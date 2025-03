Déjà trois provinces canadiennes ont retiré Tesla de leurs programmes d’incitatifs gouvernementaux

Tous les véhicules de la marque américaine font partie des exclus.

La Saskatchewan double ses frais d’immatriculation pour les VÉ.

La position controversée d’Elon Musk continue d’entraîner des répercussions de ce côté-ci de la frontière. En effet, les gouvernements de la Nouvelle-Écosse et du Manitoba ont retiré les rabais incitatifs pour l’acquisition d’un véhicule électrique sur tous les modèles de la marque Tesla.

En réponse à la position du PDG de Tesla qui s’aligne avec l’administration Trump, le gouvernement progressiste-conservateur de la Nouvelle-Écosse s’est joint aux partis d’opposition néo-démocrate et libéral lors d’un vote pour exclure tout véhicule Tesla du programme de législation provinciale. Rappelons que ce dernier allouait entre 2 000 et 3 000 $ selon le modèle sélectionné.

Et ce n’est pas tout, car le gouvernement du Manitoba s’était déjà joint au mouvement initié par la Colombie-Britannique quelques jours plus tôt. L’administration manitobaine a donc également exclu tous les véhicules de la marque américaine co-fondée par l’homme le plus riche de la planète. Le gouvernement du Manitoba a aussi tenu à pénaliser tous les véhicules électriques assemblés en Chine.

Le programme manitobain de crédits pour l’achat d’un véhicule électrique ou hybride rechargeable accordait un maximum de 4 000 $ pour une voiture dont le PDSF ne dépasse pas le cap des 70 000 $.

De son côté, la province la plus à l’ouest du Canada avait déjà supprimé tous les produits Tesla de son programme provincial à partir du 13 mars dernier. Le premier-ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, a indiqué lors d’un point de presse que quand les payeurs de taxes ont entendu que 10 000 $ allait être envoyé à Elon Musk, ils auraient envie de vomir.

Pendant ce temps en Saskatchewan

Alors que la guerre tarifaire se poursuit entre le Canada et les États-Unis et que petit à petit, les véhicules Tesla sont exclus des multiples programmes de rabais gouvernementaux, la province du Saskatchewan a décidé de doubler les frais annuels d’immatriculation des véhicules électriques.

La somme annuelle va donc passer de 150 à 300 $ chaque année pour tous les véhicules électriques. L’administration de la province a indiqué que ces nouveaux revenus allaient être utilisés pour la réfection du réseau routier. Cette hausse tarifaire entrera en vigueur le 1er juin prochain.

Ailleurs au pays

Reste maintenant à voir si d’autres provinces canadiennes se joindront au mouvement de représailles destinées à l’un des alliés les plus puissants du gouvernement des États-Unis. Le Québec par exemple tarde à imposer un retrait des véhicules Tesla de son programme d’incitatifs financiers dans le cadre de son programme Roulez vert.