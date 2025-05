2025 Honda Civic Si vs 2025 Volkswagen Jetta GLI : Combiner performance et praticité

Les berlines compactes sportives sont depuis longtemps parmi les préférées des amateurs de voitures grâce à leur combinaison de performances, de praticité, d’efficacité et d’accessibilité.

La Honda Civic Si et la Volkswagen Jetta GLI, qui ont toutes deux bénéficié d’un rafraîchissement pour l’année-modèle en cours, sont deux des modèles phares de ce segment.

Voici un regard plus approfondi sur ces deux berlines sportives et les raisons pour lesquelles vous pourriez préférer l’une ou l’autre :

Aperçu de la Honda Civic Si

La Honda Civic Si revient pour 2025 avec de petits changements, ce qui lui permet d’être à jour pour la quatrième année du modèle dans sa génération actuelle. Ces changements incluent de nouvelles jantes en alliage de 18 pouces, un pare-chocs avant révisé, une nouvelle calandre à motif hexagonal, des feux arrière plus foncés et la nouvelle peinture Urban Grey Pearl de notre modèle d’essai. À l’intérieur, Honda a ajouté sa dernière suite d’infodivertissement, qui comprend les services Google intégrés tels que Google Maps, Google Assistant et le Google Play Store. Des améliorations ont également été apportées aux technologies d’aide à la conduite Honda Sensing.

La Civic Si 2025 bénéficie également d’une rigidité accrue en torsion et en flexion grâce à de nouveaux supports de bas de caisse, auxquels s’ajoutent des amortisseurs de suspension réajustés.

Sur le plan mécanique, la Civic Si reste toutefois inchangée, ce qui signifie que l’on trouve toujours sous son capot un moteur quatre cylindres turbocompressé de 1,5 litre. Doté de la technologie VTEC du constructeur, ce moteur délivre 200 chevaux et 192 lb-pi de couple aux roues avant par l’intermédiaire d’une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports, la seule proposée. Un différentiel à glissement limité hélicoïdal est offert de série, ce qui permet d’appliquer cette puissance au sol, même sur des surfaces glissantes.

Au Canada, la Honda Civic Si 2025 est proposée à partir d’un PDSF de 36 100 $, avec un prix de vente (frais et livraison compris) de 38 953 $. Les seules options offertes sont trois couleurs de peinture autres que le rouge de série, chacune coûtant 300 $. Le prix total de notre véhicule d’essai était donc de 39 252 $.

Aperçu de la Volkswagen Jetta GLI

Chez Volkswagen, les changements apportés à la Jetta et à sa variante GLI sont plus importants pour 2025. En effet, la seule berline de la marque en Amérique du Nord a reçu sa deuxième cure de rajeunissement depuis le lancement de la génération actuelle en 2019. Si l’apparence générale de la Jetta reste similaire à celle des itérations 2019 ou 2022, les parties avant et arrière sont sensiblement différentes grâce à des barres lumineuses, de nouveaux phares, de nouveaux feux arrière, une nouvelle calandre et de nouvelles jantes, entre autres changements de moindre importance.

À l’intérieur, la Jetta GLI 2025 bénéficie d’un nouveau tableau de bord qui comprend un écran d’infodivertissement flottant, des commandes de climatisation tactiles et une bouche d’aération intégrée du côté passager.

Là encore, les éléments mécaniques restent les mêmes, la Jetta GLI conservant les services d’un moteur quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres qui génère 228 chevaux et 258 lb-pi de couple. La puissance est transmise aux roues avant par l’intermédiaire d’une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports ou d’une boîte de vitesses automatique DSG à double embrayage à 7 rapports, toutes deux jumelées à un différentiel autobloquant électronique à détection de couple VAQ.

Les prix canadiens de la Volkswagen Jetta GLI 2025 commencent avec un PDSF de 34 995 $, ce qui équivaut à 37 660 $ avec les frais et la livraison. Notre modèle d’essai était doté d’une peinture rouge Royal à 295 $ et de l’ensemble Noir à 500 $, ce qui fait grimper le prix à 38 455 $.

Expérience de conduite

La dynamique de conduite étant l’aspect le plus important d’une voiture de performance, commençons par là. Les deux modèles parviennent à se démarquer de leurs homologues « normaux », avec une expérience de conduite nettement plus engageante pour le conducteur.

Sur la Honda, cela se traduit par une direction rapide, précise et plutôt lourde qui donne beaucoup de contrôle et de confiance dans les virages serrés à grande vitesse. Les freins sont dans la même veine, avec une pédale ferme et amplement de puissance pour arrêter la Si rapidement, grâce à des disques de frein plus grands que sur les autres modèles Civic.

La suspension (très) rigide contribue également à faire de la Civic Si l’une des voitures les plus maniables de sa catégorie, car elle reste solidement ancrée à tout moment. La contrepartie étant que le roulement n’est pas des plus confortables lorsque la chaussée se dégrade, et les sièges fermes n’arrangent pas les choses. Les bruits de roulement élevés contribuent également à rendre les trajets sur autoroute moins agréables. Cela s’explique en partie par les pneus d’hiver qui équipaient notre modèle d’essai, mais un peu plus d’insonorisation ne ferait pas de mal.

Sur papier, la Honda Civic Si 2025 est plus sage que la plupart de ses concurrentes, avec seulement 200 chevaux et 192 lb-pi de couple, mais son moteur turbocompressé est très vif et délivre sa puissance à haut régime, ce qui incite à chatouiller la zone rouge du compte-tours. Bien que la Civic Si n’est pas aussi rapide que certaines rivales, elle ne donne pas sa place pour autant, avec un temps d’accélération de 0 à 100 km/h d’environ 6,8 secondes.

Comme on s’y attendait de la part de Honda, la boîte manuelle à six rapports est un plaisir à utiliser, même si le levier de vitesses nécessite une main assez ferme, surtout à froid. Il faut aussi s’habituer aux courses courtes, car il est assez facile de passer en cinquième au lieu de la troisième, mais ce n’est plus un problème après quelques jours derrière le volant.

L’embrayage est également une référence dans la catégorie, étant à la fois très doux et linéaire. Cela rend la Honda facile à conduire, même dans la circulation dense, malgré l’absence d’une option automatique. Une autre raison pour laquelle l’absence de l’automatique ne se fait pas sentir est la fonction d’ajustement des régimes sélectionnable qui facilite les rétrogradages à vitesse élevée pour ceux qui sont moins expérimentés avec une boîte manuelle.

Chez Volkswagen, la recette est légèrement différente, avec plus de puissance et de technologie, mais un plus grand compromis entre performance et confort.

En effet, le comportement de la Jetta GLI 2025 n’est pas aussi affûté que celui de la Honda Civic Si, mais on peut tout de même s’amuser à son volant. Comme dans la Honda, la direction est très rapide et communicative, offrant une bonne connexion avec la route. Là encore, les freins sont faciles à moduler et suffisamment puissants.

C’est au niveau de la suspension que la Jetta GLI se distingue de la Civic Si, grâce à ses amortisseurs adaptatifs. En effet, cette technologie modifie la fermeté de la suspension en fonction des modes de conduite, ce qui permet de personnaliser l’expérience. Le mode sport donne à la Jetta GLI une excellente tenue de route, même si elle n’est pas tout à fait au niveau de la Si. En revanche, le mode confort rend la GLI beaucoup plus civilisée sur les routes cahoteuses, ce qui fait de la Volkswagen un excellent choix pour ceux qui veulent un véhicule confortable au quotidien qui leur permet de s’amuser les fins de semaine, par exemple. Les sièges sont également plus confortables que dans la Civic.

Un autre avantage de la Jetta GLI est son moteur quatre cylindres turbocompressé de 2,0 L, plus puissant, qui développe 228 chevaux et 258 lb-pi de couple. Cela lui donne l’avantage en ligne droite, avec un temps de 0 à 100 km/h de 6,1 secondes lorsqu’elle est équipée de la transmission manuelle à six vitesses, et ne fait pas travailler le conducteur aussi dur pour extraire le maximum de puissance. Avec la boîte DSG à 7 vitesses qui équipait notre modèle d’essai, la Jetta GLI atteint 100 km/h encore plus rapidement. Bien qu’elle ne soit évidemment pas aussi engageante qu’une boîte manuelle, cette transmission à double embrayage passe les vitesses très rapidement et est plus douce que dans d’autres produits VW, ce qui rend la GLI encore plus agréable à conduire pendant les trajets en ville.

Aspect extérieur et intérieur

En termes de style, la Honda Civic Si 2025 se différencie de la Civic ordinaire par ses jantes en alliage noir, son échappement double, ses phares et feux arrière teintés, et son becquet noir sur le coffre. Le badge « Si » est présent à l’arrière et à l’avant. À l’intérieur, la Civic Si est équipée de sièges baquets uniques avec appui-têtes intégrés à l’avant recouverts d’un motif à carreaux rouges qui s’étend aux panneaux de porte avant, mais pas aux panneaux arrière, ni à la banquette elle-même. En fait, la banquette arrière ne comporte qu’une petite ligne de surpiqûres rouges pour se différencier du modèle de base de la Civic. C’est une décision étrange, et il est difficile de comprendre pourquoi Honda n’a pas utilisé des matériaux assortis pour toutes les places extérieures. Parmi les autres différences entre la Si et la Civic classique, citons une garniture rouge sur le tableau de bord, un joli levier de vitesses en métal, des garnitures brillantes sur les pédales et une série de DELs au-dessus du combiné d’instruments numérique qui servent d’indicateur de changement de vitesse pendant la conduite sportive.

A part cela, l’intérieur est typiquement Civic, ce qui signifie un tableau de bord au design épuré et un combiné d’instruments concis et lisible, ainsi que l’un des systèmes d’infodivertissement les plus conviviaux du marché. Il en va de même pour le panneau de commande de la climatisation, très bien conçu.

Bien qu’il s’agisse du modèle Civic le plus cher, la Si est dépourvue de certains équipements présents sur le modèle Sport Touring Hybrid, tels que le siège conducteur à réglage électrique et la sellerie cuir. On pourrait faire valoir qu’un siège manuel est plus léger et que la sellerie en tissu est plus agrippante et donc mieux adaptée à une voiture de performance, mais avec un prix avoisinant les 40 000 $, il aurait été bon de les avoir de toute façon.

Pour différencier la GLI de la Jetta classique, Volkswagen a eu recours à la plupart des astuces utilisées par Honda : badges avant et arrière, jantes uniques, grille de calandre différente et double embout d’échappement visible à l’arrière. Le constructeur allemand va cependant plus loin que son rival japonais, puisque la Jetta GLI présente également un accent rouge proéminent le long du pare-chocs avant, des étriers de frein rouges et des badges GLI sur les portes avant. En outre, notre modèle d’essai était équipé de l’ensemble Noir qui comprend un toit noir, des rétroviseurs extérieurs noirs et des jantes en alliage de 18 pouces noires. Combinée à certains éléments que l’on retrouve sur d’autres versions de la Jetta, comme les barres lumineuses avant et arrière, la Jetta GLI semble un peu plus spéciale que la Civic Si.

Cette affirmation vaut également pour l’intérieur puisque la Jetta GLI est équipée d’une sellerie en cuir gris et noir avec surpiqûres rouges, d’un volant à fond plat avec accents rouges, de sièges avant ventilés et d’une mémoire à trois positions pour le siège conducteur à réglage électrique. La nuit, le système d’éclairage d’ambiance personnalisable donne une apparence plus riche à l’habitacle de la Jetta GLI que celui de la Civic Si. Un autre avantage de la Jetta est son tableau de bord numérique de 10,25 pouces, qui peut être configuré de multiples façons, y compris une carte de navigation pleine grandeur.

Là où la Jetta GLI est en retrait par rapport à la Civic Si, c’est en termes d’ergonomie et de convivialité. En effet, le système d’infodivertissement de Volkswagen est plus complexe que celui de Honda, et les boutons tactiles placés à côté de l’écran ainsi que ceux du panneau de la climatisation sont plus difficiles à utiliser en conduisant qu’ils ne devraient l’être.

Les boutons montés sur le volant, également tactiles, sont encore pires. Il est en effet beaucoup trop facile de se tromper de bouton lors d’un réglage rapide, notamment en activant le volant chauffant ou en changeant de station radio, ou vice-versa.

Praticité et efficacité

Si la sportivité est une caractéristique essentielle de voitures comme la Honda Civic Si et la Volkswagen Jetta GLI, l’aspect pratique l’est tout autant. En effet, les berlines sportives sont généralement préférées aux coupés parce que leurs acheteurs ont besoin de plus d’espace pour les passagers et le chargement, deux aspects sur lesquels la Si et la GLI se montrent à la hauteur.

En ce qui concerne l’espace pour les passagers, la Jetta GLI offre plus d’espace pour la tête à l’avant et à l’arrière, mais la Civic Si offre plus d’espace pour les jambes et les épaules aux deux rangées. En réalité, la différence est minime, et les deux modèles peuvent accueillir confortablement 4 adultes pour les longs trajets.

En ce qui concerne le compartiment à bagages, la Civic et la Jetta sont à nouveau très proches l’une de l’autre, avec un léger avantage pour la Civic Si, qui dispose d’un coffre de 408 litres contre 399 litres pour la Jetta. Là encore, la différence est imperceptible et les deux berlines répondront aux besoins de praticité de la plupart des acheteurs.

L’efficacité énergétique est un autre aspect important dans ce segment, et ni la Jetta GLI ni la Civic Si ne feront mal à votre portefeuille. La Honda a cependant l’avantage, puisque notre modèle d’essai a atteint 7,2 L/100 km sur une semaine de conduite, contre 8,0 L/100 km pour la GLI, malgré des températures moyennes plus froides.

Conclusion

Comme vous pouvez le constater, la Honda Civic Si 2025 et la Volkswagen Jetta GLI 2025 sont sur un pied d’égalité à bien des égards, et le choix entre elles sera une question de préférence personnelle en termes de design et d’expérience de conduite. Ceux qui veulent une berline plus subtile, qui passe inaperçue et offre une excellente tenue de route préféreront la Civic Si, tandis que ceux qui aiment un peu plus de confort et une apparence plus audacieuse seront plus heureux avec la Jetta GLI. La Volkswagen offre également plus d’équipement à un prix légèrement inférieur, mais la réputation de fiabilité de la Honda vaut son pesant d’or. Quoi qu’il en soit, il est difficile de se tromper avec l’une ou l’autre de ces deux berlines compactes sportives.