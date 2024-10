Essai routier Acura ZDX 2024 : Le VUS électrique d’Acura a un nom familier et une âme empruntée

– L’Acura ZDX 2024 offre une forte puissance, mais ne peut pas cacher le fait qu’il s’agit d’un VE de luxe intérimaire influencé par GM.

– Le confort de conduite laisse à désirer, avec une suspension étonnamment ferme pour un véhicule de ce prix.

– La technologie et l’intérieur sont fonctionnels, mais empruntent beaucoup à GM, manquant d’une véritable spécificité Acura.

Commençons par l’évidence : le ZDX 2024 porte peut-être un badge Acura, mais sous ses surfaces généralement planes et ses angles aigus, il cache beaucoup d’ADN de General Motors. Ce n’est pas inhabituel dans l’industrie automobile, mais lorsque vous payez plus de 85 000 $ pour un véhicule électrique de luxe, vous espérez qu’il ne s’agit pas simplement d’un Chevrolet Blazer EV déguisé. Néanmoins, les acheteurs potentiels ne doivent pas désespérer pour l’instant : la ZDX a quelques qualités qui la rachètent. Mais ne nous voilons pas la face, il s’agit d’un modèle un peu à part dans la gamme Acura, tout comme l’était le premier ZDX.

Un regard en arrière pour aller de l’avant

Avant de nous pencher sur le ZDX 2024, prenons un moment pour nous souvenir de son prédécesseur, le ZDX original, un VUS étrange, ressemblant à un coupé, qui a pratiquement échoué. Acura a pris un grand élan avec ce modèle, essayant d’être audacieux et différent, mais cela n’a pas fonctionné. Il a peut-être donné naissance à une tendance par inadvertance, mais son créateur a été rejeté.

Aujourd’hui, nous avons le tout nouveau ZDX, le premier véhicule électrique d’Acura. Cette fois-ci, la marque a joué la carte de la sécurité en s’adressant à GM pour la technologie EV, tout en développant sa propre technologie à partir de zéro. Cela fonctionne-t-il ? En quelque sorte.

Un design Acura fade, mais toujours familier

De l’extérieur, le ZDX donne l’impression d’être un VUS de luxe moderne et conservateur. Il est assez élégant avec une face avant bien sculptée et un profil semi-athlétique. Pourtant, comparé aux RDX et MDX, le nouveau ZDX est beaucoup moins dynamique, à tel point qu’il ne crie pas vraiment « Acura ».

Le ZDX n’est pas une horreur, loin de là. Le design est attrayant, mais fade. Pour certains, cela peut être un avantage, mais dans une gamme avec l’Audi Q6, le Cadillac Lyriq, et le BMW iX, le ZDX est beaucoup plus discret. À mon avis, c’est même un peu trop.

Ce que vous obtenez pour votre argent

À un peu plus de 85 000 $, le ZDX est doté d’un bon nombre d’équipements. Il est équipé de deux moteurs pour la transmission intégrale, qui développent 490 chevaux dans la version A-Spec. C’est une puissance suffisante pour la conduite quotidienne et même pour s’amuser sur une route sinueuse. Acura annonce une autonomie de 489 kilomètres, ce qui est respectable, tout comme la vitesse de charge maximale de 190 kW sur un chargeur rapide.

À l’intérieur, le ZDX donne l’impression d’être un véhicule Acura monochrome, épuré et fonctionnel. L’intérieur noir avec des surpiqûres rouges donne une impression de classe, sans pour autant établir de nouvelles normes dans ce segment concurrentiel. Les sièges sont confortables et il y a assez d’espace à l’arrière pour trois adultes, bien qu’il convienne probablement mieux à deux enfants et à une livraison à Costco. L’assemblage et la finition sont solides, mais rien ne semble particulièrement luxueux.

Technologie intérieure familière

C’est ici que les choses deviennent un peu décevantes. La technologie intérieure du ZDX est, eh bien, GM. Plus précisément, moins que GM. L’écran tactile de 11,3 pouces, de taille décente, est plus petit que celui des Chevrolet Equinox et Blazer EV. L’interface est assez simple à utiliser, mais quand vous dépensez autant, vous voulez quelque chose qui offre un impact premium plus important. Et, comme le Blazer, le ZDX souffre de quelques défauts de qualité, comme la colonne de direction en plastique et quelques choix de matériaux discutables dans les zones de contact. Cela dit, la technologie fonctionne bien. Il y a une suite complète d’aides à la conduite, Apple CarPlay sans fil, Android Auto et de nombreux ports USB.

Sur la route : Là où le ZDX brille (en quelque sorte)

Une fois au volant, le ZDX A-Spec commence à montrer certains de ses atouts. Les 490 chevaux des deux moteurs offrent une forte accélération, et la transmission intégrale vous donne confiance, même dans des conditions peu idéales. Sur l’autoroute, le ZDX est silencieux et serein, avec un minimum de bruits de vent et de route. C’est tout ce que vous attendez d’un VUS de luxe, jusqu’à ce que vous rencontriez une bosse.

La suspension est ferme. Trop ferme, honnêtement. Chaque petite fissure et bosse de la route est filtrée dans l’habitacle, et ce avec les roues de 20 pouces. Il est surprenant qu’un VE portant un label de luxe roule aussi mal, surtout si l’on considère que le Lyriq, avec ses roues plus grandes de 22 pouces, gère un peu mieux les imperfections de la route. Ce n’est pas insupportable, mais pour ce prix, je m’attends à plus de confort.

Autonomie et recharge

La batterie de 102 kWh du ZDX lui confère une autonomie décente de 489 km, ce qui est suffisant pour la conduite quotidienne et la plupart des longs trajets. Elle prend en charge la recharge rapide jusqu’à 190 kW, ce qui permet de faire le plein en une demi-heure environ. Cela correspond à la plupart des concurrents, même si certains VE commencent à repousser les limites. Ce n’est pas le meilleur de sa catégorie, mais il n’est pas non plus à la traîne.

Le mot de la fin : L’expérience d’Acura en matière de véhicules électriques

Qu’en est-il donc de l’Acura ZDX 2024 ? C’est un VUS électrique décent, à n’en pas douter. Il dispose d’une bonne puissance, d’une autonomie raisonnable et du type de technologie que l’on peut attendre en 2024. Mais il ne donne pas l’impression d’être un vrai Acura, ni même de représenter un réel effort de la part du constructeur. C’est pourquoi je soupçonne qu’il s’agit plutôt d’un véhicule de remplacement — un véhicule qu’Acura a dû sortir pour avoir une main dans le jeu des VE pendant qu’elle travaille sur quelque chose de plus original.