diagonal de 33 pouces, tandis que la conduite mains libres Super Cruise sera de série.

Le Cadillac OPTIQ 2025 est un nouveau VUS électrique de luxe d’entrée de gamme de Cadillac, une marque qui propose actuellement le LYRIQ intermédiaire et bientôt les nouveaux porte-étendards Escalade IQ et CELESTIQ ainsi que le VISTIQ à venir. Aucun doute, Cadillac est bien investi en matière d’électrification et compte offrir une option électrique dans la majorité des segments importants du marché d’ici 18 mois.

L’OPTIQ sera le point d’entrée dans la gamme de véhicules utilitaires sportifs électriques de Cadillac, mettant de l’avant de nombreux éléments de design et de style unique que l’on trouve sur le LYRIQ, mais dans un format plus compact avec un empattement réduit d’environ 6 pouces cm comparativement au LYRIQ.

Cela dit, l’OPTIQ promet d’être polyvalent et accueillant grâce à une capacité de chargement et un espace de deuxième rangée prétendument les meilleurs de sa catégorie. Cadillac a souligné ce point il y a quelques semaines lors de notre aperçu du prochain VUS électrique de Cadillac. L’accent mis sur la polyvalence était évident, mais Cadillac espère également que l’OPTIQ se distinguera par sa longue liste de technologies avancées de série.

Caractéristiques technologiques avancées

Pour commencer, le système de conduite mains libres Super Cruise sera de série sur le nouvel OPTIQ. Rivalisant et surpassant de nombreuses manières tout système semi-autonome mains libres existant, y compris l’Autopilot de Tesla, Super Cruise permet aux utilisateurs de retirer complètement leurs mains du volant pendant que le système gère le centrage et les changements de voie.

Dans tous les autres modèles Cadillac et GM où nous avons testé Super Cruise, le système s’est toujours révélé non seulement très efficace, mais aussi fonctionnant de manière linéaire et naturelle, ce qui renforce la confiance du conducteur. Offrir le système sans frais supplémentaires (à l’exception de l’abonnement) sera un atout majeur pour l’OPTIQ.

À l’intérieur, les passagers seront accueillis par un écran central diagonal de 33 pouces avec une résolution de 9K. Ce système comprendra l’infodivertissement Google intégré, qui inclut Google Maps et Google Assistant. C’est un autre domaine où Cadillac se distingue traditionnellement, offrant une technologie d’infodivertissement et multimédia facile à utiliser dans de grands écrans faciles à naviguer. Le système de 33 pouces de série dans le nouveau OPTIQ 2025 ne devrait pas faire exception.

Accent sur le luxe et la technologie

Il était clair lors de la présentation que Cadillac comprend ce que recherchent de nombreux nouveaux acheteurs de véhicules électriques de luxe : des technologies avancées et des gadgets cool. En plus de Super Cruise et du grand écran, l’OPTIQ offrira plusieurs technologies radar, caméra et capteurs ultrasoniques pour assister dans les scénarios de conduite à basse vitesse et de stationnement en ville.

Comme dans le Cadillac LYRIQ, beaucoup d’efforts ont été faits pour rendre l’intérieur de l’OPTIQ un environnement de luxe. Le tissu recouvrant les sièges est proposé en plusieurs couleurs et est fabriqué à partir de matériaux 100 % recyclés. Les multiples finitions proposées permettront aux acheteurs de configurer leur OPTIQ selon leurs préférences. Pour couronner l’intérieur, on trouve un système audio AKG à 19 haut-parleurs de série, qui devrait facilement décrocher le titre de meilleure offre audio de base dans le segment.

Prix et segment

En parlant du segment, le Cadillac OPTIQ 2025 se trouve dans une position unique sur le marché. Bien que le prix n’ait pas été confirmé, nous nous attendons à ce que le nouvel OPTIQ commence quelque part dans la tranche des 50 000 $ à 60 000 $. Cela s’alignerait logiquement avec le LYRIQ, qui commence à un peu plus de 66 000 $. Le LYRIQ, cependant, a une large gamme de prix avec les modèles haut de gamme allant jusqu’à près de 100 000 $. Cela place le LYRIQ de base dans la même fourchette que le Tesla Model Y et le Mercedes-Benz EQB, tandis que les versions haut de gamme sont au prix du BMW iX et du Mercedes-Benz EQE SUV.

Fixer le prix du Cadillac OPTIQ 2025 en dessous de la barre des 60 000 $ signifie concurrencer le Volvo XC40 Recharge et le Lexus RZ. Rien qu’en observant l’OPTIQ, nous pouvons confirmer que le VUS de Cadillac est plus grand de toutes parts et plus spacieux à l’intérieur que ces deux modèles tout en offrant beaucoup plus de technologies à l’intérieur. Alors que d’autres rivaux rejoindront la fête cette année, l’OPTIQ semble avoir un avantage sur ses concurrents actuels en termes de polyvalence et de technologie intérieure, du moins pour l’instant. On peut en dire autant de l’autonomie également.

Autonomie et capacité de recharge

Le Cadillac OPTIQ 2025 est construit sur la plateforme Ultium et dispose d’un système de propulsion électrique à double moteur de série avec un moteur alimentant chaque essieu. La traction intégrale est donc de série, et combinés, les deux moteurs électriques produisent une puissance estimée à 300 ch et un couple de 354 lb-pi. Une batterie de 85 kWh est chargée de fournir l’énergie nécessaire pour alimenter les moteurs. Cadillac affirme que le nouvel OPTIQ peut parcourir 482 kilomètres entre les charges, ce qui en ferait le leader de sa catégorie dans ce domaine.

Cadillac n’a pas confirmé beaucoup de détails concernant la recharge, à part affirmer un temps de charge de 10 minutes pour ajouter 112 km d’autonomie sur un chargeur rapide de 150 kW. Si c’est le taux de charge maximal de la plateforme Ultium de l’OPTIQ, nous pouvons estimer qu’un passage de 10 % à 80 % prendra probablement moins de 30 minutes sur un chargeur rapide, tandis qu’une charge à domicile à 11 kW devrait fournir l’autonomie maximale en environ sept ou huit heures. Ces éléments seront confirmés à l’approche du lancement.

Les technologies traditionnelles des véhicules électriques, telles que le freinage régénératif à la demande et la conduite à une pédale, font partie de l’équipement standard de l’OPTIQ. Plusieurs modes de conduite, tels que Tour, Sport, Snow/Ice et un mode personnalisé My Mode, seront inclus.

Conclusion

Arrivant sur le marché au début de l’année prochaine, le Cadillac OPTIQ 2025 possède tous les ingrédients importants pour réussir. Alliant polyvalence dans un format petit et maniable avec une multitude de technologies de série et une autonomie généreuse, le nouvel OPTIQ devrait s’avérer un succès, surtout dans son segment largement ouvert. Comme le LYRIQ avant lui, qui a servi à attirer un groupe significatif de nouveaux propriétaires de Cadillac dans les concessions, l’OPTIQ, avec des prix plus accessibles, devrait probablement aider à renforcer et propulser cette croissance encore plus loin. Nous en saurons plus après avoir eu l’occasion de prendre le volant plus tard cette année.

Spécifications Cadillac OPTIQ 2025

Spécification 2025 Cadillac OPTIQ Puissance 300 ch (estimé) Couple 354 lb-pi (estimé) Autonomie 482 km (estimé) Taille de la batterie 85 kWh Vitesse de charge maximale 150 kW (estimé) Temps de charge 112 km en 10 minutes (estimé)