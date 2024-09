Vos meilleurs choix de pneus d’hiver 2024-2025

– L’installation précoce des pneus permet d’être prêt et d’éviter la précipitation de dernière minute en hiver.

– Des pneus d’hiver de haute qualité améliorent la traction, la sécurité et la longévité par temps de neige et de verglas.

– Les pneus d’hiver moins chers peuvent manquer de durabilité et de performance, et les options haut de gamme valent la peine d’être investies.

N’attendez pas la dernière minute pour faire installer des pneus d’hiver alors que tout le monde fait de même. L’idéal est de s’y prendre tôt, même si l’on a encore l’impression d’être en automne, voire en été, en raison de la crise climatique. Commencez dès maintenant votre recherche de pneus d’hiver !

Un bon jeu de pneus d’hiver est de loin l’élément de sécurité le plus important pour votre véhicule pendant les mois les plus froids.

N’oubliez pas : des pneus d’hiver moins chers = moins de performance et de durabilité

Même si nous sommes à la fin du mois de septembre, presque au début du mois d’octobre, et que le soleil brille encore de tous ses feux, vous pouvez déjà voir les signes de ce qui s’en vient : les feuilles qui changent de couleur et les matins frais vous rappellent que l’hiver n’est pas loin.

Les matinées sont déjà fraîches, tout comme les soirées, et les températures avoisineront bientôt les 7 °C lors de vos trajets quotidiens. C’est à ce moment-là que les pneus toutes saisons commencent à souffrir, et il ne fera que plus froid à partir de maintenant.

Pensez à réserver la pose de vos pneus comme vous le feriez pour un rendez-vous chez le dentiste : vous réservez votre place dès maintenant, même si votre rendez-vous réel n’aura lieu que dans plusieurs semaines. L’important, c’est que vous soyez préparé et que votre place soit réservée.

Alors que nous poursuivons notre routine — qu’il s’agisse de conduire les enfants à l’école ou à des activités, de faire des provisions ou de rendre visite à des amis et à la famille — il est essentiel de s’assurer que nos véhicules sont prêts pour l’hiver. Investir dans des pneus d’hiver de haute qualité procure une tranquillité d’esprit et garantit que votre véhicule est prêt à affronter la neige, la glace et les températures froides.

Conseil de pro : Les pneus d’hiver offrent une sécurité supérieure

Lorsqu’il s’agit de choisir des pneus d’hiver, payer un peu plus cher signifie souvent de meilleures performances, une plus grande longévité et une meilleure valeur globale. Les options moins chères peuvent sembler intéressantes en apparence, mais elles sacrifient généralement l’efficacité et la durabilité.

Pour vous aider à prendre une décision éclairée, voici une liste mise à jour des meilleurs pneus d’hiver recommandés pour la saison à venir. Les prix sont estimés sur la base de divers détaillants canadiens en ligne.

—

Recommandations pour une voiture compacte populaire comme la Subaru Crosstrek (225/60R17)

1. Bridgestone Blizzak WS90

– Connu pour ses performances silencieuses et son composé souple, le WS90 offre une excellente traction générale dans la neige et sur la glace. C’est le pneu préféré des conducteurs qui accordent la priorité à la sécurité et au confort.

– Prix estimé : 250 $ par pneu

2. Michelin X-Ice Snow

– Excellente traction hivernale et performance stable, ce pneu offre un équilibre entre la durabilité et le confort, bien qu’il soit offert à un prix légèrement plus élevé.

– Prix estimé : 270 $ par pneu

3. Nokian Hakkapeliitta R5

– Conçu avec une bande de roulement agressive, ce pneu excelle dans la neige profonde et offre des performances hivernales vraiment supérieures. Il s’agit d’une amélioration par rapport à la version R3 précédente, qui demeure excellente.

– Prix estimé : 290 $ par pneu

4. Pirelli Winter Ice Zero FR

– Une option à prix raisonnable avec un composé qui s’adapte aux changements de température et offre une bonne traction générale en hiver. Offre une bonne traction générale même par temps chaud.

– Prix estimé : 235 $ par pneu

5. Toyo GSi-6 HP

– Offre une grande durabilité, avec une bande de roulement profonde qui se comporte exceptionnellement bien dans la neige fondante et la neige, ce qui en fait un concurrent de taille pour la conduite hivernale variée au Canada.

– Prix estimé : 240 $ par pneu

6. Yokohama Ice Guard IG53

– Reconnu pour son composé plus souple, ce pneu abordable est silencieux sur la route et offre une bonne performance générale dans les conditions hivernales.

– Prix estimé : 220 $ par pneu

—

Recommandations pour un VUS compact populaire comme le Toyota RAV4 (225/60R18)

1. Bridgestone Blizzak DM-V2

– Silencieux avec un composé mou, ce pneu est très apprécié pour ses performances hivernales et demeure un choix de premier ordre pour les VUS.

– Prix estimé : 280 $ par pneu

2. Michelin X-Ice Snow VUS

– Ce pneu ressemble à un pneu toutes saisons, mais offre d’excellentes performances hivernales. La profondeur de la bande de roulement est généralement légèrement réduite, mais cela n’enlève rien à ses capacités dans la neige.

– Prix estimé : 295 $ par pneu

3. Nokian Hakkapeliitta R5 SUV

– Conçu pour la neige et la glace, ce pneu présente une bande de roulement agressive et offre une traction supérieure, une amélioration par rapport à son prédécesseur toujours compétent, le R3.

– Prix estimé : 310 $ par pneu

4. Pirelli Winter Ice Zero FR

– Un solide pneu polyvalent avec une bonne traction, ce pneu s’adapte bien aux changements de température, offrant une grande valeur à un prix raisonnable.

– Prix estimé : 250 $ par pneu

5. Toyo GSi-6 LS

– Doté d’une bande de roulement profonde et d’une excellente durabilité, ce pneu est conçu pour les conditions hivernales les plus difficiles, excellant dans la neige et la gadoue. Très bon rapport qualité-prix.

– Prix estimé : 255 $ par pneu

6. Yokohama Ice Guard G075

– Offrant un roulement doux et silencieux, ce pneu se comporte bien dans diverses conditions hivernales, ce qui en fait une bonne option pour ceux qui recherchent un pneu bien équilibré.

– Prix estimé : 240 $ par pneu

—

En prenant rendez-vous tôt pour l’achat de vos pneus d’hiver et en choisissant l’un des pneus les mieux notés, vous vous assurez une conduite plus sûre et plus souple à l’approche de l’hiver.