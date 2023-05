BMW X7 2023 : écolo ou pas?

Le BMW X7 2023 se détaille à partir de 110 890 $, frais de transport et de préparation inclus.

Motorisations puissantes et relativement écoénergétiques, cabine somptueusement bien finie, grand confort sur la route.

Commandes de climatisation à l’écran peu ergonomiques, sièges électriques lents, prix élevé (M60i).

Le BMW X7 2023 fait partie d’une famille comprenant une dizaine d’utilitaires chez le constructeur allemand. Il propose la plus grande liste d’équipement, de série ou livrable, ainsi que les accoutrements les plus luxueux du groupe.

C’est aussi le plus gros utilitaire chez BMW, et bien qu’il soit imposant, il n’est pas aussi gargantuesque que les VUS pleine grandeur disponibles chez les constructeurs américains dont il fait concurrence, c’est-à-dire les Cadillac Escalade, Grand Wagoneer et Lincoln Navigator. Le X7 doit aussi affronter les Range Rover, Mercedes-Benz GLS, Infiniti QX80 et Lexus LX. Comme une bataille royale en cage entre lutteurs sumo.

Pour cette confrontation sans merci, le BMW X7 2023 s’est payé un costume au goût du jour et a perfectionné quelques prises de lutte. D’abord, sa carrosserie a été révisée pour accentuer son côté sportif, adoptant la nouvelle signature visuelle du constructeur en troquant les quadruples phares pour une mince bande à DEL, et des phares placés plus bas dans la partie frontale du véhicule. À vous de juger si ce changement brise la tradition esthétique du constructeur et constitue une réelle évolution de son design, mais cette nouvelle disposition des blocs optiques n’est pas une unicité dans l’industrie. Beaucoup d’autres constructeurs l’ont adopté, dont General Motors et Hyundai, pour n’en nommer que deux.

On a tout de même conservé la calandre signature de BMW, composé de deux narines qui n’ont pas gagné en proportion avec le rafraîchissement du modèle, mais peuvent maintenant être illuminées en option. Les stylistes ont aussi retouché la partie inférieure du pare-chocs, les feux arrière et la mince bande chromée les connectant ensemble. On note aussi de nouvelles teintes de carrosserie et de nouvelles jantes en alliage, d’une taille de 21 à 23 pouces.

Sous le capot, le BMW X7 2023 obtient des motorisations retravaillées, incorporant désormais une hybridation légère afin de réduire la consommation et adoucir le fonctionnement du système d’arrêt/redémarrage automatique. Le X7 xDrive40i propose toujours un six cylindres turbo de 3,0 litres, produisant maintenant 375 chevaux et un couple de 383 livres-pied. Il s’agit d’une hausse de 40 chevaux par rapport à l’an dernier. Les cotes ville/route/mixte de sont améliorées, se chiffrant maintenant à 11,3 / 9,5 / 10,5 L/100 km, alors que l’édition 2022 proposait une cote mixte de 11,1 L/100 km. Évidemment, l’essence super est encore et toujours exigée, et lors de notre essai hivernal de la version xDrive40i, nous avons observé une moyenne de 10,4 L/100 km.

Si la puissance de la version xDrive40i n’est pas suffisante, le X7 M60i mise plutôt sur un V8 biturbo de 4,4 litres déballant 523 chevaux et un couple de 553 livres-pied. Ces chiffres sont inchangés par rapport au millésime 2022, mais BMW a cru bon de quand même rehausser l’appellation de cette variante qui s’appelait M50i jusqu’à maintenant. Les cotes ville/route/mixte de 14,3 / 11,1 / 12,9 L/100 km sont guère reluisantes, mais au moins, on a abaissé la cote mixte, s’élevant à 13,8 L/100 km sur le X7 M50i xDrive 2022.

Dans le cas des deux moteurs ici, une boîte automatique à huit rapports s’occupe d’acheminer la cavalerie aux quatre roues via le rouage intégral xDrive.

Le BMW Alpina XB7 n’est pas encore de retour sur le marché canadien au moment d’écrire ces lignes. Toutefois, son V8 biturbo de 4,4 litres disposera lui aussi de l’hybridation légère, affichant une puissance de 630 chevaux et un couple de 490 livres-pied. Cette variante encore plus somptueuse et exclusive pourra boucler le sprint de 0 à 100 km/h en quatre secondes et des poussières.

Comme avant, le BMW X7 2023 en déclinaison xDrive40i concurrence les versions plus dociles des rivaux mentionnés plus haut, alors que la M60i se frotte au Mercedes-AMG GLS 63 et son V8 biturbo de 603 chevaux et au Range Rover P530 et son V8 suralimenté de 523 chevaux. L’Alpina XB7 retrouve quant à lui le Cadillac Escalade-V dans son chemin, truffé d’un V8 suralimenté de 682 chevaux.

L’habitacle du X7 obtient une mise à jour pour 2023, le plus significatif des changements constituant son nouveau panneau numérique sur le tableau de bord. Il abrite à la fois l’instrumentation pour le conducteur et l’écran tactile du système multimédia, avec des tailles de 12,3 et 14,9 pouces respectivement. L’interface multimédia repose désormais sur le système iDrive 8 de BMW, apportant de nouvelles fonctionnalités et une disposition des commandes révisée.

Toutefois, on a aussi cru bon d’éliminer presque tous les boutons physiques du système de climatisation, les reléguant plutôt exclusivement sur l’écran tactile. C’est n’est pas ce que l’on peut appeler un changement progressiste, puisque ledit système devient moins facile à régler en l’absence de commandes tactiles, surtout en conduisant. Il ne reste plus que les boutons pour activer les dégivreurs avant et arrière sur la planche centrale. De plus, les buses d’aération sont réglables, mais avec des petites manches dont l’apparence et la sensation n’ont pas d’affaire dans un véhicule de ce prix.

Sinon, la qualité de fabrication est excellente, on peut choisir entre onze coloris des sièges et huit choix de finitions, dont sept boiseries et une en fibre de carbone. La liste d’équipement comprend des options telles que l’affichage tête haute avec réalité augmentée, les porte-gobelets chauffants et refroidissants, l’aide active au stationnement avec fonction mémoire (très pratique pour entrer et sortir de notre garage), les portes à fermeture adoucie, le pavillon de toit en alcantara, les commandes sur le console centrale en verre, les sièges chauffants dans les trois rangées, les sièges avant ventilés avec fonction de massage, les appuie-bras chauffants, le système d’aération avec fragrances, la chaîne ambiophonique Bowers & Wilkins, le toit ouvrant panoramique, et bien plus. La climatisation automatique à quatre zones figure de série, cinq zones en option.

Le BMW X7 2023 peut accueillir jusqu’à sept passagers de série, alors que la banquette médiane peut être changée pour deux fauteuils individuels, avec une capacité de six personnes. Notre X7 à l’essai était muni de la banquette, dont le coulissement et le rabattement à assistance électrique facilitent l’accès à la troisième rangée, mais la patience des gens en prend pour son rhume alors que ces sièges se déplacent très lentement.

Le X7 xDrive40i se détaille à partir de 110 980 $ incluant les frais de transport et de préparation, alors que le M60i xDrive est proposé à partir de 131 480 $. Les tarifs de base de la concurrence sont de 131 850 $ pour le Range Rover, 114 255 $ pour le Lexus LX 600, 113 995 $ pour le Mercedes-Benz GLS, 113 395 $ pour le Lincoln Navigator, 109 790 $ pour le Grand Wagoneer, 101 898 $ pour le Cadillac Escalade et 86 590 $ pour l’Infiniti QX80. Le X7 se retrouve dans la moyenne, avec une bonne liste d’équipement de série.

Le BMW X7 2023 s’est amélioré à certains égards, affichant des performances et une économie de carburant bonifiées sans perdre une touche de sa dynamique de conduite et de son grand confort sur la route, aidé par la suspension pneumatique réglable en hauteur. Son nouveau design est discutable et subjectif, mais le retrait de quelques commandes importantes sur la planche de bord nous rappelle que le progrès et un design épuré ne peuvent pas toujours remplacer une expérience de conduite ergonomique et fonctionnelle.

Écolo, le X7? Non par rapport à l’industrie en général, mais oui, par rapport à sa concurrence directe. Chez les utilitaires de luxe pleine grandeur, personne ne fait mieux que le X7 avec sa cote de 10,5 L/100 km, et même avec le moteur V8, sa cote de 12,9 L/100 km figure bien aux côtés des variantes plus performantes de ses rivaux. En fait, le seul adversaire résolument écolo, c’est le Cadillac Escalade avec son moteur turbodiesel et sa cote mixte de 10,5 L/100 km.