Honda dévoile une page aguiche pour la toute nouvelle Prelude hybride avant son lancement en septembre

La Prelude 2025 de Honda revient sous forme de coupé sport hybride, une formule rare de nos jours

La nouvelle Prelude sera lancée en septembre 2025 avec la technologie hybride e:HEV de Honda.

Son design intérieur et extérieur est inspiré du concept « Unlimited Glide » évoquant les planeurs.

Des éléments pratiques incluent un hayon, des sièges arrière rabattables et un compartiment de rangement sous le plancher.

Honda a mis en ligne une page aguiche pour la sixième génération de la Prelude, confirmant que le coupé sport à deux portes sera commercialisé en septembre 2025. Ce modèle marque le retour du nom Prelude après une absence de 24 ans, entièrement repensé pour l’ère électrifiée grâce à un groupe motopropulseur hybride.

La nouvelle Prelude repose sur le système hybride exclusif e:HEV de Honda et a été développée selon le concept de design « Unlimited Glide ». Ce dernier vise à recréer le mouvement fluide et dynamique des planeurs, tout en offrant une expérience de conduite unique alliant performance environnementale et convivialité au quotidien.

Le style extérieur comprend un nez avant bas et acéré ainsi que des phares inspirés des planeurs. Une posture élargie, des panneaux latéraux épurés avec poignées de porte affleurantes et une calandre noire chromée accentuent l’aérodynamisme.

L’habitacle arbore une palette de couleurs blanc et bleu foncé. Les sièges avant sont conçus pour offrir à la fois soutien lors de la conduite dynamique et confort au quotidien. Des détails raffinés, comme un tableau de bord texturé, un logo Prelude brodé et un volant en D, complètent le décor. Une instrumentation numérique exclusive est également au menu.

Honda affirme que l’architecture de la nouvelle Prelude conjugue performance et polyvalence. Elle propose un hayon pour faciliter le chargement, des sièges arrière rabattables et un espace de rangement sous le plancher. Des pneus de grand diamètre, un empattement optimisé et une suspension avant empruntée à la Civic Type R sont intégrés pour offrir une conduite dynamique.

Lancée initialement en 1978, la Prelude s’est déclinée en cinq générations et a servi de vitrine technologique, introduisant notamment le premier toit ouvrant électrique et le premier système de direction aux quatre roues en production. La sixième génération revient dans la gamme sous forme d’un modèle sport à traction et motorisation hybride — et on a bien hâte de prendre le volant.