Buick Enclave Avenir 2025: le turbo n’a rien de miraculeux

En 2025, Buick débarque avec la troisième génération du Buick Enclave. Le moteur V6 traditionnel est écarté et un moteur turbocompressé à quatre cylindres prend sa place. Hélas, le miracle attendu n’est pas survenu.

Le Buick Enclave 2025 est animé par un moteur turbocompressé à quatre cylindres de 2,5 L.

Trois degrés de finition sont proposés: Privilégié, Tourisme sport et Avenir.

Son prix de base est de 60 925 $.

Cet hiver, EcoloAuto a pris le volant du Buick Enclave Avenir 2025 sur les routes de la grande région de Montréal, de Lanaudière et de la Mauricie. Voici le bilan de nos impressions de conduite.

Une nouvelle génération pour 2025

Sur le marché depuis 2008, le Buick Enclave se fait discret au Québec. Les consommateurs d’ici le boudent et vont préférer ses concurrents européens ou asiatiques. Or, ailleurs au Canada et aux États-Unis, la popularité demeure au rendez-vous. Et c’est sans parler de la Chine qui a droit à sa propre version de ce VUS intermédiaire à trois rangées.

Pour 2025, Buick introduit la troisième génération et le vent de nouveauté lui fait le plus grand bien. Parmi les nouveautés majeures à souligner, mentionnons la silhouette complètement redessinée, la disponibilité de la technologie d’assistance à la conduite mains libres Super Cruise (jusqu’à 4995 $) et un grand écran de 30 pouces. D’ailleurs, il importe de souligner que celui-ci est bien pensé, que les menus sont clairs et que son utilisation est simple. Contrairement à d’autres véhicules General Motors de conception récente, le système est compatible avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil.

Hélas, GM a écarté le V6

Avec le Buick Enclave 2025, les grands changements ne s’arrêtent pas là. En effet, ils se poursuivent sous le capot. General Motors a fait preuve d’audace en éliminant totalement le moteur V6. Celui-ci a été remplacé par un moteur turbocompressé à quatre cylindres de 2,5 L. Le constructeur américain a suivi la tendance populaire qui consiste à réduire la taille de la cylindrée et à compenser ce manque à gagner avec la turbocompression. Comme dans bien des cas, le résultat est plutôt décevant. Sa motorisation déploie une puissance de 328 chevaux, soit à peine 18 chevaux de plus que l’année dernière. Bien que le véhicule soit plutôt bien insonorisé, la mécanique est bruyante et râleuse. À chaque accélération, on s’ennuie réellement de la douceur et de la souplesse d’un moteur V6.

Si General Motors a éliminé de l’équation du moteur V6, c’est notamment pour abaisser les cotes de consommation. Or, il faut savoir que l’ancien moteur à six cylindres n’était pas démesurément gourmand et que celui qui le remplace n’a rien d’impressionnant à cet égard. D’après Ressources naturelles Canada, le Buick Enclave 2024 consommait 11,9 L/100 kilomètres. Quant au nouveau modèle, sa consommation est abaissée à 11,2 L/100 kilomètres. Après avoir parcouru plus de 900 kilomètres au volant du Buick Enclave 2025, l’ordinateur de bord a enregistré une cote de 11,4 L/100 kilomètres. Cette donnée témoigne notamment du fait que le miracle attendu ne s’est malheureusement pas concrétisé. Nous sommes d’avis que General Motors aurait eu intérêt à améliorer et rajeunir son moteur V6 plutôt que de planter une trop petite cylindrée sous le capot d’un si grand VUS. Intégrer une forme quelconque d’hybridation, par exemple, aurait permis de conserver les avantages du moteur V6 et d’abaisser réellement la consommation d’essence.

Sans surprise, le Buick Enclave 2025 est livré de série avec le système à quatre roues motrices. En revanche, nous déplorons que celui-ci ne soit pas automatique comme c’est le cas chez les concurrents. Avec la plupart de ses VUS à quatre roues motrices, General Motors a la fâcheuse habitude d’exiger que la manipulation soit effectuée par le conducteur pour activer les quatre roues motrices. Pour optimiser la consommation d’essence, faciliter l’utilisation et améliorer l’expérience au volant, le système à quatre roues motrices devrait être automatique à notre avis.

Un très bel habillage

Rendons au Buick Enclave 2025 ce qu’il lui revient. L’habillage du modèle mis à l’essai était, selon nos goûts, tout à fait réussi. Nous sommes bien conscients de la relativité d’un tel énoncé. Il s’agissait d’une version Avenir, soit celle située au sommet de la gamme. Nous avons particulièrement apprécié la peinture de la carrosserie de couleur Bleu océan métallisé. Elle s’agençait harmonieusement avec l’habitacle Gris froid et Bleu ardoise. Le tout est audacieux et de bon goût. Or, nous reconnaissons que l’habitacle s’avère salissant, ce qui peut représenter un désagrément pour les familles québécoises.

Notons que le Buick Enclave 2025 peut accueillir jusqu’à sept occupants (2+2+3).

Entre deux chaises

Comme c’est le cas pour plusieurs véhicules de la marque Buick, l’Enclave 2025 est assis entre deux chaises. Autrement dit, il a du mal à se positionner dans le segment du luxe, puisqu’un modèle équivalent fait mieux le travail chez Cadillac. Il n’est pas compétitif auprès des marques généralistes, étant donné que Chevrolet et GMC font preuve de davantage d’agressivité.

Combien coûte le Buick Enclave 2025?

Le Buick Enclave est offert à partir de 60 925 $ avec la version Privilégié. Le prix passe à 62 425 $ pour le modèle Tourisme sport de milieu de gamme. Quant à la version Avenir positionnée comme étant la plus luxueuse, son prix d’entrée est de 70 925 $.

En ne considérant pas un potentiel véhicule d’échange ni d’acompte, le Buick Enclave Tourisme sport, sans option, coûte 1351 $ (taxes incluses) par mois en choisissant un plan de financement de 60 mois à un taux de 4,99 %. À la location sur 48 mois à un taux de 8,9 % et avec une allocation de 20 000 kilomètres par année, le même véhicule vous coûtera 1206 $ (taxes incluses) par mois.

En bref

En résumé, on salue les améliorations apportées au Buick Enclave en 2025. La finition et l’habillage nous ont plu. Il en est de même pour l’écran. En revanche, le moteur turbocompressé n’a rien d’impressionnant et il ne remplit pas son mandat.

Face aux VUS intermédiaires de luxe allemands ou asiatiques, le Buick Enclave 2025 ne fait malheureusement pas le poids. Il ne fait bonne figure que face à l’Infiniti QX60 2025.