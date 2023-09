Volvo restructure ses opérations nord-américaines pour la transition électrique

Volvo restructure ses opérations aux États-Unis et au Canada afin d’optimiser les dépenses et de se préparer à l’ère des véhicules électriques.

La restructuration de Volvo fait partie d’une initiative mondiale de 88 millions de dollars appelée Core+ visant à améliorer l’efficacité et à moderniser la main-d’œuvre.

Volvo prévoit d’affecter plus de 10 % de ses employés cadres aux États-Unis et au Canada, les changements devant être mis en place d’ici début octobre.

Dans le cadre de la vision future de la marque, Volvo a lancé un nouveau pôle technologique à Singapour et un centre technologique à Cracovie (Krakow), en Pologne.

Volvo entreprend une restructuration significative de ses opérations aux États-Unis et au Canada. Cette décision est alignée sur une initiative mondiale plus vaste de 88 millions de dollars, nommée Core+, visant à améliorer l’efficacité des dépenses, rationaliser les opérations et réorienter la main-d’œuvre pour l’ère imminente des véhicules électriques.

Michael Cottone, le président de Volvo Cars USA et Canada, a souligné que cette initiative serait exhaustive, chaque aspect de l’entreprise étant examiné. L’objectif est de se concentrer sur les départements dont l’impact sera maximisé. Dans le cadre de ce processus, Volvo prévoit de réduire de plus de 10 % sa main-d’œuvre de cadres aux États-Unis et au Canada. Ceci sera réalisé grâce à une combinaison de suppressions de postes et d’offres de retraite anticipée, la majorité de ces changements devant être mis en œuvre d’ici octobre.

Plusieurs installations, dont le Silicon Valley Tech Center de Volvo et son centre de design de Californie du Sud, subissent une réduction de leurs activités car les opérations sont consolidées dans d’autres emplacements mondiaux. Dans un lancement notable, l’entreprise a inauguré un pôle technologique à Singapour dédié à l’analyse de données, au développement de logiciels et à la fabrication avancée. De plus, un centre technologique a été créé à Cracovie, en Pologne, plus tôt cette année.

Bien que le porte-parole de l’entreprise, Russell Datz, se soit abstenu d’entrer dans les détails de la restructuration, il a confirmé la réduction des activités du centre technique. Notamment, cette installation a connu une expansion considérable depuis 2018.

Cette refonte mondiale, défendue par le PDG de Volvo Cars mondial, Jim Rowan, coïncide avec le virage agressif du constructeur automobile vers les véhicules électriques, visant une transition complète d’ici 2030. La vision de l’entreprise est que les modèles entièrement électriques représentent 50 % de ses ventes prévues de 1,2 million d’unités d’ici 2025. Cela nécessitera l’introduction d’un nouveau VÉ chaque année jusqu’à la moitié de la décennie.

Rowan a précisé que la restructuration ne concerne pas seulement la réduction des coûts. L’accent est mis sur la culture de la conscience des coûts par l’innovation et une exploitation plus efficace.

À l’aube de l’ère des VÉ, Volvo met également l’accent sur la montée en compétence de sa main-d’œuvre, en se concentrant sur des domaines tels que le développement de logiciels, l’apprentissage automatique et l’intelligence artificielle. L’entreprise est également désireuse de développer à l’interne les groupes motopropulseurs électriques, cherchant donc des experts dans des domaines comme la chimie des batteries. Cependant, cette restructuration en cours n’influencera pas le réseau de fabrication mondial de Volvo.