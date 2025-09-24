Acura met fin à la production du ZDX EV après une seule année

Acura abandonne son premier VÉ alors que son programme conjoint de véhicules électriques avec GM prend fin.

Acura met fin à la production du ZDX, encore une fois, après une demande décevante et l’arrêt du programme conjoint avec GM.

Le Honda Prologue poursuit sa route, bien qu’il soit incertain pour combien de temps dans sa forme actuelle.

Acura se tourne vers de futurs modèles électriques, dont la RSX, ainsi que de nouvelles offres hybrides.

Acura a confirmé qu’elle mettait fin à la production du ZDX, le premier VUS entièrement électrique de la marque, après une année marquée par d’importants incitatifs à l’achat et l’annulation de l’année-modèle 2025. Cette décision marque la fin de la collaboration d’Acura avec General Motors sur une plateforme EV partagée et survient alors que le crédit d’impôt fédéral américain de 7 500 $ pour véhicules électriques approche de sa suppression progressive.

Cette décision fait suite à l’annonce, à la fin de 2023, de la fin du programme conjoint de VÉ entre GM et Honda. Le ZDX, basé sur la plateforme Ultium de GM, partageait ses fondations avec le Cadillac Lyriq, le Chevrolet Blazer EV et le Honda Prologue. Malgré cette architecture commune, le ZDX n’a pas réussi à susciter une demande soutenue des consommateurs. Acura avait offert des incitatifs atteignant jusqu’à 30 000 $ US de rabais sur le prix de détail suggéré aux États-Unis et jusqu’à 10 000 $ au Canada, mais ces remises n’ont pas permis de relancer les ventes.

Bien que le ZDX soit abandonné, Acura a indiqué que le modèle avait contribué à façonner ses plans d’électrification. Le constructeur prévoit lancer la RSX entièrement électrique dans la deuxième moitié de 2026, produite au centre EV de Honda en Ohio. Des modèles hybrides électriques sont également en préparation.

Alors que le ZDX ne reviendra pas, le VUS Prologue de Honda, également construit sur la plateforme Ultium de GM, demeurera en production. Honda a confirmé que le Prologue continuera d’agir comme l’offre principale de VÉ de la marque jusqu’à ce que sa prochaine architecture de nouvelle génération soit prête. Les propriétaires actuels de ZDX continueront de bénéficier des services, de la couverture de garantie et de l’approvisionnement en pièces par l’entremise du réseau de concessionnaires Acura.

L’annulation du ZDX survient dans un contexte similaire à celui de Nissan, qui a récemment confirmé la fin de la production de son Ariya EV destiné aux États-Unis. La décision d’Acura coïncide avec la fin imminente de la structure actuelle des crédits d’impôt pour VÉ au Canada et aux États-Unis.