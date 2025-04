Avec les tarifs, le prix des modèles Tesla explose au Canada

Il faut s’attendre à voir d’autres annonces de hausses de prix pour certains modèles dans les semaines à venir.

Le Mazda CX-50 est l’un de ces modèles qui ne traverse plus la frontière canado-américaine.

Le Canada est engagé dans une guerre commerciale avec son plus grand allié, et ce, parce que l’administration Trump a décidé de faire payer ses partenaires commerciaux à l’échelle planétaire. Et au milieu de ces nouvelles politiques de tarifs douaniers, l’industrie automobile nord-américaine se voit fortement affectée par ces mesures gouvernementales des deux côtés de la frontière.

Éventuellement, on peut s’attendre à voir certains modèles disparaître du paysage automobile canadien, car l’application des tarifs canadiens sur les véhicules assemblés aux États-Unis va gonfler de manière artificielle le PDSF de ces modèles au Canada. On a d’ailleurs pu le constater en cette fin du mois d’avril sur le site web canadien du constructeur Tesla.

Pourtant, à la mi-avril, Tesla avait introduit une série de rabais substantiels des deux côtés de la frontière, notamment sur son pickup Cybertruck, dont les chiffres de ventes sont désastreux depuis quelques semaines. Il était question à ce moment-là d’une réduction de près de 17 000 $ sur la version Foundation Series.

Au Canada, certains des modèles Tesla voient leur prix d’entrée grimper de manière vertigineuse, jusqu’à 21 % dans le cas du Cybertruck 4RM (139 990 $) et du Cyberbeast (167 990$). Le Model X 4RM, quant à lui, passe à 140 990 $, tandis que sa variante Plaid, est encore plus dispendieuse, à 161 990 $, les deux enregistrant des augmentations de 19 000 $ à cause des tarifs.

Précisons également que Tesla et son PDG désormais très impliqué dans la gestion du gouvernement américain, Elon Musk, était déjà dans la mire des instances gouvernementales canadiennes.

Pour les chasseurs d’aubaines (!), le véhicule Tesla qui enregistre la plus petite augmentation est la berline Model 3 Performance, son PDSF qui est passé de 79 990 $ à 89 990 $ du jour au lendemain. Il s’agit dans ce cas bien précis d’un prix 12,5 % plus cher. Même que pour les automobilistes canadiens qui lorgneraient encore du côté de Tesla, il est possible de mettre la main sur un exemplaire « pré-tarifs » dont le PDSF n’est pas affecté par la guerre commerciale. Parions que ces modèles en inventaire se vendront plus rapidement que ceux qui seront commandés en ligne avec l’entrée en jeu des tarifs douaniers.