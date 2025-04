Un recours collectif allègue que les odomètres des Tesla affichent 15 % de kilométrage en trop, affectant la garantie

Un recours collectif proposé aux États-Unis affirme que les véhicules électriques Tesla enregistrent un kilométrage artificiellement gonflé, ce qui pourrait mettre fin aux garanties prématurément.

Le demandeur affirme que l’odomètre de sa Tesla affiche un kilométrage 15 % supérieur à la réalité, mettant fin à la garantie plus tôt que prévu.

Le recours soutient que les lectures sont basées sur la consommation d’énergie plutôt que sur la distance réelle parcourue, ce qui augmente les coûts de réparation.

Plus d’un million de propriétaires de Tesla en Californie pourraient être touchés si le recours collectif est autorisé.

Tesla fait face à un recours collectif potentiel aux États-Unis, l’accusant de manipuler volontairement les lectures d’odomètre sur ses véhicules électriques. Selon la poursuite, cette pratique ferait en sorte que les véhicules atteignent plus rapidement la limite de kilométrage couverte par la garantie, réduisant ainsi les responsabilités de Tesla en matière de réparations.

Le résident californien Nyree Hinton est à l’origine de la plainte. Il soutient que l’odomètre de son Tesla Model Y 2020 enregistrait un kilométrage au moins 15 % plus élevé que la distance réellement parcourue. Hinton, qui a acheté le véhicule en décembre 2022 alors qu’il affichait 36 772 miles (environ 59 000 km), affirme que celui-ci indiquait un trajet quotidien de 72 miles (116 km), alors qu’il ne parcourait habituellement pas plus de 20 miles (32 km) par jour.

Selon lui, la garantie de base de 50 000 miles (80 000 km) a ainsi pris fin plusieurs mois plus tôt que prévu, le forçant à assumer lui-même les coûts d’une réparation de la suspension évaluée à environ 10 000 $ (13 800 $ CAD).

La poursuite soutient que Tesla utilise des algorithmes prédictifs fondés sur la consommation d’énergie et le comportement de conduite pour calculer les lectures d’odomètre, plutôt que de se fier uniquement à la distance réellement parcourue. Elle allègue aussi que Tesla lie les limites de garantie et les plafonds de kilométrage de location à ces données, ce qui pourrait obliger les clients à payer des réparations trop tôt ou à acheter des garanties prolongées inutilement.

« En associant les limites de garantie et de kilométrage à des lectures d’odomètre gonflées, Tesla augmente ses revenus de réparation, réduit ses obligations de garantie, et pousse les consommateurs à acheter des garanties prolongées prématurément », peut-on lire dans la plainte.

Tesla a fait transférer la cause d’un tribunal de l’État de Californie vers la Cour de district des États-Unis à Los Angeles au début du mois. Le recours collectif demande des dommages compensatoires et punitifs pour les propriétaires californiens, ce qui pourrait concerner plus d’un million de véhicules.

Tesla a nié toutes les allégations importantes de la poursuite. Basée à Austin, au Texas, l’entreprise ne possède pas de service officiel de relations avec les médias et n’a pas répondu aux demandes de commentaires.