65% des véhicules vendus par VinFast sont détenus par… Vingroup

VinFast, le constructeur automobile vietnamien, semble aimer garder les choses en famille, avec une grande partie de ses ventes de voitures et de sa propriété d’actions restant dans son cercle restreint.

· La stratégie de vente de VinFast pour 2023 comprend 7 000 VÉ trouvant preneur auprès de sa compagnie de taxi affiliée, Green and Smart Mobility.

· De plus, le PDG de Vingroup, Pham Nhat Vuong, possède 99,7% des actions de VinFast.

Les récents mouvements de VinFast dans le monde automobile ont suscité quelques interrogations, mais d’une manière plutôt cocasse. Sur les 11 300 voitures électriques qu’ils ont fièrement produites cette année, plus de 7 000 ont été rapidement acquises par Green and Smart Mobility. Ce qui retient l’attention, par contre, c’est que cette compagnie de taxi fait partie de la famille Vingroup, tout comme VinFast. C’est un peu comme monter un stand de limonade et avoir sa sœur comme meilleure cliente : l’argent termine d’où il provient.

Les 6,3 millions de dollars dépensés par Green and Smart Mobility pour des voitures VinFast au début de 2023 représentent une pratique commerciale inhabituelle dans le monde automobile, surtout parmi les start-ups. L’accord conclu entre Rivian et son plus grand actionnaire, Amazon, pour ses camionnettes de livraison électrique, fait pâlir la transaction VinFast-GSM en comparaison. Avec un total des ventes du trimestre s’élevant à 84 millions de dollars, on ne peut s’empêcher de se demander si d’autres accords familiaux ont été conclus au deuxième trimestre.

Le thème de la proximité ne s’arrête pas aux ventes. VinFast et Green and Smart Mobility sont tous deux sous le parapluie corporatif de Vingroup. Et l’homme orchestrant tout cela, Pham Nhat Vuong, a autrefois dirigé Vingroup et détient actuellement une importante part de 51% de ses actions, tout en pilotant également VinFast.

Une étude plus approfondie de la distribution des actions de VinFast révèle que sur 2,3 milliards d’actions, Vingroup en détient plus de 1,2 milliard. Le reste ? Principalement chez Vietnam Investment Group, où Vuong est le seul acteur, et Asia Star, une autre entreprise de Vuong. Avec Vuong contrôlant 99,7% des actions de VinFast, il est clair où se trouve le cœur de l’entreprise.

En août, les actions de VinFast sont passées d’un modeste $10,45 à un impressionnant $93, créant un véritable buzz. Actuellement, elles se sont stabilisées autour de $17,20. Dans l’ensemble, le mélange de VinFast entre ventes internes et concentration d’actions montre une entreprise qui n’a pas peur de mêler famille et affaires, ou peut-être une entreprise qui craint de montrer ses véritables couleurs au monde en gonflant artificiellement ses chiffres de ventes.