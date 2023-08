VinFast VF9 Electric VUS offre une autonomie de 530 kilomètres, pour un prix de départ de 83 000 USD

VinFast lève le voile sur les caractéristiques techniques du VF9, un VUS électrique doté d’une autonomie de 530 kilomètres et d’un prix de départ de 83 000 USD.

VinFast donne plus de détails sur sa série de VUS électriques VF9, notamment sur son autonomie de 530 kilomètres.

Le prix commence à 83 000 USD pour la version Eco et à 91 000 USD pour la version Plus.

Le VF9 est doté d’un groupe motopropulseur bimoteur avancé, d’un système d’aide à la conduite (ADAS) et d’applications Smart Services innovantes.

VinFast, le constructeur automobile vietnamien, lève fièrement le voile sur les données techniques concernant son VUS électrique à trois rangées VF9. Le VF9 présente des capacités d’autonomie impressionnantes, allant jusqu’à 530 kilomètres dans la version Eco et jusqu’à 468 kilomètres dans la variante Plus. Cela souligne l’engagement de VinFast à dépasser les estimations initiales et à améliorer les capacités des véhicules électriques.

VinFast fait cependant face à un défi de taille avec sa stratégie de prix pour le VF9. La version Eco commence à 83 000 USD, tandis que la version Plus commence à 91 000 USD, ce qui représente un obstacle important pour les nouveaux clients. La PDG de VinFast, Le Thi Thu Thuy, souligne la détermination de la marque à offrir une valeur ajoutée par le biais de produits haut de gamme, même si le prix peut susciter le doute. L’autonomie impressionnante de 530 kilomètres du VF9, bien qu’admirable, pourrait nécessiter une justification solide afin d’attirer un public plus large et de justifier la revendication de VinFast d’offrir des véhicules électriques compétitifs à l’échelle mondiale.

Sous sa carrosserie élégante, le VinFast VF9 abrite un groupe motopropulseur électrique à deux moteurs qui génère une puissance impressionnante de 402 chevaux, complétée par un couple maximal de 457 livres-pieds. Accélérant de 0 à 100 km/h en seulement 6,5 secondes, les prouesses de ce groupe motopropulseur sont appuyées par une batterie de 123 kilowatts-heure. Le système de batterie permet une recharge rapide, atteignant une charge de 10 à 70 % en seulement 35 minutes à l’aide d’un chargeur rapide.

Le VF9 intègre des systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS), comprenant des fonctionnalités telles que l’aide à la conduite Highway Assist de niveau 2, la détection des angles morts, l’aide au stationnement intelligente et le mode Smart Summon. Une suite d’applications utilitaires et de divertissement intelligentes, collectivement appelées Smart Services, fait l’objet d’améliorations continues par le biais de mises à jour logicielles over-the-air (OTA).

En collaboration avec Pininfarina, le design de la VF9 allie efficacité aérodynamique et esthétique contemporaine. L’intérieur respire la modernité, avec un écran tactile personnalisable de 15,6 pouces, un éclairage d’ambiance, des technologies avancées et du cuir végétal sans cruauté animale.

VinFast introduit également une garantie unique pour le VF9 aux États-Unis, offrant 10 ans ou 200 000 kilomètres pour le véhicule et une période sans précédent de 10 ans et de kilométrage illimité pour la batterie. Cet engagement résolu souligne la confiance inébranlable de VinFast dans la fiabilité de sa technologie de véhicule électrique. En outre, VinFast propose un service mobile de réparation et de dépannage tout au long de la période de garantie, réaffirmant ainsi son engagement inébranlable en faveur de la satisfaction et de l’assistance de ses clients.