Prototype Acura RSX : un VUS 100 % électrique, annonce l’avenir du design et de la technologie Acura

Avec le Prototype Acura RSX, la marque amorce un virage audacieux en matière de design, de technologie et de performance, une vision qui marie son héritage inspiré de la course aux exigences de l’ère électrique moderne.

L’Acura RSX rompt avec son passé de coupé

Le RSX est doté de deux moteurs électriques lui conférant un rouage intégral

Il entrera en production et sera assemblé à Marysville, en Ohio

Acura a officiellement dévoilé le prototype de l’Acura RSX, un VUS haut de gamme, 100 % électrique et au style audacieux, qui annonce le prochain véhicule électrique de la marque attendu pour la deuxième moitié de 2026. Parée d’une éclatante teinte Propulsion Yellow Pearl, il occupe le devant de la scène à la Monterey Car Week avec des apparitions à The Quail, A Motorsports Gathering le 15 août et au Concours d’Elegance de Pebble Beach le 17 août.

Un design inspiré par la vitesse et la précision

S’inspirant du concept Acura Performance EV présenté lors de la Monterey Car Week de l’an dernier, le prototype RSX adopte une silhouette de coupé aux proportions puissantes, un toit fastback, des flancs profondément sculptés, des poignées de portes affleurantes et un becquet arrière intégré de type « ducktail ».

À l’avant, Acura fait évoluer sa calandre en diamant pentagonal avec une signature lumineuse plus acérée et futuriste, intégrant de minces feux de jour et des phares à DEL montés bas. À l’arrière, le feu arrière à DEL pleine largeur rend hommage à la seconde génération de la NSX, tandis que le nom « ACURA » s’affiche fièrement sur le hayon dans une typographie modernisée.

Sa posture agressive est accentuée par des ailes évasées, d’imposantes jantes alliage multibranches de 21 pouces et des étriers de freins Brembo rouges éclatants. Un long empattement et de courts porte-à-faux renforcent son allure axée sur la performance.

« Le style spectaculaire du prototype Acura RSX démontre qu’il ne s’agit pas simplement d’un nouveau VÉ, mais d’une véritable déclaration », affirme Lance Woelfer, vice-président des ventes automobiles chez American Honda Motor Co., Inc. « Le RSX combinera près de quatre décennies d’ADN Acura Precision Crafted Performance avec un design séduisant et une technologie de pointe. »

Bien que ce ne soit certainement pas le but des designers d’Acura, on ne peut s’empêcher de voir des traits du Buick Envista au niveau de la configuration des éléments éclairants et de la ligne du toit.

Puissance, performance et technologie dans un seul ensemble

À son lancement prévu pour la fin de 2026, la version de production du RSX marquera l’entrée de la marque dans l’ère du Software Defined Vehicle grâce au dévoilement d’ASIMO OS, le système d’exploitation global avancé de Honda. Conçu pour apprendre les préférences des conducteurs grâce à l’intelligence artificielle et à l’apprentissage machine, ASIMO OS offrira une expérience de conduite ultra personnalisée, intégrant des fonctions de conduite automatisée, des systèmes avancés d’aide à la conduite et une nouvelle génération d’infodivertissement. Des mises à jour à distance ajouteront continuellement de nouvelles fonctionnalités, enrichissant l’expérience des propriétaires.

ASIMO OS, Le cerveau derrière la conduite

Dévoilé au CES 2025, ASIMO OS a été conçu pour intégrer l’ensemble des systèmes de contrôle du véhicule, de la conduite automatisée et des fonctions de sécurité à l’infodivertissement et à la navigation. À l’image d’un téléphone intelligent, ce système exécutera diverses applications et s’adaptera aux préférences du conducteur pour la musique, les trajets et la climatisation.

Grâce à l’apprentissage machine, ASIMO OS optimisera l’expérience RSX au fil du temps, offrant non seulement efficacité et sécurité, mais aussi un plaisir de conduite, une connectivité et une fluidité accrues, un atout clé dans le segment concurrentiel des VUS électriques de luxe.

Peu de détails techniques

Avec son rouage intégral à double moteur, sa suspension avant à double triangulation calibrée pour la performance, son centre de gravité bas et ses freins Brembo de série, le RSX promet un comportement routier enthousiasmant et un engagement maximal du conducteur. En plus de la performance, il propose des capacités vehicle-to-load, pouvant servir de source d’énergie mobile pour alimenter des outils, des appareils électroménagers ou même assurer l’alimentation de secours d’une maison.

Fabriqué aux États-Unis

Ce modèle très attendu représente une étape importante dans la stratégie d’électrification d’Acura. Il sera le premier modèle Acura conçu entièrement à l’interne sur la plateforme mondiale de VÉ de Honda, et le premier véhicule électrique assemblé au nouveau EV Hub de Honda, en Ohio, sur la même ligne de production de l’usine de Marysville que l’Acura Integra. Cette approche flexible permet à Honda de fabriquer sur la même chaîne des véhicules à moteur thermique, hybrides et électriques.